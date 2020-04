Canelo Alvarez à la retraite: «36, 37 ans au Max»

Publié le 22/04/2020

Par: Hans Themistode

Toutes les bonnes choses ont une fin.

Dans des sports comme le basket-ball et le football, la fin est accompagnée d’un tir raté ou d’une mauvaise passe sur le terrain. Mais en boxe, la fin pour un combattant est beaucoup plus cruelle.

Muhammad Ali, Bernard Hopkins et Ken Norton partagent quelques points communs. Ils étaient tous champions du monde, grands de tous les temps et légendes absolues. Mais ils partagent également une fin analogue.

La dernière image de Norton était tristement célèbre, alors que le concurrent des poids lourds Gerry Cooney l’a fustigé au premier tour. Muhammad Ali a passé la dernière année de sa carrière à perdre ses deux derniers concours. Un arrêt de 11e ronde à Larry Holmes et une perte de décision unanime à Trevor Berbick. Bernard Hopkins, a également perdu ses deux derniers combats en carrière. Une perte de décision unanime à Sergey Kovalev, suivie d’une perte d’arrêt à Joe Smith Jr. Dans ce concours, Hopkins a été envoyé voler du ring.

Il y a d’autres grands combattants de tous les temps comme James Toney et Roy Jones Jr qui ont également combattu trop longtemps.

En bref, les héros de la boxe succombent finalement au temps des pères. Il y a quelques anomalies telles que Floyd Mayweather Jr et Rocky Marciano mais ce sont l’exception, pas la règle.

La livre actuelle pour la star de la livre, Canelo Alvarez, n’a jamais été un suiveur au cours de sa carrière. Mais il suivra volontiers le chemin de Mayweather et Marciano, plutôt que d’Ali et Hopkins.

“Âgé de 36 ans, pour moi”, a déclaré Canelo à Box Azteca. C’est le bon moment pour prendre sa retraite, 37 ans au maximum. J’ai toujours la discipline, l’éthique de travail et le dévouement. La seule chose qui a changé, ce sont mes succès, je m’entraîne tous les jours comme si j’étais une recrue. »

A 29 ans, la retraite est encore loin. Mais comme on dit dans le sport, une fois que vous commencez à penser à la ligne d’arrivée, la fin n’est pas trop loin.

Cela étant dit, l’histoire d’amour entre Canelo et le sport de la boxe se poursuit. Pour l’instant.

«Mon corps me demande de me battre. Je continue à m’entraîner parce que j’aime la boxe. Je m’entraîne, que je me batte ou non. Je vais me consacrer à mon entreprise. “