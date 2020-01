Caleb Plant imperturbable devant la puissance que Vincent Feigenbutz apporte à la table.

RINGSIDE 16/01/2020

Le champion du monde IBF Super Middleweight invaincu Caleb “Sweethands” Plants a présenté en avant-première sa défense du titre mondial lors d’une conférence de presse à Nashville mercredi, alors qu’il se prépare à affronter le challenger obligatoire Vincent Feigenbutz le samedi 15 février dans l’événement principal FOXPBC Fight Night et sur FOX Deportes de Bridgestone Arena à Nashville, Tennessee.

La conférence de presse a également mis en vedette le concurrent poids mi-moyens Bryant Perrella, qui affronte Abel Ramos dans le co-événement principal, ainsi que le concurrent léger et originaire de Nashville Austin Dulay, qui affronte l’ancien challenger en titre Diego Magdaleno lors de l’ouverture télévisée à 20 heures. ET / 17 h PT.

Les billets pour l’événement, qui est promu par Sweethands Promotion, TGB Promotions et Sauerland Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur ticketmaster.com.

Ashland, l’usine du Tennessee ramènera la boxe des championnats du monde à Nashville et combattra pour la première fois en tant que professionnel dans son pays d’origine. Voici ce que les participants à la conférence de presse avaient à dire mercredi à Bridgestone Arena:

USINE DE CALEB

«C’est formidable d’être de retour dans ma ville natale et ma ville natale. Je suis encore plus excité de rapporter un titre mondial à la maison et de le défendre le 15 février à Bridgestone Arena. C’est un de mes rêves depuis aussi longtemps que je me souvienne. Depuis que je suis petit.

«Je travaille plus dur que jamais pour m’assurer que ma main est levée le 15 février. Je cherche à le faire de façon spectaculaire, avant le 12e round. Ce combat va se terminer par un KO en mon nom. Je veux que tous ceux qui vont être dans le bâtiment et à l’écoute sachent que ce titre mondial reste ici au Tennessee.

«Mon père et moi y travaillons depuis 18 ans d’affilée, sans arrêt. Avoir ce combat a été un rêve pour lequel j’ai beaucoup sacrifié. C’est un rêve que le 15 février, il ne soit pas gâché.

«C’était un objectif de devenir champion du monde, mais ce n’était pas le seul objectif. Je pense que les gens ont tendance à oublier que je n’ai que 19 combats. Je sens que je viens d’arriver au pied de la montagne. Certaines personnes, quand elles deviennent championnes, ont l’impression de devenir les chassées, mais ce n’est pas le cas avec moi. J’ai encore faim. Si vous êtes sur mon chemin, je vous suggère de vous en sortir. Parce que tu ne me manqueras pas.

«J’ai entendu dire que Feigenbutz est fort et physique et il pense qu’il va venir me mettre KO. Mike Lee pensait qu’il allait me mettre KO et Jose Uzcategui a dit qu’il allait me KO, mais comment cela se passerait-il pour eux?

«À la fin de la journée, la boxe est frappée et ne se fait pas toucher. J’ai beaucoup de compétences à revendre. Le 15 février, je ne joue pas avec ce gars.

“Tous ces gars pensent qu’ils vont me faire descendre et donner plus de coups que moi. Mais je lance plus et je frappe plus de coups que eux. S’il pense qu’il va venir ici et gâcher mes plans, je vous promets qu’il a une autre chose à venir. “

BRYANT PERRELLA

«Je suis reconnaissant d’être ici aujourd’hui et béni d’avoir eu l’occasion de montrer qui je suis en tant que combattant. Je suis un combattant qui mise sur la qualité plutôt que sur la quantité. Rien ne m’a été donné. Je n’ai fait face qu’à une excellente opposition à ce point.

«Je mange, je dors et je respire la boxe. Je suis prêt pour ça. Je suis un combattant rapide, fort et grand, avec un QI de boxe élevé. 15 février Je viens de dominer. L’opération Abel ne pourra pas.

«J’ai Ramos surpassé dans toutes les catégories et je vais dominer. Je commence ma course en tant que combattant. Tout se rassemble mentalement et j’ai une équipe incroyable qui travaille avec moi maintenant. Nous nous efforçons tous les jours et mettons tout en œuvre pour atteindre notre objectif ultime. »

AUSTIN DULAY

«Je suis vraiment reconnaissant à toute mon équipe d’avoir rendu ce combat possible et surtout à Caleb d’avoir ouvert la voie à un combat à Nashville. Nous nous sommes entraînés très dur et nous nous entraînons encore plus pour que ce combat se déroule dans ma ville natale.

Je sais que mon adversaire va se préparer, nous savons ce qu’il va faire. J’en suis ravi. Je vais être prêt pour tout ce qu’il apportera.

“Je ne peux pas attendre ce combat, faire une belle performance et revenir à Nashville à l’avenir pour de plus grands combats.”

JUSTIN GAMBER, Co-formateur de Plant

«Nous sommes ravis de revenir à Nashville pour ce combat. Ce sera le premier combat professionnel de Caleb à Nashville, et depuis le moment où nous en avons entendu parler pour la première fois, nous avons été très excités.

«Il a toujours eu un camp d’entraînement incroyable. Il avait l’air vraiment net. Attendez-vous à une version explosive, puissante et meilleure de «Sweethands» que vous ne l’avez encore vue. Caleb s’améliore et s’améliore toujours. Il le porte à un autre niveau.

«J’ai vu Caleb se battre en amateur à Nashville, mais faire partie de lui en le faisant chez les pros, c’est tellement spécial pour moi. Sachez juste qu’il va faire un show. Les compétences paient les factures et il a toutes les compétences. »

RICHIE PLANT, père et co-formateur de Plant

“Nous sommes très heureux d’être ici dans cette position. Dès que nous avons appris que cela allait être une réalité, nous avons été ravis.

«Nous avons commencé ici il y a environ 18 ans dans la boxe. Au fil des ans, nous avons grandi, et maintenant nous avons cette incroyable équipe de boxe, que je pense être la meilleure en boxe. Nous commençons tout juste. Nous sommes ravis d’organiser un spectacle pour notre ville natale et nous verrons tout le monde ici le 15 février. “