Brandun Lee marque un arrêt de troisième ronde sur un événement ShoBox étrange sans fans

RINGSIDE 14/03/2020

📷 Stéphanie Trapp

Brandun Lee, un espoir super léger invaincu de 20 ans, a poursuivi le début impressionnant de sa carrière en marquant un TKO de troisième ronde contre Camilo Prieto, un challenger de 33 ans, dans le ShoBox: l’événement principal de la nouvelle génération vendredi soir du Hinckley Grand Casino à Hinckley, Minn.

L’artiste à élimination directe Lee, qui avait stoppé 16 de ses 18 premiers adversaires professionnels, est entré dans le tournoi principal de vendredi, cherchant à prendre son temps et à ajouter plus de rondes à son CV. Mais après seulement deux rounds, Lee (19-0, 17 KO) a stupéfait le mobile mais trop défensif de Prieto (15-3, 10 KO) avec une combinaison. Lee a senti qu’il avait blessé son adversaire et a allumé les jets, marquant le TKO après avoir déclenché un barrage à plusieurs coups contre le Prieto sans défense et contre les cordes.

Dans une nuit où les quatre combats ont été disputés uniquement devant les amis et la famille des combattants, l’arbitre Mark Nelson est intervenu pour arrêter l’événement principal à 2:34 de la troisième manche. Les chiffres reflétaient le déséquilibre de la lutte alors que Lee menait 53-9 dans les coups de poing au sol, 17-8 dans les jabs connectés et 36-1 sur les coups puissants. Lee a réussi plus de coups puissants (36) que Prieto (34).

“Je ne pense pas que ce soit une expérience d’apprentissage pour Lee”, a déclaré Steve Farhood, analyste au SHOWTIME du Hall of Fame. “Il a besoin d’adversaires plus coriaces et plus accomplis qui peuvent au moins lui donner des tours, sinon un combat compétitif.”

“Je n’aurais pas dû faire trois tours avec ce type”, a déclaré Lee, qui se battait sur ShoBox pour la deuxième fois. «J’aurais dû le sortir de là en 40 secondes ou une minute au maximum. Mais le gars avait un plan de match et son entraîneur est un ancien champion du monde [Glen Johnson] qui savait que je n’avais jamais dépassé le quatrième tour. Il essayait juste de me fatiguer. Personne ne veut regarder deux gars se regarder. Ma défense était de neuf sur 10 ce soir. Mais dans l’ensemble, je me donne un C-moins. Je veux passer au niveau supérieur et je suis tout simplement très reconnaissant envers SHOWTIME et ShoBox de m’avoir donné ces opportunités. “

Dans le combat co-présenté, une affaire de toutes les actions entre le perspective invaincu Brian Norman, Jr. (17-0, 14 KOs) et Flavio Rodriguez (9-2-1, 7 KOs) a été interrompue après qu’un coup de tête accidentel a provoqué une lacération verticale profonde sur le front de Rodriguez. Sur les conseils du médecin du ring, l’arbitre Gary Miezwa a arrêté le combat à 57 secondes de la septième manche. Le combat est allé aux tableaux de bord des juges avec la décision unanime technique allant en faveur de Norman, 69-64 et 68-65 à deux reprises.

Norman a éclaté un combat compétitif en éliminant Rodriguez 79-35 au total et 73-20 en coups de poing de puissance dans les rounds cinq à sept, ce qui reflète l’activité supérieure de Norman (72,4 coups par round contre 54,4 de Rodriguez), la précision (33% -29 % global, 44% -32% de puissance) et le poinçonnage du corps (67-50 en connecte).

Norman, âgé de 19 ans, devenu professionnel à l’âge de 17 ans et formé par son père et ancien combattant professionnel Brian Norman Sr., a montré les compétences qui lui donnent la réputation d’un prospect très apprécié, mais a tout de même quitté le combattre en se sentant insatisfait.

“Ce coup de tête était juste avant le KO”, a déclaré Norman. “Je suis presque sûr que tout le monde l’a vu. Ce garçon était mort mais je lui donne du respect. Je crois que le septième round a été le KO, soit par TKO, soit par KO. Je l’avais déjà tué avant et j’ai vidé toute son énergie. »

“Je sais que j’ai gagné plus de manches que cela”, a déclaré Rodriguez, 29 ans, qui estime également qu’un KO était imminent, mais en sa faveur. «Je sais définitivement que j’ai gagné plus de manches. Je le frappais avec des coups puissants et si nous n’avions pas eu ce coup de tête accidentel, j’ai pensé que j’aurais pu le faire sortir de là. »

Dans le deuxième combat de la télédiffusion de quatre combats, Alejandro «Pork Chop» Guerrero (12-0, 9 KOs), espoir léger invaincu, a remporté un slugfest très disputé par décision majoritaire de Jose Angulo (12-2, 5 KOs). Les juges ont marqué le combat 76-76, 79-73 et 78-74.

Dans le combat très divertissant qui opposait le Guerrero agressif au contre-poinçonnage Angulo, deux des juges étaient apparemment plus impressionnés par l’agression de Guerrero et le poinçonnage légèrement meilleur (il menait 109-104 dans les coups de poing puissants) que par l’activité d’Angulo (89,3 coups par manche à Guerrero 68,9), la mobilité et la combinaison de poinçons divers.

Les deux hommes ayant passé six rounds pour la première fois de leur carrière, c’est Guerrero qui a pu terminer avec plus d’énergie. Il a blessé Angulo avec une main droite forte au sixième tour et a presque fermé le spectacle à la fin du huitième et dernier tour, mais l’Équatorien qui faisait ses débuts aux États-Unis a pu rester debout.

“Ce fut probablement le combat le plus dur que j’ai eu”, a déclaré Guerrero, 22 ans. «J’ai déjà combattu à 140 avant, donc sa puissance de frappe n’était pas trop. Juste son cœur; vous pouvez dire quand un combattant a du cœur et qu’il veut juste s’asseoir là et le frapper. Je ne pensais pas que c’était un combat égal. J’atterrissais les meilleurs coups et j’étais le meilleur homme là-bas. Je me suis donné un sept. Je peux faire mieux. J’ai juste besoin de plus de conditionnement. Quel que soit le prochain, je prendrai le meilleur de ma division de poids. “

Dans une bataille de poids plume invaincus faisant leurs débuts dans la ShoBox lors de l’ouverture de la télédiffusion, l’Olympien arménien Aram Avagyan (10-0-1, 4 KO) a surmonté les renversements lors des premier et deuxième tours pour obtenir une décision majoritaire âprement disputée sur le Dagoberto de la République dominicaine Aguero (15-1, 10 KO). Les juges ont marqué le match 75-75, 76-74 et 77-74.

Pour le deuxième combat consécutif, Avagyan, qui est formé par SugarHill Steward au célèbre Kronk Gym de Détroit, a commencé lentement et a été renversé au premier tour. Le joueur de 29 ans a également frappé la toile au deuxième tour quand Aguero s’est connecté sur la droite. À partir du troisième tour, grâce à une attaque corporelle impressionnante (98-42 en connexion), une meilleure précision de puissance (39% -35%) et sa capacité à induire un combat intérieur robuste, Avagyan a pu vider progressivement le réservoir de gaz d’Aguero , qui n’avait jamais passé six tours.

Une lourde croix de droite semblait marquer un renversement d’Aguero au septième, mais l’arbitre Gary Ritter a jugé que c’était une erreur. Aguero a mené 55-24 dans les connexions globales et 55-20 dans les coups de poing de puissance a atterri après deux tours, mais Avagyan est venu fort dans les tours six à huit (83-44 au total, 80-48 puissance) pour marquer la victoire de retour. Aguero est devenu le 192e combattant à perdre son record invaincu sur ShoBox.

“Après le deuxième renversement, je savais juste que je devais m’installer et ce serait bien”, a déclaré Avagyan. «Je devais juste revenir fort et continuer à appliquer la pression et je l’ai fait. Les renversements ont été importants aux points, donc je savais que ce serait difficile de revenir. Je pensais que la performance était juste correcte. Je peux en montrer plus et je le ferai à l’avenir. »

Les combats de vendredi ont été promus par Salita Promotions en association avec D & D Boxing. La télédiffusion complète sera rediffusée le lundi 16 mars à 22 h. ET / PT sur SHOWTIME EXTREME et sera disponible sur SHOWTIME ANYTIME® et SHOWTIME on DEMAND®.

Le Hall of Famer Barry Tompkins a appelé l’action du bord du ring avec son compatriote, le Hall of Famer Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.