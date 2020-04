Caleb Plant à Daniel Jacobs: «Je ne pense tout simplement pas qu’il est un combattant de classe A»

Posté le 26/04/2020

Par: Hans Themistode

Caleb Plant a toujours fait connaître ses sentiments à propos de la division Super Middleweight.

Le champion de l’IBF a tiré sur l’ancien détenteur de ceinture Anthony Dirrell, le qualifiant de “vieux” et disant qu’il “n’a plus grand-chose dans le réservoir”. Il a écarté les chances que le titulaire de la ceinture WBA Callum Smith le batte. Et la guerre des mots de Plant, la liste de titres WBC David Benavidez, a également fait la une des journaux ces dernières années. Mais maintenant, Plant a les yeux rivés sur un autre combattant de grand nom. Celui qui est nouveau dans sa division.

“Il a été battu”, a déclaré Plant lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’ancien champion des poids moyens, Daniel Jacobs. «Il a été dans des combats difficiles et je ne pense tout simplement pas qu’il est un combattant de classe A. Tout le monde n’est pas un combattant de classe A en ce moment, mais au fur et à mesure de sa carrière, il continue de s’améliorer et de devenir un combattant de classe A. Il ne va pas faire ça. Il n’est pas en route, il n’a pas 25 ou 27 ans, il est sorti, il a eu sa chance. »

Ce boeuf inattendu entre eux a commencé il y a quelques semaines lorsque Jacobs a été interrogé sur qui, selon lui, est le meilleur champion de sa nouvelle catégorie de poids.

“Dire qui est le meilleur est un peu difficile à dire. Mais je dirais, je veux dire, tous ces gars sont au top », a déclaré Jacobs. «Je mettrais probablement Plant au bas de ces noms que vous venez de nommer. Je pense que Plant est bon, mais je pense, vous savez, je pense qu’il peut être battu. Il est battable. Je vois beaucoup de défauts dans son jeu. »

La plupart des combattants font pencher la tête dans une division, Jacobs (36-3, 30 KOs) a cependant piétiné son chemin.

L’ancien porte-ceinture de poids moyen le rendait facile contre le perpétuellement sous-performant Julio Cesar Chavez Jr le 20 décembre 2020. En lui tendant un cadeau de Noël sous la forme d’un cinquième tour battu sur une face.

Maintenant qu’il a les pieds mouillés, Jacobs est prêt à sauter à fond. Un affrontement avec Plant (20-0, 12 KO) n’est pas tout à fait probable, mais avec COVID-19, forçant le sport de la boxe à un dénouement attendu, on ne sait pas quels affrontements pourraient nous être présentés lorsque les choses reprendraient.

Sur le papier, Jacobs a l’avantage dans à peu près toutes les catégories. Que ce soit la force du CV ou simplement la puissance de frappe globale, Jacobs a l’avantage. Quelque chose que Plant ne pourrait pas et ne pourrait pas discuter. Mais être appelé «battable» par un combattant qui a déjà trois défaites sur son CV est quelque chose que Plant ne veut pas entendre sortir de la bouche de Jacobs.

«Il ne cesse de dire à quel point je suis battable, mais pour l’instant je suis invaincu. Vous êtes vieux, vous êtes sur le point de sortir. “