Boyd Melson cherche à aider les autres avec deux collectes de fonds

Publié le 02/06/2020

Chaque fois qu’un boxeur professionnel décide de raccrocher les gants, il quitte normalement son combat à l’intérieur du ring. Dans le cas de l’ancien boxeur professionnel Boyd Melson, il a appris à prendre son combat avec lui en dehors du cercle carré.

Boyd Melson est simplement né pour se battre. Cette déclaration n’est pas entièrement surprenante une fois que vous apprenez qu’il a grandi à Brooklyn. Un quartier de New York qui n’est pas exactement connu pour sa convivialité.

Avant que Melson ne décide de mettre les gants de boxe, il était un étudiant brillant avec un avenir encore plus radieux. Il se trouve qu’il avait un penchant pour frapper les gens au visage.

Franchement, énumérer les réalisations de Melson ne lui rendrait pas assez justice. Il a fréquenté la West Point Academy où il a poursuivi ses études en psychologie tout en se spécialisant en génie nucléaire. Pendant son séjour, Melson a été quadruple champion de l’armée américaine et a remporté le prix du colonel Marcus parmi sa longue liste d’autres honneurs.

Après avoir remporté l’or aux Championnats du monde de boxe militaire, Melson était prêt à amener ses talents sur la scène professionnelle.

Il n’a pas fallu longtemps à Melson pour avoir un impact car il a remporté ses huit premiers combats avant de subir son premier revers aux mains de Delen Parsley. Melson gagnerait sept autres combats et capturerait le Super Welterweight WBC United States avant de perdre son dernier combat contre Courtney Pennington, et de l’appeler carrière.

La carrière de boxeur de Melson était peut-être terminée, mais si vous pensiez qu’il disparaîtrait dans l’ombre, vous vous trompiez. Son vrai combat ne faisait que commencer.

Devenir à la fois un boxeur professionnel et un champion serait suffisant pour la plupart des gens, mais Melson a une réflexion différente à cet égard. Son règne dans les rangs professionnels a été amusant, mais sa véritable passion est de redonner, et c’est exactement ce qu’il prévoit de faire car il organise une collecte de fonds pour deux causes très différentes mais importantes.

“Le 3 avril à la discothèque Ping Pong appelée Spin, 48e, 23e rue est à Manhattan, New York, nous allons organiser une collecte de fonds”, a déclaré Melson sur Boxing Insider Radio. «Celui-ci sera destiné à mes camarades de classe de West Point qui ont perdu la vie au service de ce pays. Nous avons créé une fondation et l’avons titrée protecteurs du libre. C’est à 100% un but non lucratif. »

Si vous avez déjà rencontré Melson, vous découvrirez bientôt qu’il est l’une des personnes les plus gentilles du monde qui aime bien rire. Mais en discutant du raisonnement derrière cette collecte de fonds, il transformera son visage souriant en un visage sérieux car ce sujet touche près de chez lui pour lui.

«Cette fondation a été créée pour collecter des fonds pour la famille de mes camarades de classe décédés. Nous en avons perdu sept. C’est donc, espérons-le, de l’argent pour leurs enfants lorsqu’ils seront prêts à aller à l’université un jour. »

Les origines de la collecte de fonds ne plaisantent pas, mais cela ne signifie pas que l’événement en soi ne sera pas un événement que tout le monde et tout le monde n’apprécieront pas. Le combattant maintenant à la retraite prévoit d’apporter le plaisir et l’excitation à cet événement, même si cela se fait à ses propres frais.

“Nous allons mettre en place ces quatre piliers de la salle de boxe Mendez. Ils nous ont également laissé emprunter des tapis et nous avons deux cordes pour contourner les quatre piliers pour faire une bague. Les gens donneront 50 $ pour entrer et me donner des coups de poing. Nous l’avons fait une demi-heure la dernière fois et avons récolté 500 $. C’était une longue file donc nous allons le faire pendant une heure cette fois. Je vais me mettre en forme », a déclaré Melson en riant.

«La dernière fois, le champion des hot-dogs, Takeru Kobayashi, est monté sur le ring avec moi. Kenny Anderson des Nets est également venu l’an dernier et a travaillé au coin. Nous avons également eu Alicia Napoleon et Big Baby Miller. J’ai contacté mon bon ami Demetrius Andrade et il m’a dit qu’il viendrait à condition qu’il soit disponible. Ce devrait donc être une très bonne participation. Cette année, nous proposons également un match de ping-pong pour les célébrités. Vous payez 50 $ et vous obtenez un bracelet pour deux heures de bar ouvert. “

Pour Melson, cette collecte de fonds n’est pas seulement une tentative de lever des fonds pour ses camarades de classe décédés. Cela en soi serait une cause valable, mais non, c’est beaucoup plus profond que cela.

«Je ne fais qu’emballer la place avec des vétérans et rendre hommage à la vie des bénévoles et se sont perdus pendant qu’ils étaient en service. Espérons que tout le monde passe un bon moment. »

Si nous jetions un coup d’œil à l’ensemble du paysage de tous les sports, nous remarquerions qu’ils ont tous une chose en commun avec ses participants.

Argent.

Ils essaient d’en faire autant que possible.

Dans un sport aussi barbare et impitoyable que la boxe, qui pourrait vraiment leur en vouloir? Si vous allez risquer votre vie à chaque fois que vous entrez dans l’anneau, vous devriez au moins en profiter considérablement.

Pourtant, pour Boyd Melson, il n’a jamais été complètement obsédé par ce que la boxe pouvait faire pour lui financièrement. Au lieu de cela, il voulait utiliser sa plate-forme pour aider quelqu’un qui, à l’époque, était l’amour de sa vie.

«J’étais amoureux une fois d’une femme qui était paralysée une fois et je lui ai promis de ne plus jamais renoncer à l’aider à marcher. Donc, lorsque je suis devenu professionnel, j’ai fait don de tout ce que j’ai gagné pour aider à financer un essai clinique spécifique sur lequel l’un des anciens médecins de Christopher Reeves travaille. Ils vont injecter des cellules du cordon ombilical et ils ont juste besoin de financement pour cela. »

Oui, tu l’as bien lu. Au cours d’une carrière qui a duré six ans, Melson n’a jamais empoché un centime. Au lieu de cela, il s’est battu pour la femme qu’il aimait. Maintenant, même à la retraite, il se bat toujours, mais pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes touchées par la paralysie.

«Nous tenions notre premier festival annuel One Love Music le 6 juin au parc des expositions agricoles du comté de Montgomery dans le Maryland. Nous essayons de l’emballer avec la communauté de la moelle épinière. Je serai un conférencier là-bas et nous aurons quelques artistes. Nous cherchons à faire jouer Sean Paul, mais nous sommes toujours en train de faire venir nos sponsors et investisseurs pour aider à le financer. Mais jusqu’à présent, tout semble être sur la bonne voie, donc ça devrait être un grand événement. »

La retraite des boxeurs professionnels est généralement un moment où un combattant peut se détendre. Après tout, il s’est battu pendant la majorité de sa vie. Mais pour Boyd Melson, il ne semble pas qu’il cessera jamais de se battre. Même s’il le fait d’une manière différente maintenant.