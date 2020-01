Cahier de boxe d’initié: Russell, Juarez, Andrade, Cancio, USA Boxing, et plus …

Carnet de boxe d’initié: Russell, Juarez, Andrade, Cancio, USA Boxing, et plus…

Ce qui suit est le cahier de boxe Insider pour la semaine du 21 janvier au 28 janvier; couvrant les allées et venues dans le sport de la boxe que vous auriez pu manquer.

Crédit photo: Robert Elizondo / Team Juarez

Citations du camp d’entraînement d’Omar Juarez

Perspective montante invaincue Omar «El Relampago» Juarez se tournera vers

faire un show dans le ring ce week-end du Super Bowl quand il combat le Mexique

Angel Hernandez ce samedi 1er février dans l’action FS1 PBC Fight Night et

FOX déportés de Beau Rivage Resort & Casino.

«C’est une autre grande opportunité pour moi de briller sur le grand

étape », a déclaré Juarez. «Le Super Bowl est comme des vacances pour tous les amateurs de sport.

Tout le monde passera du temps à regarder des sports tout le week-end et je veux donner

quelque chose à retenir. “

Juarez, 20 ans (6-0, 4 KOs) revient sur le ring après un

2019 exceptionnel où il a remporté cinq victoires, dont quatre par KO. Il

plus récemment assommé Kevin Shacks en novembre après son combat précédent a vu

lui a marqué une finition sensationnelle sur FS1 sur Gino De La Paz en août.

“Je suis tellement reconnaissant que mon équipe de direction et FOX croient en moi en

continuer à me présenter aux masses », a déclaré Juarez. “Tout ce que je veux faire, c’est

faire de mon mieux et continuer à donner aux fans qui regardent à la télévision un

performance spectaculaire. “

Le natif de Brownsville, au Texas, a tenu la première partie de son

camp d’entraînement à Brownsville avant d’aller à San Antonio pour y terminer le camp

et entrainez-vous avec Mario Barrios, le champion des super-légers WBA,

va sûrement l’aider à mesure que sa jeune carrière progresse.

«J’ai commencé le camp d’entraînement dans ma ville natale comme je le fais toujours, mais

s’est ensuite rendu à San Antonio pour terminer les dernières semaines », a expliqué Juarez.

«Je me suis vraiment bien battu avec un champion du monde et quelqu’un que j’admire. Je suis un

grand fan de Mario Barrios. C’est un combattant incroyable et j’ai beaucoup appris de

être dans le ring avec lui. En vieillissant, je peux sentir mon corps devenir

plus forte. J’ai un super camp d’entraînement pour le moins. “

Juarez sera opposé par l’adversaire le plus expérimenté et accompli

de sa carrière chez le jeune de 20 ans à Hernandez. Le Mexicali, originaire du Mexique a

a remporté 10 de ses 11 combats et fera ses débuts aux États-Unis le 1er février.

“Angel Hernandez est un combattant avec un vrai pouvoir et un homme qui

vient pour me faire sortir », a déclaré Hernandez. «Toutes ses victoires sont venues

KO, donc je sens que je suis dans le combat le plus dur de ma carrière. C’est un dur à cuire

Combattant mexicain avec de mauvaises intentions en tête.

“Malheureusement pour Hernandez, je suis dans la meilleure forme de ma vie,

et il monte sur le ring avec un homme en mission. Ce sera un

nuit passionnante de combats et je prévois de voler la vedette avec un KO. “

Invaincu, l’athlète olympique américain Gary 2016

Antuanne Russell et le concurrent invaincu des poids coq Antonio Russell

dans des attractions distinctes mettant en évidence la programmation Undercard samedi 8 février à partir de

PPL Center à Allentown, Pennsylvanie

Invaincu, l’athlète olympique américain Gary Antuanne Russell 2016

Le Mexicain José Marrufo dans un combat de 10 rounds super léger, tout en invaincu

Le concurrent des poids coq Antonio Russell monte sur le ring pour un combat de 10 rounds

mettant en avant la undercard non télévisée samedi 8 février en Premier

Événement des champions de boxe du PPL Center à Allentown, Pennsylvanie.

La carte est titrée par le frère aîné de Gary Antuanne et

Antonio, en tant que champion invaincu des poids plumes WBC Gary Russell Jr. défendra

sa couronne de 126 livres contre le challenger obligatoire invaincu Tugstsogt «King

Tug ”Nyambayar en direct sur SHOWTIME.

La télédiffusion de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING commence à 21 h. ET / 6

p.m. PT et verra les anciens champions du monde Guillermo Rigondeaux et Liborio

Solís bataille pour le titre mondial WBA Bantamweight vacant dans l’événement co-principal,

ainsi que Jaime Arboleda rencontrant Jayson Vélez dans un combat de 12 rounds WBA Super

Éliminateur de titre poids plume dans l’ouvreur.

L’action undercard verra également un concurrent super welterweight

Jamontay «The Quiet Assassin» Clark (14-1-1, 7 KOs) en huit rounds

confrontation contre le Mexicain Vladimir Hernández (10-4, 6 KOs) et Springfield,

Originaire du Massachusetts, Anthony Velázquez (8-0, 8 KOs) dans un poids welter à six rounds

duel contre Reading, Kashon Hutchinson de Pennsylvanie (7-5, 1 KO).

Pour compléter la formation, Jonathan Torres de Porto Rico (7-0, 3

KOs) affrontant le Mexicain Edson Eduardo Neri (3-4, 2 KOs) pour six rounds de

action poids coq et une bataille de six poids welters invaincu comme Bowie,

Marlon Bolen du Maryland (3-0, 2 KOs) affronte l’Osmel Mayorga de Miami

(2-0, 1 KO).

Gary Antuanne Russell, âgé de 23 ans (12-0, 12 KO) n’a pas encore

permettre à un adversaire de faire la distance contre lui depuis qu’il est devenu pro en 2017

après sa course représentant les États-Unis aux Jeux olympiques de 2016. Russell a ajouté

cinq victoires d’arrêt supplémentaires en 2019 et sera opposé par le joueur de 28 ans

Marrufo (12-9-2, 1 KO), qui est né à Sonora, au Mexique, mais se bat

Phoenix, Arizona. Marrufo a divisé deux combats contre Willie, invaincu

Shaw en 2019, le battant en mars avant d’abandonner une décision dans le match revanche

en août.

Antonio Russell (16-0, 12 KOs) s’entraîne aux côtés de ses frères Gary

Antuanne et Gary Jr., avec leur père et entraîneur-chef Gary Russell Sr. à

leur Capitol Heights, ville natale du Maryland. Le joueur de 26 ans est invaincu depuis

devient pro en 2015 et décroche quatre victoires en 2019, dont sa première

Combat de 10 rounds, quand il a battu Francisco Pedroza en juillet, et plus récemment un

arrêt de première ronde de Samuel Gutierrez en novembre.

USA Boxing annonce 2020 Tokyo

Équipe de qualification des Jeux Olympiques

USA Boxing a annoncé aujourd’hui les 13 boxeurs qui

représenter l’équipe américaine aux prochains Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo Boxe

Épreuves de qualification, ainsi que les 13 suppléants. Une liste complète peut être consultée

au dessous de.

L’équipe a été annoncée à la suite du processus de qualification en deux étapes qui a commencé

en décembre aux essais de l’équipe olympique américaine de 2020 pour la boxe à Lake Charles et

conclu lors du récent tournoi Strandja 2020 à Sofia, Bulgarie. Le plein

la procédure de sélection des athlètes peut être consultée ici.

“Tout d’abord, ce fut une décision très difficile”,

a déclaré USA Boxing Head Coach Billy Walsh. “Certains d’entre eux

les boxeurs étaient au coude à coude entre le camp d’entraînement et le Standja 2020

Tournoi.”

«Nous pensons que les 13 boxeurs qui ont gagné leur place aux Jeux Olympiques

L’équipe de qualification sera la meilleure équipe pour représenter l’équipe des États-Unis lors de la prochaine

qualificatifs, ainsi que la meilleure occasion de qualifier une équipe complète au

Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. ”

Les 13 boxeurs auront deux chances de frapper leur billet pour Tokyo. La première

aura lieu au tournoi America’s Qualification à Buenos Aires,

Argentine, 26 mars – 3 avril. Les boxeurs qui ne se qualifient pas en Argentine auront

une dernière opportunité au World Qualifier à Paris, France, du 13 au 24 mai. Cliquez ici pour en savoir plus

des informations sur la qualification des boxeurs

.

Les boxeurs, ainsi que plusieurs partenaires d’entraînement, retourneront aux États-Unis

États-Unis Olympics and Paralympic Training Center à Colorado Springs, Colorado sur

5 février pour leur prochain camp d’entraînement.

Suivez USA Boxing sur les réseaux sociaux pour rester à jour sur la formation et les actualités de

l’équipe de qualification olympique.

Etats-Unis

Équipe de qualification olympique de boxe

51 kg: Virginia Fuchs, Houston, Texas

52 kg: Anthony Herrera, Los Angeles, Californie.

57 kg: Andrea Medina, San Diego, Californie.

57 kg: Bruce Carrington, Brooklyn, N.Y.

60 kg: Rashida Ellis, Lynn, Mass.

63 kg: Keyshawn Davis, Norfolk, Va.

69 kg: Oshae Jones, Toledo, Ohio

69 kg: Delante Johnson, Cleveland, Ohio

75 kg: Naomi Graham, Fayetteville, N.C.

75 kg: Joseph Hicks, Grand Rapids, Mich.

81 kg: Rahim Gonzales, Las Vegas, Nev.

91 kg: Darius Fulghum, Houston, Texas

91+ kg: Richard Torrez

Jr., Tulare, Veau.

Etats-Unis

Suppléants à l’équipe de qualification olympique de boxe

51 kg: Christina Cruz, Hell’s Kitchen, N.Y.

52 kg: Abraham Perez, Albuquerque, N.M.

57 kg: Lupe Gutierrez, Sacramento, Californie

57 kg: David Navarro, Los Angeles, Californie.

60 kg: Amelia Moore, Alexandria, Va.

63 kg: Ernesto Mercado, Pomona, Californie.

69 kg: Briana Che, Madison, Wisc.

69 kg: Freudis Rojas Jr., Dallas, Texas

75 kg: Morelle McCane, Cleveland, Ohio

75 kg: Javier Martinez, Milwaukee, Wisc.

81 kg: Atif Oberlton, Philadelphie, Pennsylvanie.

91 kg: Jamar Talley, Camden, N.J.

91+ kg: Antonio Mireles, Des Moines, Iowa

Yordenis

Ugas Training Camp Quotes

Le meilleur poids welter Yordenis Ugas a partagé ses réflexions sur l’entraînement

camp et a aperçu sa confrontation à venir contre Mike Dallas Jr. avant qu’il

fait son entrée sur le ring ce samedi 1er février dans la principale de la nuit de combat FS1 PBC

événement et FOX Deportes de Beau Rivage Resort & Casino.

“Nous sommes dans les derniers jours d’un grand camp d’entraînement et je ne pouvais pas

se sentir mieux dans ce combat », a déclaré Ugas. «Moi et mon entraîneur Ismael

Salas travaille sur une excellente stratégie qui, selon nous, sera couronnée de succès. ma

le timing est juste et chaque round de combat a été incroyable.

Ce fut un camp exceptionnel à Las Vegas et je suis prêt à y aller! “

Ugas cherchera à offrir une performance digne de sa tête d’affiche

fente la nuit avant le Super Bowl LIV, et se cimenter davantage comme une force pour

être compté avec au poids welter.

“C’est un énorme week-end pour les amateurs de sport”, a déclaré Ugas. “Il est très

excitant d’être dans l’événement principal un jour avant le Super Bowl. Tu le sais

quand je monte sur le ring, vous allez voir l’action et une grande habileté dès le début

pour finir. Je viens toujours pour faire de grandes performances. »

Ugas sera défié par le vétéran Dallas, qui a fait face

compétition de qualité tout au long de sa carrière et entre dans ce match le vainqueur de

quatre de ses cinq derniers combats, avec pour seul défaut un tirage au sort partagé en 2016 contre

Dusty Hernandez Harrison.

“Mike Dallas Jr. est un combattant très habile qui a été dans le ring

avec une très bonne opposition », a déclaré Ugas. “C’est un vétéran rusé que je connais

vient se battre de tout son cœur. Ses seules pertes sont venues contre le sommet

combattants. Je prends ce combat très au sérieux et je devrai être sur mon jeu

pour vraiment faire une déclaration. “

Les Ugas d’origine cubaine pensent qu’une déclaration de samedi mettra

le remettre en position de défier une des élites poids welters pendant une seconde

tiré sur un titre mondial. En mars 2019, Ugas a failli devenir

champion, abandonnant une décision étroite à la liste des titres WBC alors Shawn Porter. Ugas

est retourné à l’action pour un éliminateur de titre WBC en juillet 2019, et il a joué

impressionnant, laissant tomber Omar Figueroa et lui remettant la première perte de son

carrière.

«Mon rêve de toujours depuis que j’ai lacé une paire de gants

était de remporter un titre mondial », a déclaré Ugas. “Je suis si près d’y parvenir

rêve, mais pour une raison quelconque, je suis venu court. Je suis déterminé à être le meilleur

Je peux être un combattant et je sais dans mon cœur que je suis l’un des meilleurs poids welters

dans le monde. Mon objectif est de devenir champion du monde en 2020. »

Ruben Villa

Notes de camp

Poids plume invaincu et Ruben Villa de classe mondiale (17-0, 5

KOs) termine sa formation pour son affrontement de 10 rounds avec KO cubain

artiste Alexei Collado (26-2, 23 KOs), ce vendredi soir au Hirsch Memorial

Colisée à Shreveport, Louisiane. Le combat mettra en vedette un combat de trois

télédiffusion sur ShoBox: The New Generation et en direct sur SHOWTIME (22 h HE / HNP).

Villa a travaillé dur juste à l’extérieur de ses Salinas natales,

Californie.

«Le camp d’entraînement a été bon. Je me suis entraîné

Prunedale qui est un peu en dehors de Salinas, mais c’est assez proche, donc dans

comme je suis chez moi, mais je ne suis pas chez moi.

A Collado, il fait face à un

vétéran difficile, qui a un ratio de KO impressionnant.

“Collado est un vrai

gars agressif fort. C’est un vétéran. Je dois être prudent à cause de son

pouvoir et jouer très intelligemment de notre côté. ”

Avec une performance gagnante le 31 janvier, Villa se voit

au milieu de la course au titre des poids plumes alors qu’il cherche à améliorer son

classement numéro cinq par la WBO.

“J’ai l’impression d’avoir fait mes preuves avec les deux derniers

combats. J’ai l’impression d’appartenir au top cinq sinon plus. Je sens qu’une victoire

me mettra en place pour des choses plus grandes et meilleures.

Villa leur a été plus reconnaissante d’accélérer de la perspective à

candidat à la série qui a présenté plus de 75 champions du monde.

«Un autre événement majeur sur ShoBox. Je suis ravi de présenter mon

talents en Louisiane à nouveau. C’est la motivation de prouver aux gens que je

devrait être l’événement principal.

«Je suis généralement vraiment concentré. Je connais le poids plume

la division est empilée, mais je suis vraiment concentré sur ce qui est devant moi et

concentré pour le combat. Après avoir terminé le 31 janvier, mon équipe et moi pouvons

comprendre ce qui va suivre; cependant, je sens que je suis proche de concourir pour un

titre mondial. “

Villa est promue par Banner

Promotions et Thompson Boxing.

Invaincu ukrainien et médaillé de bronze olympique 2012 Taras

Shelestyuk (17-0, 10 KO) rencontre l’Argentin Luis Alberto Veron (18-1-2, 9 KO)

dans un match de poids welter de 10 rounds dans le combat co-présenté. La télévision

L’ouvreur comprend un combat léger de huit rondes opposant le vétéran de ShoBox Zhora

Hamazaryan (9-1-1, 6 KOs) d’Arménie contre Sulaiman Segawa (13-2, 4 KOs) de

Ouganda.

L’événement est promu par Banner Promotions, Thompson Boxing et

DAZN à

Présent 40 jours: Jake Paul vs Gib

DAZN

Originals présentera la dernière édition de sa série de camps d’entraînement, 40 JOURS:

JAKE PAUL VS. GIB, un regard en profondeur sur les stars de YouTube Jake “The Problem Child”

Paul et “7-Figure Gibber” AnEsonGib avant leur boxe professionnelle du 30 janvier

débuts, qui servira de co-événement principal à un jeudi soir spécial

édition de boxe de classe mondiale, exclusivement sur DAZN.

40 JOURS: JAKE PAUL VS. GIB fera ses débuts sur YouTube de chaque combattant

aujourd’hui, le 23 janvier, une semaine avant que les deux ne règlent le score à Miami avant

au grand jeu. L’épisode de 25 minutes sera également disponible sur le DAZN

plate-forme en plus des chaînes YouTube de DAZN et Matchroom Boxing.

Cette édition de 40 JOURS offre un regard révélateur sur chaque combattant

et leur route vers le match de rancune du 30 janvier. DAZN prend les téléspectateurs de Jake Paul

atteindre la célébrité via Vine et YouTube jusqu’à son camp d’entraînement à

Big Bear Mountain en Californie où il échappe à sa renommée pour se préparer avec

Shane Mosley, champion du monde en trois divisions «Sugar». Pendant ce temps, Gib’s

bouffonneries de haute énergie et son chemin pour surmonter l’obésité sont détaillés comme il s’entraîne

à Las Vegas avec Viddal Riley, combattant professionnel et entraîneur-chef de KSI.

“Big Bear est à haute altitude et sans distractions, vous ne pouvez pas vous échapper

penser à y boxer », a expliqué Jake Paul. “S’entraîner avec Shane Mosley, juste

tout a cliqué et tout s’est bien passé. Gib est définitivement un pas

mais vous devez marcher sur cette pierre pour passer à la suivante. Je ne pense pas

Gib a déjà été frappé au visage par quelqu’un qui est énervé et a été

enfermé dans les montagnes quand je pouvais être à Los Angeles pour faire de la merde amusante. »

“Vous ne verrez pas beaucoup ce combat Jake Paul contre KSI”, a déclaré Gib.

«Jake devient poivré. Il ne sait pas à quoi il s’attend le 30 janvier. »

Jake Paul a clairement exprimé ses intentions dans la promotion de son

lutte contre Gib: s’il sort victorieux de ses débuts professionnels le 30 janvier, il

veut venger la défaite de Logan Paul en 2019 contre KSI plus tard cette année.

“Je n’aime pas Jake et je pense que le monde entier n’aime pas Jake,”

dit KSI. “S’il parvient à dépasser le Big Gibber alors oui, je vais me battre

Jake. 100%. Mais ça ne va pas arriver, je ne pense pas qu’il soit prêt pour Gib à

tout cela va se montrer le 30 janvier. Je pense que Gib gagne haut la main et

ce sera la fin des frères Paul. »

“Perdre à KSI n’a pas été facile mais à bien des égards, cela a donné à Jake une

l’occasion de ne plus être le petit frère », a expliqué Logan Paul. “Jake a pris mon

perte plus difficile que moi. Ça fait mal parce que voir mon jeune frère plus affecté

que moi par quelque chose qui n’était même pas son calvaire. Je pense que ça en dit long sur

Le personnage de Jake. “

“Même les personnalités les plus publiques ont une histoire à raconter”, a déclaré

Deirdre Fenton, Directrice DAZN, Programmation originale. «Le monde peut penser

savoir tout ce qu’il y a à savoir sur Jake Paul et Gib mais nous avons essayé de peler

sauvegarder les couches pour offrir un aperçu complet des deux combattants avant

régler leurs différends le 30 janvier.

Faire une blague

Signes Andrew Cancio

L’ancien champion du monde des poids plumes super WBA Andrew «El Chango»

Cancio, le héros du travailleur qui a atteint le sommet du sport, a

a signé un contrat promotionnel multi-combats avec Top Rank. Cancio, qui

détient un emploi à temps plein chez Southern California Gas Company, devrait

faire son premier rang sur ESPN débuts en avril.

“Andrew Cancio est l’un des meilleurs combattants à 130 livres, un

jeune homme travailleur qui mérite une autre occasion de se battre au sport

le plus haut niveau », a déclaré Bob Arum, président de Top Rank. “Il était un agent libre,

miraculeusement, et nous n’avons pas hésité à conclure un accord avec lui et son

équipe.”

“Je suis très reconnaissant de commencer le prochain chapitre de ma carrière

avec Bob Arum et toute l’équipe Top Rank dans mon coin », a déclaré Cancio. “Je regarde

hâte de revenir sur le ring devant mon armée de partisans et je suis pleinement

prêt à me battre pour devenir à nouveau champion du monde. Merci beaucoup

beaucoup à mon équipe, en particulier mon manager, Ray Chaparro, qui a toujours cru

en moi et a été incroyablement favorable à ma carrière et a contribué à la

succès que j’ai obtenu. “

Dit Chaparro: «Andrew et moi sommes honorés de rejoindre Top Rank

nous avançons vers le reste de sa carrière. Je sais depuis longtemps que

Andrew est un combattant de classe mondiale et je suis très heureux de commencer à travailler avec Bob

Arum et son équipe exceptionnelle dans notre marche vers un autre titre mondial. Je voudrais

remercie particulièrement Brad Goodman, entremetteur de premier rang, qui a travaillé

avec diligence pour nous souhaiter la bienvenue au Top Rank. Nous avons tous deux hâte de travailler en étroite collaboration

avec lui à l’avenir. “

Cancio (21-5-2, 16 KOs), de Blythe, Californie, a éliminé Alberto

Machado en février dernier en quatre manches pour remporter le super poids plume de la WBA

Titre. Quatre mois plus tard, il a répété l’acte, cette fois en arrêtant Machado

trois tours. Le règne du titre de Cancio a pris fin en novembre dernier lorsque le vétéran nicaraguayen

René Alvarado l’a mis KO en sept rounds.

Cancio est l’un des meilleurs vendeurs de billets régionaux du sport,

attire régulièrement des foules à guichets fermés au Fantasy Springs Casino à Indio, en Californie,

à 90 minutes en voiture de Blythe. Après la défaite d’Alvarado, Cancio a été libéré

par son ancien promoteur, lui ouvrant la voie à signer avec Top Rank. WBO

champion du monde Jamel “Semper Fi” Herring, champion du monde WBC Miguel “El Alacran”

Berchelt, ancien champion du monde poids plume Oscar Valdez, ancien poids plume

le champion du monde Carl «The Jackal» Frampton et l’ancien champion du monde Masayuki

«The Judge» Ito sont des combattants de haut rang signés qui font actuellement campagne à 130

livres, laissant Cancio avec une pléthore d’options alors qu’il reprend sa carrière.

Andrade

Signe l’extension de quatre combats avec Matchroom

Demetrius Andrade a signé une extension de quatre combats à son

contrat avec Matchroom Boxing USA.

Andrade (28-0 17 KOs) défend sa couronne WBO World Middleweight pour

la troisième fois contre Luke Keeler à Miami le 30 janvier en direct sur DAZN dans le

États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

«Boo Boo» a décroché le titre vacant à Boston en octobre 2018 avec un

gagner contre l’Africain Walter Kautondokwa, un teck, et a suivi cette victoire par

arrêter Artur Akavov dans le tour final de sa première défense à New York en

Janvier 2019.

L’as du Rhode Island est rentré chez lui pour sa deuxième défense et ravi

ses fans de sa ville natale au Dunkin ’Donuts Center à Providence en juin en mettant

Maciej Sulecki sur le pont lors de la première manche en route vers une victoire par blanchissage

le pôle.

L’Irlandais Keeler (17-2-1 5 KOs) se rend à Miami dans le but de choquer

le monde dans son premier combat pour le titre mondial, mais Andrade veut conserver son

titre avec style avant d’attaquer les gros canons et les autres dirigeants du monde à 160 livres.

“Je suis ravi d’avoir signé une prolongation de mon contrat avec Eddie

Hearn and Matchroom Boxing USA », a déclaré Andrade. «Nous avons passé 18 mois formidables

et nous prévoyons d’avoir 2020 et 2021 encore plus grands.

“J’ai mûri dans le ring car j’ai été plus actif et parfois je

pense, si ces gars m’avaient combattu avant qu’ils auraient pu avoir une meilleure chance

contre moi, mais maintenant ils me donnent le temps de signer avec Eddie et DAZN,

soyez actif et combattez quatre fois, aiguisez les outils et retirez la bague.

Alors, quand viendra le moment, ce sera l’enfer pour eux!

«Tant que je bâtis mon héritage, je joue comme je le dois

performer et les gens aiment mon style et les choses que je fais, je ne suis pas

inquiet pour autre chose que les fans vont commencer à exiger que ces

les gars me combattent. “

Le souverain du monde à deux poids a été l’un des premiers combattants à faire équipe

avec le promoteur Eddie Hearn en juillet 2018 alors qu’il agrandissait la Matchroom Boxing

empire vers l’Amérique avec un accord d’un milliard de dollars avec DAZN, et Hearn attend la

L’as du Rhode Island aura une grande année en 2020.

«Je suis ravi d’avoir signé une prolongation de l’accord de Demetrius avec

Matchroom Boxing USA », a déclaré Hearn. “Demetrius est l’un des meilleurs combattants de 160 livres

dans le monde et il est maintenant temps de lui livrer les combats contre l’autre

les poids moyens d’élite de la division, en direct sur DAZN.