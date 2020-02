Brad Foster contre Lucien Reid Fight Preview

Publié le 21/02/2020

Par: Oliver McManus

Un match revanche difficile à appeler le samedi soir pour obtenir

tout le monde parle… non, ce n’est pas l’affrontement de Deontay Wilder avec Tyson Fury

mais une affaire plus domestique au York Hall, Bethnal Green. Britannique et

Brad Foster, champion des poids coqs du Commonwealth, se dispute avec, vieil ennemi,

Lucien Reid.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en septembre au cours de douze combats acharnés qui ont vu un tirage majoritaire déclaré dans la nuit. Au cours de ce concours, c’est Reid qui a été le principal agresseur avec sa vitesse et ses mouvements, le voyant parfois éloigné de son homme. C’était une démonstration impressionnante d’athlétisme du combattant de Londres quand on considère qu’il n’avait eu que deux combats au cours des deux années précédentes.

Le champion en titre Foster avait une ouverture cahoteuse

quelques tours, mais ajusté au rythme et au style de Reid que les tours

progressé. C’était vraiment un cas de “qu’est-ce que tu aimes” quand il s’agissait de marquer

le concours avec Reid atterrissant coups à plus d’un rythme forcé tandis que le

champion en titre s’est concentré sur un travail concis et mesuré.

Cette nuit-là, la foule du York Hall, naturellement,

favorisé par le challenger attachant qui, lui-même, était catégorique qu’il avait fait

assez pour gagner le combat. En vérité, il semblait que le concours était un conte de

deux moitiés avec le coin de Reid implorant la «patience» avant le sixième tour.

Les deux hommes ont repulpé pour une revanche immédiate avec, selon eux, un point à

prouver et tirer dans le ventre.

Servir de canape nominale à l’événement principal

à Las Vegas, Foster vs Reid arrive en tête de Queensbury Promotions UK.

Il sera intéressant de voir si les deux hommes abordent le concours avec leur

styles constants ou essayez de le mélanger pour le match revanche.

Le undercard comporte un éliminateur de titre britannique

entre Kody Davies et Umar Sadiq au super poids moyen. Gallois Kody Davies

fait le pas vers le haut de 175 livres ayant fait campagne au poids plus élevé

classe pour la durée de sa carrière. Les deux hommes ont accumulé dix combats depuis

leurs débuts: un mois de part et d’autre à l’automne 2017.

Une petite histoire commune unit les deux ayant les deux

embauché, ancien champion de la zone sud, Zak Chelli pendant les carrières professionnelles.

Sadiq est venu fort lors de leur concours de huit tours, à la fin de 2018, et

il y avait un sentiment s’il avait été prévu pour deux autres que Sadiq serait

a gagné. Davies était plus imposant depuis le début de son concours avec Chelli

et, malgré son abandon dans le deuxième, s’est avéré être un vainqueur confortable

cours de dix tours.

Avec ce concours particulier également prévu pour dix

tours, Sadiq peut chercher à s’appuyer sur ce moteur en croissance au cours de la

battre pour attacher Davies. Son homologue plus jeune se soutiendra, cependant, pour

chevauche la tempête et prouve l’homme le plus vivant de la nuit.