Broadway Boxing se rend au Canada pour la première fois le 28 janvier

RINGSIDE 18/01/2020

DiBella Entertainment lancera sa célèbre série de boxe Broadway au nord de la frontière le mardi 28 janvier au Danforth Music Hall de Toronto, au Canada.

La 113e édition de Broadway Boxing sera diffusée en direct exclusivement sur UFC FIGHT PASS®, le premier service d’abonnement numérique au monde pour les sports de combat, à partir de 21 h 00 HE / 18 h 00 HP.

Présenté en association avec Lee Baxter Promotions, les billets à l’avance pour l’événement de boxe de Broadway commencent à 50 $ et peuvent être achetés auprès de Ticketmaster. Le Danforth Music Hall est situé au 147 Danforth Music Hall, Toronto ON MAK 1N2, Canada. Les portes ouvriront le soir de l’événement à 19 h 30. avec la première cloche 20h00 Pour plus d’informations sur le Danforth Music Hall, veuillez visiter leur site Web.

«Je suis ravi de travailler avec Lee Baxter et de lancer la série Broadway Boxing à l’étranger à Toronto», a déclaré Lou DiBella, président de DiBella Entertainment. “Après un défi fougueux contre Golovkin, Steve Rolls est déterminé à remonter dans l’image du titre mondial à 168 livres et commencera par une victoire impressionnante le 28 janvier, devant ses fans de la ville natale et en direct sur UFC FIGHT PASS.

Sous la carte, Hershey Normatov poursuit son ascension dans la division junior des poids moyens et le concurrent des poids lourds légers “Hot Rod” Kalajdzic revient sur le ring après son défi pour le titre mondial l’an dernier. Lee présentera également deux de ses passionnants combattants canadiens dans le concurrent invaincu des poids mi-moyens Custio Claytan et la star amateur Amanda Galle. »

En tête d’affiche de la soirée, le favori de la ville, «M.», Steve Rolls (19-1, 10 KOs), de Toronto, affrontera Shady Gamhour (12-0, 9 KOs), de Pensacola, FL, sur 10 rounds pour l’IBF vacant. -USBA et WBA-NABA titres super-moyens. Rolls revient au combat après son défi de compétition contre le grand Gennadiy Golovkin, livre contre livre, le 8 juin 2019, au Madison Square Garden, perdant le premier combat de ses neuf ans en tant que professionnel.

Gamhour, 29 ans, originaire de Brody, en Suède, formé par le champion du monde en quatre divisions Roy Jones Jr., cherche à démarrer 2020 avec style après deux victoires d’arrêt l’année dernière, qui comprenait un huitième de finale de Joshua Weems le 18 octobre 2019 à Columbus, OH.

Co-vedette dans une ronde de 10 rondes prévue, Custio Clayton (17-0, 11 KOs), de Montréal, Canada, défendra son titre WBA-NABA poids welters contre Diego “El Chacarero” Ramirez (21-3, 6 KOs), de Santa Fe, Argentine. Clayton, 25 ans, vient de connaître une année 2019 exceptionnelle, qui comprenait un arrêt de sixième ronde de l’ancien champion du monde DeMarcus Corley et une décision de 10 rounds contre Johan Perez le 29 juin.

Après une séquence de cinq victoires consécutives, Ramirez, également âgé de 25 ans et bouleversé, semble rebondir après une défaite de 10 tours contre Maximiliano Veron le 2 novembre 2019 à Buenos Aires, en Argentine. Ce combat est promu en association avec Lee Baxter Promotions.

Le prospect moyen junior Hurshidbek «Hershey» Normatov (9-0, 3 KOs), de Brooklyn, NY, affronte Uriel «El Muneco» Hernandez (13-5, 7 KOs) de San Luis Potosi, Mexique. Originaire d’Ouzbékistan où il a eu une brillante carrière amateur, accumulant un record de 190-40, le gaucher de 27 ans Normatov frappe le ring à la suite d’une décision de huit tours contre Walter Wright le 29 août 2019, au Foxwoods Resort à Mashantucket , CT. Hernandez s’est déjà aventuré deux fois au Canada, emportant les espoirs locaux invaincus, Jessie Wilcox et Jordan Balmir, la distance en matchs serrés.

En ouverture de l’émission UFC FIGHT PASS, Amanda Gale (3-0), de Mississauga, Ontario, Canada, affronte Shelly Barnett (4-2-2), de Toronto, CA, dans un combat de poids plume junior prévu de huit rondes. Gale, qui a été triple championne nationale en tant qu’amatrice, a remporté ses trois combats professionnels en 2019 par décision unanime en quatre manches. Barnett, un ancien champion canadien des poids coq, cherche à arrêter le train Gale, après une perte de décision partagée en huit tours contre Noemi Bosques le 7 septembre 2019, à Milwaukee, WI. Ce combat est promu en association avec Lee Baxter Promotions.

Radivoje Kalajdzic (24-2, 17 KOs), prétendant au titre des poids lourds légers et ancien challenger du titre mondial “Hot Rod”, de Saint-Pétersbourg, en Floride, revient sur le ring après son défi de titre mondial contre le champion du monde des poids lourds légers IBF Artur Beterbiev le 4 mai , 2019, à Stockton, CA, dans une émission télévisée sur ESPN. Il affrontera Juan Carlos Raygosa (15-16-3, 6 KOs), de Guadalajara, Jalisco, Mexique, dans un combat de huit rounds prévu au cruiserweight.

Le favori local de Toronto, Nick Fantauzzi (9-0, 5 KOs), affronte Aaron Crawley (6-3, 1KO), de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, au Canada, dans un affrontement léger de huit rounds.

Les poids welters juniors verront l’action comme espoir invaincu Will Madera (14-0-3, 7 KOs), d’Albany, NY, se bat contre le vétéran lourd Edgar Ramirez (17-15-1, 14 KOs), de Ciudad Obregon, Sonora, Le Mexique, en six rounds programmés.

Pour compléter la carte dans un affrontement de quatre poids lourds, le populaire Salar Gholami (3-0, 2 KOs), de Toronto, frappe le ring contre Mateusz Kubiszyn (3-2, 2 KOs), de Rzeszow, en Pologne.

Maintenant dans sa 17e année, Broadway Boxing est présentée par Nissan of Queens, Azad Watches, OPTYX, Christos Steak House et Gagliardi Insurance.