Brandon Brewer revient, l’adversaire est prêt pour le 14 février en Nouvelle-Écosse

Vendredi 14 février, le brasseur Brandon «L-Jack» de Nackawic (23-1-1, 11KOs) fait son retour très attendu contre Josue Castaneda Perez (14-12-3, 5KOs) de Gomez Palacio, Mexique, pour «Valentine’s Day Massacre »au Centre 200 à Sydney, Nouvelle-Écosse.

Le concours est prévu pour huit tours ou moins dans la division des poids moyens. Présenté par Three Lions Promotions, Brewer-Perez est un élément excitant de la undercard pour la défense du Championnat WBC International Cruiserweight de Ryan Rozicki (11-0-0, 11KOs) contre Vladimir Reznicek (9-2-2, 4KOs).

Plus tôt ce mois-ci, Brewer est descendu d’un avion en Ontario, se dirigeant vers la TNT Boxing Academy de Guelph, commençant le camp avec l’entraîneur Stevie Bailey. “L’entraînement en Ontario a été la meilleure chose que j’aurais pu faire pour ma carrière de boxe”, a expliqué Brewer. «Lorsque vous vous entraînez seul 99% du temps, vous devez devenir extrêmement conscient de vos capacités. Tu dois juste. Mes yeux étaient les seuls sur moi. Je devais me tenir pour responsable et me pousser pendant 10 ans dans le noir pendant que personne ne regardait. »

«En Ontario, a poursuivi Brewer, j’ai sans doute le meilleur entraîneur au Canada qui me regarde lancer chaque coup de poing, donc il n’y a pas de place pour l’erreur. Je suis passé de l’espoir d’obtenir une forme de combat une fois par mois à un combat de haut niveau littéralement quand je veux. Je sens que je suis sur un pied d’égalité avec tout le monde maintenant. Ce n’est pas seulement un énorme avantage pour ma boxe physique, mais mentalement je sais maintenant que les chances ne sont pas contre moi comme elles l’étaient avant de rejoindre Stevie à Guelph. “

Lors de sa dernière sortie, Brewer a ravi les fans de DAZN, luttant contre le champion de NABA, Mark DeLuca, pour dix rounds durs, mais dans un effort perdu. “Mon combat sur DAZN a été la meilleure leçon que j’ai reçue jusqu’à présent dans ma carrière de boxe. Mark était un grand compétiteur et m’a battu juste et carré. Mais étant donné qu’il est boxé depuis qu’il a quatre ans avec son père, qui possède une salle de boxe, et a accumulé plus de 100 combats amateurs, bénéficiant de toutes les meilleures ressources qu’un combattant pouvait demander, j’avais l’impression que c’était une victoire pour moi. “

Contrairement à DeLuca, Brewer est arrivé à la boxe relativement tard, entrant dans le sport à l’âge adulte. «J’ai commencé à 24 ans, j’ai amassé neuf combats amateurs et je me suis entraîné seul pendant la majeure partie de ma carrière. J’ai pris le combat DeLuca avec un préavis de deux semaines. Je pense que c’était une sacrée bonne performance contre le 9ème combattant classé au monde. Mais je ne suis pas satisfait. C’était une vérification de la réalité de ma proximité. Cela m’a seulement réveillé et m’a fait réaliser que j’étais presque là, je dois juste faire les ajustements. “

Récemment, Brewer a signé avec Three Lions Promotions, rejoignant une impressionnante écurie de boxeurs. “Je me suis battu pour de nombreuses sociétés de promotion différentes en Amérique du Nord”, a déclaré Brewer. «Bon sang, j’ai promu certains des meilleurs spectacles jamais réalisés au Canada, puis j’ai sauté sur le ring et j’ai combattu pendant 30 minutes à la fin.

«Je connais donc une bonne entreprise de promotion quand j’en vois une. Trois Lions est de première classe. Dan Otter a été absolument exceptionnel avec la façon dont il traite ses combattants, les fans et son ambition générale de faire avancer et augmenter ses combattants. Je suis ravi d’en faire partie. Lorsque les bonnes personnes commencent à travailler ensemble, des choses incroyables peuvent se produire. L’avenir va être très excitant pour toutes les personnes impliquées. »

Dans une autre action undercard, Josh Prince de Georges River, à proximité, fait ses débuts professionnels contre Adam Hazelton (1-0-0) de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, dans une bataille de quatre rondes, North Shore contre South Shore, des perspectives provinciales des super-moyens. Chez les poids mi-moyens, la favorite invaincue des fans Jessie «Rock» Wilcox (14-0-2, 9KO) de Hamilton, en Ontario, rencontre Luis Montelongo (12-7-0, 3 KO) à Mexico, au menton de fer, au cours des huit tours.

Enfin, Carolyn Redmond, originaire du Nouveau-Brunswick (2-0-0, 1KO) affronte Karina Rodriguez (3-1-1, 2KO) du Mexique en quatre manches ou moins, cherchant à poursuivre sa marche vers un championnat national.

Les billets sont en vente à tickets.capebreton.ca et en personne à la billetterie du Centre 200.