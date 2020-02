Boyd Melson va promouvoir la paix au Moyen-Orient grâce au programme «Gants et colombes»

RINGSIDE 04/02/2020

📷 Ed Diller

Le boxeur à la retraite et l’officier des affaires publiques de l’armée, le major Boyd Melson, donneront un coup de main à l’équipe de boxe des gants et des colombes.

Fondé par le boxeur à la retraite Tony Milch, Gloves and Doves est une équipe composée de juifs, de chrétiens et de musulmans d’Israël. Tous les boxeurs, hommes et femmes, sont sélectionnés pour concourir en tant que membre de l’équipe.

Malgré des différences culturelles notables, Gloves and Doves promeut la paix au Moyen-Orient à travers la boxe. Gloves and Doves propose également un programme pour les jeunes de 14 à 17 ans.

Melson se rendra en Israël pendant une semaine au début du mois de mars et, avec Milch, visitera des gymnases de boxe dans plus de cinq villes israéliennes.

“Le monde doit être témoin des gants et des colombes”, a déclaré Melson, qui a pris sa retraite en 2016 avec un dossier de 15-2-1 et a recueilli plus de 400 000 $ pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière en faisant don de 100% de ses bourses de combat.

«L’exposition est la clé pour aider les êtres humains qui ont des notions prédéfinies avec lesquelles ils couvrent un autre groupe, évoluent à travers ces notions prédéfinies et apprennent ce qui est réel. Imaginez simplement le monde témoin de ces optiques – juifs, chrétiens et musulmans, côte à côte en tant que coéquipiers combattant un adversaire commun – une optique réelle qui n’a pas de valeur. »

L’équipe entame la compétition le 2 avril à Londres contre l’équipe d’Angleterre et se rendra à divers tournois internationaux, notamment le 17 octobre au Gleason’s Gym à Brooklyn, dans l’État de Melson.

Pour devenir un sponsor ou faire un don, veuillez visiter https://www.justgiving.com/crowdfunding/gloves-doves.