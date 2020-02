Caleb Plant discute de la défense du titre de Vincent Feigenbutz

RINGSIDE 06/02/2020

Le champion invaincu des super poids moyens IBF Caleb «Sweethands» Plant a organisé une séance d’entraînement aux médias à Las Vegas mercredi et a présenté en avant-première sa défense du titre contre le challenger obligatoire Vincent Feigenbutz qui aura lieu le samedi 15 février au Bridgestone Arena de Nashville, au Tennessee, dans l’événement principal FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes.

Le natif d’Ashland City, dans le Tennessee, fera la deuxième défense de son titre de 168 livres dans une attraction de retour alors qu’il combat dans son pays d’origine pour la première fois en tant que pro.

Les billets pour l’événement, qui est promu par Sweethands Promotion, TGB Promotions et Sauerland Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur ticketmaster.com.

Voici ce que les participants à l’entraînement avaient à dire mercredi du City Boxing Gym de Las Vegas:

USINE DE CALEB

“Je me sens bien. Le camp et le combat ont été formidables et ma force et mon conditionnement sont parfaits. Je sais que tout le monde dit qu’ils font du poids, mais si vous vérifiez mes antécédents, vous savez que si je vous dis que je me sens bien, cela signifie probablement que tout va bien. Nous terminons le camp en beauté et nous sommes prêts pour le 15 février.

«Feigenbutz a un bon bilan et beaucoup de KO. Il a déjà été champion par intérim, et c’est plus que beaucoup de prétendants de haut niveau peuvent en dire. Je sais qu’il vient prendre ce qui m’appartient et je sais que c’est le plus grand moment de sa vie, mais il va échouer.

«Depuis que je suis petit, j’ai pensé à vouloir apporter un titre mondial à la Bridgestone Arena. C’est le plus grand site de la ville, donc être en tête d’affiche en tant que champion du monde, à ce stade de ma carrière, c’est énorme. Je vais en profiter.

«Nous avons eu de très bons combats pour ce combat. Nous avons fait venir Ronald Ellis, qui vient d’une grande famille de boxe. Nous avons également travaillé avec quelques gars de la Norvège qui sont très forts et continuent d’avancer des coups de poing. Ils se sont assurés que je travaille toujours sur le ring.

«Mon pouvoir offensif et de frappe est probablement le meilleur qu’il ait jamais été. Ma défense et mon jeu de jambes sont également aussi lisses que d’habitude. Vous avez vu la meilleure usine de Caleb jusqu’à présent contre Jose Uzcategui, et vous n’en avez pas vu beaucoup, mais j’étais une meilleure usine de Caleb contre Mike Lee. Maintenant, je vais montrer une version encore meilleure de moi-même le 15 février.

«Je boxe très brusquement en ce moment. C’est probablement le plus vif que je me sois engagé dans un combat. Encore plus vif que les combats de Jose Uzcategui ou Mike Lee. Tout se rassemble.

«C’est excitant d’être dans cette position. J’ai l’impression que ma carrière est juste là où je veux qu’elle soit. Je fais juste un combat à la fois. Nous allons éliminer cela, puis passer à la prochaine étape.

«Ce combat est quelque chose pour lequel j’ai insisté et quelque chose que toute mon équipe voulait vraiment. Maintenant que je l’ai, ce n’est pas sur quoi je veux me concentrer. Je suis concentré sur le combat et la tâche à accomplir le 15 février. Je sais que les gens vont vouloir me tirer dans beaucoup de directions différentes, mais je suis concentré.

«C’est un super gymnase avec beaucoup de grands combattants qui entrent et sortent. Il y a beaucoup d’occasions pour moi d’avoir un combat vraiment de qualité. C’est une atmosphère passionnante ici et je suis heureux d’avoir mon camp ici à Las Vegas. “

RICHIE PLANT, père et co-formateur de Plant

«Le camp a été fantastique. Le travail que nous avons fait pour ce camp, est plus que ce que nous avons fait pour tout autre camp. Caleb n’a pas raté un battement. Il n’y a pas eu de hoquet et nous avons travaillé très dur.

«Nous cherchons toujours des moyens d’améliorer. Nous voulons continuer d’évoluer. Nous sommes meilleurs en ce moment que lors du dernier combat, et le dernier combat, nous étions meilleurs que celui d’avant. Nous voulons juste continuer. Si nous voyons un endroit où nous pourrions manquer, nous essayons d’y remédier et de nous améliorer.

«J’ai l’impression que nous avons la meilleure équipe de boxe. Nous travaillons tous ensemble et nous avons tous le même objectif. Nous apportons différentes expériences et expertises à la table, donc nous travaillons bien ensemble. C’est vraiment un effort d’équipe.

«Feigenbutz est un jeune homme grand et fort. Il a une bonne portée et il a beaucoup d’expérience avec un taux de KO élevé. Nous nous attendons à combattre un adversaire vraiment coriace et nous nous sommes préparés en conséquence. »