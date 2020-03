Brandun Lee marque facilement un TKO de troisième ronde contre Camilo Prieto

Publié le 15/03/2020

Par: Rich Lopez

C’était en effet un vendredi 13 pour Shobox

qui a eu lieu au Grand Casino de Hinckley, Minnesota. C’est seulement

car il n’y avait pas de spectateurs présents en raison de la maladie du coronavirus.

Pourtant, l’émission a progressé pour le public télévisuel uniquement. Quatre combats

ont été télévisés et dans l’ensemble c’était une bonne nuit de boxe.

Dans l’événement principal, Brandun Lee (19-0, 17 KO) a marqué un TKO de troisième ronde contre Camilo Prieto (15-3, 9 KO) dans un combat super léger. Au premier tour, les deux combattants se sentaient mutuellement. Vers la fin du tour, Lee a pris les commandes et a posé deux mains droites droites sur la tête de Prieto qui ont été les coups les plus importants du tour. Au deuxième tour, Lee a continué à rester occupé et à se manifester. Il a posé les mains droites et les crochets gauches sur la tête de Prieto qui causait des dommages. Prieto n’a rien fait ni riposté en retour. Au troisième tour, Lee est sorti en tirant des mains droites qui ont atterri sur la tête de Prieto. Prieto a juste essayé de survivre avec sa garde. Lee a jeté des combinaisons à la tête et au corps qui ont stupéfait Prieto. Lee a ensuite lancé un tir de barrage sur Prieto qui a incité l’arbitre à arrêter le combat. Lee a marqué un TKO au troisième tour avec un temps de 2:34. Alors que les autres combats de la télédiffusion se sont éloignés, Lee a augmenté l’encoche et a obtenu l’arrêt du combat. Lee avait l’air bien une fois de plus et j’espère que la prochaine fois nous le verrons contre un combattant de plus haut calibre. Quoi qu’il en soit, Lee a été le grand gagnant de la soirée. Il a été plus exposé aux téléspectateurs car toutes les autres cartes de boxe américaines ont été annulées ce week-end et beaucoup d’autres iront de l’avant.

Crédit photo: compte Twitter Showtime Boxing

Dans le co-long métrage, Brian Norman, Jr (17-0, 14

KO’s) a remporté une décision technique au septième tour contre Flavio Rodriguez (9-2-1, 7

KO) dans un combat de poids welter. Au premier tour, les deux combattants ont commencé rapidement avec

Norman profite des échanges. Il a atterri des coups de poing rapides à la tête

et le corps de Rodriguez. Au deuxième tour, les deux combattants ont échangé des tirs au milieu

de l’anneau. C’était une manche très serrée avec Norman obtenant un léger avantage. Dans

tour trois, les deux combattants se battaient à nouveau de près avec

Norman a apparemment l’avantage. Au quatrième tour, les deux combattants étaient

compétitif dans un autre tour serré. Au cinquième tour, Rodriguez a atterri le mieux

coups de poing avec des coups efficaces sur la tête et le corps de Norman. Au sixième tour,

Norman a mis la pression et a poussé Rodriguez dans les cordes. Les deux hommes ont échangé

coups de poing à l’intérieur avec Norman devançant Rodriguez. Au septième tour, les deux

les combattants sont entrés en collision avec des têtes, ce qui a provoqué une coupure au front de Rodriguez. le

combat a été annulé à 57 secondes du septième tour et est allé à la

cartes de pointage. Les scores étaient 69-64, 68-65 (deux fois) pour Brian Norman, Jr. Norman

avait l’air bien et a été forcé de faire plus de tours cette fois contre un dur

adversaire.

Dans un combat léger bourré d’action,

Alejandro Guerrero (12-0, 9 KO) a remporté une majorité de huit rounds âprement disputée

décision sur Jose Angulo (12-2, 5 KO). Au premier tour, Angulo a montré

des mains rapides et des coups de corps tombés sur Guerrero. Le deuxième tour a été meilleur pour

Guerrero. Il a fait pression et a posé la main droite sur la tête d’Angulo. cependant,

Angulo est revenu et a échangé des coups de poing avec Guerrero. Au troisième tour, Angulo

gardé le combat au milieu du ring et devancé Guerrero. Il a atterri

coups droits à la tête et au corps de Guerrero. Au quatrième tour, Guerrero

passé la majeure partie de la ronde à se déplacer et à reculer. Angulo avait un efficace

rond aller de l’avant et rester occupé. Au cinquième tour, Angulo avait un autre bon

rond. Il a bien boxé et a utilisé son coup gauche efficacement. Angulo également affiché

bon mouvement latéral. Au sixième tour, Guerrero a décroché une main droite qui

stupéfait Angulo. Les deux combattants ont échangé des coups de feu à l’intérieur et c’était très

fermer ronde. Au septième round, Angulo a bien boxé tout en continuant à travailler le corps

de Guerrero. Vers la fin du tour, Guerrero a atterri droite droite

à la tête d’Angulo qui l’a blessé. Guerrero a terminé la manche en force. Dans

Au tour final, les deux combattants ont échangé des coups de poing au milieu du ring.

Angulo était plus fatigué et Guerrero a atterri des coups de crochet à la tête d’Angulo qui

l’a assommé. Guerrero est allé pour le KO mais Angulo a accroché là et a fait

à la cloche finale. Les scores finaux étaient de 76-76, 79-73, 78-74 pour Guerrero par

décision majoritaire. Guerrero a gagné mais ce fut un combat plus dur que prévu.

Le match d’ouverture de la carte a également été

divertissant et une bataille de poids plume invaincu. Aram Avagyan (10-0-1, 4

KO’s) a remporté une difficile décision à la majorité de huit tours contre Dagoberto Aguero (15-1, 10

KO). Au premier tour, Avagyan a bien commencé le tour en établissant un

coup rapide. Dans un échange entre les deux combattants, Aguero a posé une main droite sur

le menton d’Avagyan qui le laissa tomber. Avagyan a réussi à se lever et Aguero

terminé les crochets d’atterrissage solides et ronds au corps d’Avagyan. Au deuxième tour,

Avagyan est ressorti fort et les deux combattants ont échangé des coups. Aguero a atterri

une main droite droite au menton d’Avagyan qui le frappa à nouveau.

Avagyan s’est levé et a pu récupérer. Le combat s’est alors retourné. En rond

trois, Avagyan a fait un retour. Il a terminé le tour fort avec le corps d’atterrissage

coups de poing sur Aguero. Au quatrième tour, Avagyan a gardé un rythme de travail chargé et a travaillé

Aguero. Avagyan a fait un bon travail en posant des coups de corps sur Aguero tout au

rond. Au cinquième tour, Avagyan a continué à devancer Aguero. Au sixième tour, Aguero

est revenu et a atterri de bonnes mains droites sur Avagyan, mais Avagyan a toujours travaillé

lui. Au septième round, Aguero était visiblement fatigué et a continué à tenir. Avagyan

versé sur la pression sur Aguero. Avagyan a posé une main droite sur le menton qui

blesser Aguero. Aguero trébucha et se laissa tomber sur ses genoux mais l’arbitre

n’a pas appelé cela un renversement. Dans le tour final, Avagyan a continué la pression.

Aguero a atterri une rafale de coups de poing qui a atterri sur Avagyan, mais ce fut son seul

moment. Avagyan toujours hors atterrit Aguero. Les scores finaux étaient 75-75, 76-74,

77-74 pour Avagyan par décision majoritaire. Un bon retour pour Avagyan qui a goûté

la toile deux fois dans le combat, mais a réussi à se frayer un chemin pour gagner un

décision.