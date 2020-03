Brandun Lee fait l’éloge d’un grand nom avant la comparution de ShoBox ce vendredi

RINGSIDE 11/03/2020

L’artiste en herbe de 140 livres, Brandun Lee, a une réputation grandissante dans le sport de la boxe et peut compter trois pros accomplis et décorés parmi ceux qui croient qu’il est destiné au sommet.

L’ancien champion des deux divisions Timothy Bradley, Jr., champion poids léger dans la récréation Devin Haney, et le meilleur espoir des poids mi-moyens Jaron Ennis ont vu Lee de près et pensent qu’il sera bientôt un nom familier parmi les fans de boxe.

Le super léger invaincu Lee (18-0, 16 KOs), qui a fait l’objet du dernier épisode de la franchise de vidéos numériques DOW IN CAMP de SHOWTIME Sports, fera la une de sa première ShoBox: The New Generation lorsqu’il affrontera Camilo Prieto (15 -2, 10 KOs) dans un combat de 10 rounds super léger le vendredi 13 mars en direct sur SHOWTIME (10 ET / PT) du Grand Casino Hinckley à Hinckley, Minn.

“DAY IN CAMP: Brandun Lee”, une vidéo spéciale de 15 minutes, capture la mentalité de Lee, la famille d’abord, mettant l’accent sur l’importance de l’éducation et la soif de succès à l’intérieur du ring. Les téléspectateurs suivent une journée typique pendant le camp d’entraînement de Lee, qui comprend des combats, des cours universitaires, de la cuisine, un entraînement nocturne exténuant et un appel FaceTime avec un ami et collègue de combat ShoBox, Jaron Ennis. Disponible pour visualisation ICI: https://youtu.be/Ow04RVwkpx8

“Brandun est une bête”, a déclaré Ennis, qui a combattu sur SHOWTIME dans quatre de ses cinq derniers combats. «C’est un combattant phénoménal et il va donner un spectacle vendredi soir. Je pense qu’il sera capable de montrer aux fans de boxe toutes ses compétences. C’est un monstre. Le fait qu’il soit un combattant calme et détendu le distingue. Il est aussi très intelligent et a un excellent QI en anneau, mais vous ne pouvez pas oublier sa puissance car il a la capacité de mettre fin aux combats tôt. “

Bradley et Haney, qui font partie de la liste des 81 combattants qui sont apparus sur ShoBox et ont progressé pour remporter des titres mondiaux, ont tous deux affronté Lee et sont étonnés par le talent du brillant espoir.

Bradley, qui est apparu sur ShoBox à quatre reprises entre 2006-08, y compris une décision partagée sur Junior Witter pour remporter le WBC Super Lightweight Championship, se souvient d’avoir combattu avec un Lee de 14 ans avant le combat de Bradley avec Juan Manuel Marquez pour la WBO Titre de poids mi-moyen en 2013. L’entraîneur de Bradley, Joel Diaz, voulait reproduire la capacité de contre-poinçonnage de Marquez et croyait que la vitesse de la main et le contre-poinçon de Lee étaient crédibles.

“Lee et moi avons effectué quatre tours complets et, mon garçon, j’ai été impressionné par son QI, sa vitesse, son timing et ses mouvements”, a déclaré Bradley. «Pour un jeune homme sans expérience professionnelle, il a pu se débrouiller seul. Brandun est de ma région, je le suis donc de loin et j’admire vraiment son jeu. Il est invaincu et ce n’est pas surprenant du tout. Je crois que Lee a les atouts pour devenir un champion du monde et à ce stade, il continue d’acquérir de l’expérience et de l’élan vers son rêve.

«Il y a encore des questions auxquelles Lee doit répondre. Comment réagira-t-il s’il est un jour renversé? Comment fera-t-il contre quelqu’un comme lui? quelqu’un invaincu, sévère et tout aussi faim? Ça va être amusant de le regarder pendant qu’il continue son voyage. Il a l’habileté de se hisser au sommet, mais nous savons tous qu’il faut plus que des compétences. Il est sur la bonne voie et je le soutiens à 110%. »

Haney, qui a titré la série de développement des perspectives à trois reprises, a remporté un titre mondial à l’âge de 20 ans et pense que Lee a le potentiel de gravir les échelons assez rapidement également.

“Si vous n’avez pas entendu parler de Brandun Lee, vous le ferez très bientôt”, a déclaré Haney, maintenant âgé de 21 ans. «Il a le talent et la puissance pour faire du bruit dans la division des poids mi-moyens. Je l’ai sparred avant et croyez-moi, c’est un vrai chien. J’ai hâte de regarder le 13 mars et je m’attends à ce que mon gars fasse une sacrée performance sur ShoBox: The New Generation. “

Lee a également joué avec Oxnard, en Californie, Mikey Garcia, qui a combattu sur SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING six fois, et Mauricio Herrera, qui a perdu une décision serrée face au champion unifié de l’époque, Danny Garcia, sur SHOWTIME en 2014.

La télédiffusion de quatre combats de ShoBox de vendredi comprend cinq boxeurs qui n’ont pas encore goûté à la défaite avec un record total de 107 victoires pour seulement quatre défaites et deux nuls. Dans le combat co-présenté, invaincu Brian Norman Jr. (16-0, 14 KO) met sa fiche parfaite en jeu alors qu’il affronte Flavio Rodriguez (9-1-1, 7 KO) dans un match de huit poids welters en huit rounds . Invaincu Alejandro Guerrero (11-0, 9 KOs) rencontre Jose Angulo (12-1, 5 KOs) dans un scrap léger de huit rounds tandis qu’un autre combattant invaincu Aram Avagyan (9-0-1, 4 KOs) affronte un autre invaincu Dagoberto Aguero (17-0, 11 KOs) dans un combat poids plume de huit rounds.

Barry Tompkins appellera l’action du bord du ring avec l’historien de boxe Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.

Les billets pour l’événement, qui est promu par Salita Promotions en association avec D&D Boxing et Rapacz Boxing, sont au prix de 75 $ Ringside, 50 $ Réservés, 25 $ Admission générale et 62,50 $ Sièges de table (minimum de deux billets), et sont en vente maintenant à ticketmaster.com ou la billetterie du Grand Casino Hinckley.