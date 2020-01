«Bureau NBA»: Kyrie Irving ruine les Brooklyn Nets

Bienvenue sur le bureau NBA! Cette semaine, Jason Concepcion décompose l’immense ombre de Kyrie Irving vers environ la moitié des joueurs de son équipe. En outre, le coéquipier de Kyrie, Spencer Dinwiddie, signe numériquement son contrat, et le contributeur de CNBC, Downtown Josh Brown, appelle pour aider à comprendre le plan financier compliqué de Dinwiddie. Ensuite, Jason décompose le prix controversé du concours à gratter à la mi-temps des New York Knicks, et s’il craint ou non. De plus, “Pouvez-vous déchirer un maillot de la NBA?” Rondae Hollis-Jefferson a quelques questions, le rituel de battement de mascotte des Milwaukee Bucks, et des épices de Kevin Clark de The Ringer sur le récent succès de Markelle Fultz d’Orlando Magic.