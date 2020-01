Ce fut une semaine extrêmement mouvementée en NBA, donc NBA Desktop est de retour avec un épisode bonus pour briser le Jimmy Butler – T.J. Incident de Warren dans la victoire du Miami Heat contre les Indiana Pacers. De plus, de quoi parlait exactement Stephen Curry à Giannis Antetokounmpo? Était-ce un plaidoyer pour quitter les Milwaukee Bucks et le rejoindre sur les Golden State Warriors? De plus, Kevin O’Connor de The Ringer rejoint la série pour expliquer son tweet sur Ben Simmons.