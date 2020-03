Callum Johnson décroche la chance du titre européen sur Whyte vs Povetkin

RINGSIDE 08/03/2020

Callum Johnson affrontera Igor Mikhalkin pour le titre vacant de poids léger européen de l’UER sur le undercard du choc des poids lourds entre Dillian Whyte et Alexander Povetkin à Manchester Arena le samedi 2 mai, en direct sur Sky Sports Box Office.

Johnson (18-1, 13 KO) a défié Artur Beterbiev pour le titre IBF World Light-Heavyweight dans le premier spectacle en direct sur le sol américain sur DAZN, et la paire a organisé une fusillade d’enfer, avec Johnson grimpant de la toile dans le premier tour pour envoyer Beterbiev sur le pont lors de la deuxième session.

Après avoir échoué lors de son premier tir au titre mondial, “ The One ” a sorti Sean Monaghan en trois tours au Turning Stone Resort & Casino en mars 2019, mais cela s’est avéré être le seul combat de l’homme de Boston de l’année, et il est désireux de mettre une année décevante sur blessure derrière lui en remportant la couronne européenne.

Mikhalkin (23-2, 10 KO) a détenu le titre européen des poids légers et lourds pendant deux ans, remportant le titre vacant contre Mohamed Belkacem en 2014 avant de réussir trois défenses contre Hakim Chioui, Hugo Kasperski et Patrick Bois – le tout en France.

Le gaucher russe a ensuite décroché le titre vacant IBO Light-Heavyweight contre Thomas Oosthuizen à la Barclaycard Arena de Hambourg avant de subir sa deuxième défaite en carrière contre Sergey Kovalev lors d’un défi pour la couronne WBO en 2018.

«C’est un bon combattant coriace», a déclaré Johnson. «C’est un combat difficile pour moi, c’est un solide gaucher, il a déjà été champion d’Europe et il a perdu contre Kovalev alors que Kovalev était encore au sommet de son art. Je m’attends à un combat très dur, mais c’est un combat que j’attends avec impatience et je suis confiant de pouvoir gagner.

«2019 a pris un bon départ, j’ai obtenu une bonne victoire en Amérique et j’ai impressionné beaucoup de gens avec cette performance. C’est dommage que je me sois blessé parce que je pense que 2019 aurait été une année brillante pour moi. Ça ne s’est pas avéré être mon année mais nous y retournons.

«Gagner les titres britannique, du Commonwealth et européen sera une réussite fantastique et je suis confiant d’obtenir la victoire le 2 mai. C’est un combat que je dois gagner. Si je gagne, cela m’ouvrira potentiellement des portes massives pour obtenir un autre coup de champion du monde et gagner beaucoup d’argent. Si je perds, c’est un gros revers. “

“Je suis heureux de pouvoir montrer mes compétences contre un adversaire coriace au Royaume-Uni”, a déclaré Mikhalkin. «Je sais que Callum entrera dans notre combat en très bonne forme et il a déjà montré qu’il peut troubler les meilleurs combattants du monde. Je crois que j’ai ce qu’il faut pour battre Callum, j’ai déjà détenu le titre européen et fait un certain nombre de défenses réussies, c’est ma ceinture et je le ramènerai en Russie après le 2 mai. “

Whyte contre Povetkin domine une énorme soirée d’action à Manchester alors que Katie Taylor (15-0, 6 KOs) et Amanda Serrano (38-1-1, 28 KOs) entrent en collision dans un super combat à succès avec les titres mondiaux légers de la légende irlandaise sur la ligne contre le champion du monde de sept poids.

