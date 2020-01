Canelo vs Billy Joe Saunders obtient le feu vert pour le 2 mai à Las Vegas

Phil Jay 21/01/2020

World Boxing News comprend que Canelo Alvarez a choisi Billy Joe Saunders comme son prochain adversaire pour le week-end de Cinco de Mayo à Las Vegas.

Prévue pour revenir le 2 mai, la superstar mexicaine envisageait quelques options pour une nouvelle sortie sur le célèbre Strip.

Saunders et Gennadiy Golovkin étaient tête et épaules au-dessus du reste. Il semble que Saunders a maintenant remporté la course.

La confirmation de l’affrontement pourrait intervenir d√®s cette semaine, si tous les d√©tails les plus fins √©taient d√©finis entre les deux parties.

Canelo vient de sortir d’une superbe victoire sur Sergey Kovalev chez les poids lourds l√©gers. WBN pense qu’il pourrait maintenant pousser pour ramasser une autre ceinture √† 168.

Tenant les bretelles au poids moyen au super-poids moyen apr√®s avoir renonc√© √† son titre √† 175, Canelo peut choisir o√Ļ il ira ensuite.

Mais en raison du fait que le joueur de 29 ans ne prenait la version WBA de Rocky Fielding qu’avec facilit√© en 2018, des doutes ont √©t√© √©mis concernant les r√©f√©rences de Canelo en tant que r√®gle √† quatre poids. Le roi du livre pour livre peut maintenant vouloir rectifier cela en d√©fiant Saunders pour sa version WBO.

Le concours serait toujours classé comme une unification à des fins promotionnelles alors que Golden Boy pousserait une autre nuit énorme au Nevada.

Connu comme une sorte de basher britannique, Canelo affrontera le SIXI√ąME combattant britannique de sa carri√®re. C‚Äôest une fois le contrat encr√©.

Matthew Hatton et Ryan Rhodes dès le début. De plus, Amir Khan, Liam Smith et Fielding ont tous été vaincus par la superstar aux cheveux de flamme.

Détenant des références de boxe très impressionnantes et invaincu dans le marché, Saunders devrait être le test britannique le plus difficile de Canelo.

LIEU

L’affrontement aura lieu, tr√®s probablement au MGM Grand, plut√īt qu’au T-Mobile Arena. Ce dernier a √©t√© le choix de Canelo pour la majorit√© de ses six derniers combats.

Le retour au MGM Grand pour le combat de Kovalev est un signal que la célèbre Garden Arena prendrait le relais pour accueillir Canelo vs Saunders.

Sign√© avec Matchroom Boxing l’ann√©e derni√®re dans un choc de Frank Warren, Saunders a convenu de l’accord sp√©cifiquement afin de poursuivre Canelo et Callum Smith.

Depuis qu’il a battu David Lemieux, du Golden Boy, en d√©cembre 2017, le champion du monde √† deux poids n’a pas r√©ussi √† d√©barquer un gros poisson. Mais ils ne viennent pas beaucoup plus gros que Canelo.

FORMULAIRE SAUNDERS (six derniers)

Novembre 2019 – Marcelo Esteban Coceres W (KO 11)

Mai 2019 – Shefat Isufi1 W (UD 12)

Décembre 2018 РCharles Adamu W (RET 4)

Décembre 2017 РDavid Lemieux W (UD 12)

Septembre 2017 – Willie Monroe Jr W (UD 12)

Décembre 2016 РArtur Akavov W (UD 12)

