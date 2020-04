BT Sport présentera le marathon Tyson ‘Fury Fight Night’ ce samedi

RINGSIDE 16/04/2020

📸 Mikey Williams

BT Sport est la destination pour les fans de boxe pour obtenir leur dose ce week-end, avec du contenu Tyson Fury consécutif toute la soirée du samedi soir.

BT Sport 1 vous propose Fury Fight Night, une soirĂ©e mettant en vedette certains des combats les plus rĂ©cents et les plus cĂ©lèbres de Tyson de 19 heures jusqu’aux premières heures du matin.

L’icĂ´ne de la boxe britannique sera sur les Ă©crans toute la soirĂ©e, car les tĂ©lĂ©spectateurs pourront profiter des combats classiques de Fury après son retour sur le ring, y compris les deux combats de Wilder.

Les fans peuvent également se réjouir du contenu exclusif en coulisses de No Filter Boxing et Round 12: Tyson Fury’s Resurrection, un documentaire détaillant ce moment épique à la fin du premier combat Wilder.

Avec la boxe en direct actuellement en attente, revivez les meilleurs morceaux de Fury avec BT Sport ce week-end.

Fury Fight Night

Samedi 18 avril, Ă partir de 19h, BT Sport 1

19h: 1548 jours: retour du roi gitan

19h45: Tyson Fury contre Sefer Seferi

20h15: Tyson Fury contre Francesco Pianeta

21h15: Deontay Wilder contre Tyson Fury 1

22h15: Tyson Fury contre Schwarz & Tyson Fury contre Wallin

23h15: Round 12: Fury’s Resurrection

23h15: Wilder contre Fury Fight Night 2

23h45: Wilder contre Fury 2

00h45: Wilder contre Fury 2 dans les coulisses

01h15: 1548 jours: retour du roi des gitans