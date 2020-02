Caleb Plant et Vincent Feigenbutz parlent du prochain combat pour le titre mondial

RINGSIDE 13/02/2020

đŸ“· StĂ©phanie Trapp

Invaincu IBF Super Middleweight Champion Caleb «Sweethands» Plant et challenger obligatoire Vincent Feigenbutz a participĂ© Ă un entraĂźnement mĂ©diatique Ă Nashville mercredi avant de s’affronter ce samedi 15 fĂ©vrier au Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee dans l’Ă©vĂ©nement principal FOX PBC Fight Night et sur FOX DĂ©portĂ©s.

La plante originaire d’Ashland City, au Tennessee, a accueilli les fans prĂ©sents avant qu’il ne fasse la deuxiĂšme dĂ©fense de son titre de 168 livres dans une attraction de retour, alors qu’il se bat dans son Ă©tat d’origine pour la premiĂšre fois en tant que pro. Sortant de son Allemagne natale, Feigenbutz fera ses dĂ©buts aux États-Unis et espĂšre gĂącher le retour de Plant dans la “Music City”.

Les billets pour l’Ă©vĂ©nement, qui est promu par Sweethands Promotion, TGB Promotions et Sauerland Promotions, sont en vente maintenant et peuvent ĂȘtre achetĂ©s sur ticketmaster.com.

L’entraĂźnement de mercredi comprenait Ă©galement Austin Dulay, originaire de Nashville, qui affronte Diego Magdaleno dans le match d’ouverture FOX PBC Fight Night Ă 20 heures. ET / 17 h PT. Tyler Tomlin d’Ashland City (3-0, 3 KOs) et Cuban Maidel Sando (9-0, 7 KOs), Ă©galement prĂ©sents sur le ring lors de l’Ă©vĂ©nement mĂ©diatique de mercredi, s’affrontent samedi soir dans des attractions non tĂ©lĂ©visĂ©es distinctes.

Voici ce que les combattants de l’Ă©vĂ©nement principal avaient Ă dire mercredi de Music City Boxing Gym Ă Nashville:

USINE DE CALEB

«Je suis ravi de me battre dans ma ville natale. C’est quelque chose que je voulais faire depuis que je suis devenu pro. Revenir Ă la maison en tant que champion du monde Ă Bridgestone Arena est passionnant et motivant. Je suis prĂȘt.

«Je sais que Feigenbutz a beaucoup de combats et beaucoup de KO. Il vient ici pour gùcher mes plans, mais il va échouer.

«Je suis excitĂ© mais je ne suis pas vraiment concentrĂ© sur autre chose que le combat. Je suis heureux d’ĂȘtre ici Ă Nashville devant mon public. C’est quelque chose pour lequel j’ai insistĂ©, mais une fois que je l’ai eu, il n’y a aucune raison de vraiment se concentrer dessus. Je dois traiter cela comme une autre journĂ©e de travail.

«J’ai travaillĂ© trĂšs dur pour ce moment pendant de nombreuses annĂ©es. Il y a eu un moment oĂč il n’y avait pas de camĂ©ras devant moi. C’était juste moi et ma petite Ă©quipe, qui est devenu une grande Ă©quipe. Maintenant, nous sommes sur la grande scĂšne et nous sommes prĂȘts.

«Mon pĂšre (co-formateur Richie Plant) m’a toujours inculquĂ© que tout ce que vous ne voulez pas faire, il y a quelqu’un qui le fait. Je suis un fĂ©roce compĂ©titeur et tout comme je ne veux pas perdre en boxe, si quelqu’un travaille plus fort que moi, je perds aussi dans ce domaine.

«La prĂ©paration de ce combat a Ă©tĂ© excellente et je me sens bien en ce moment. Je suis reposĂ© et dĂ©tendu. Tout le travail acharnĂ© est fait. Je ne peux pas ĂȘtre en meilleure forme. À ce stade, vous avez mis le travail ou vous ne l’avez pas fait.

«Ce n’est pas difficile pour moi de rester affamĂ©. Les gens disent que je suis le chassĂ© maintenant, pas le chasseur. Mais j’ai toujours l’impression de chasser. Ce n’Ă©tait qu’un objectif de devenir champion du monde. Les autres objectifs et aspirations que j’ai, c’est ce qui me motive.

«Je suis prĂȘt Ă avoir une belle performance samedi devant mes fans de ma ville natale. Ce sera un feu d’artifice et vous ne voudrez pas le manquer. “

đŸ“· StĂ©phanie Trapp

VINCENT FEIGENBUTZ

«Je gagnerai ce combat partout oĂč il aura lieu. Je suis trĂšs heureux d’ĂȘtre ici aux États-Unis sur cette grande scĂšne. J’ai une super Ă©quipe qui m’a amenĂ© ici. Si le peuple amĂ©ricain me donne une chance, il va aimer ce que j’apporte sur le ring. Je n’aime pas trop parler, mais j’aime me battre.

«Je n’avais que 20 ans lors de ma derniĂšre perte. Je suis un homme maintenant et je suis beaucoup plus expĂ©rimentĂ© et j’ai tout ce dont j’ai besoin pour battre Caleb Plant.

«Nous avons bien prĂ©parĂ© ce combat comme toujours. J’ai bien sĂ»r regardĂ© les combats de Caleb et nous avons eu des partenaires de combat pour correspondre Ă son style. Nous allons ĂȘtre prĂȘts pour la nuit de combat.

“Vous verrez au premier tour que je suis prĂȘt. Je vais apporter quelque chose de diffĂ©rent de ce que Caleb attend. Je suis convaincu que je vais gagner ce combat, sinon je ne serais pas lĂ .

«Nous sommes tous trĂšs heureux d’ĂȘtre ici Ă Nashville. Toute ma famille aime Johnny Cash et toute la musique ici. Les gens sont trĂšs gentils et j’ai hĂąte de gagner un titre mondial ici.

“À l’avenir, j’aimerais revenir me battre aux États-Unis. Je prĂ©vois de rĂ©aliser une bonne performance et je sais que cela ouvrira la porte aux plus grands combats du sport.”