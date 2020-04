Carl Frampton révèle qu’une décision chirurgicale lui a sauvé la carrière

RINGSIDE 18/04/2020

📷 Mikey Williams

CARL FRAMPTON a rejeté l’idée que le verrouillage du coronavirus représente une malchance plus personnelle dans sa chasse pour devenir un champion du monde à trois poids, disant “nous sommes tous dans le même bateau”.

‘Le Chacal’ a été forcé de se battre avec Emmanuel Dominguez en août 2019 après qu’un accident anormal a vu un gros ornement tomber et se casser la main dans le hall d’un hôtel.

Dans son combat de retour en décembre 2019, Frampton a devancé un Tyler McCreary surpassé, mais se fracturerait les deux mains dans le processus, repoussant encore plus loin son combat pour le titre contre Jamel Herring.

Carl, cependant, refuse de se sentir désolé pour lui-même et a déclaré à “The Lockdown Lowdown” qu’il choisissait de regarder du bon côté.

«Ma femme a fait valoir un bon point l’autre jour. Si je n’avais pas eu d’opérations de ma main et que je les attendais maintenant, cela aurait pu être une autre histoire avec des choses comme ça reportées. “

Frampton est clair sur ce que cela aurait pu signifier pour sa carrière: «Cela aurait pu être la fin.»

Les fans n’ont pas à s’inquiéter, cependant, car le vétéran de 29 combats de Belfast est certain que son tir contre le champion WBO Junior-Lightweight Jamel Herring viendra dès qu’il sera sûr pour eux de se rencontrer.

«Le combat a été à peu près convenu, sans être officiellement annoncé. Je suis presque sûr que cela arrivera finalement… lorsque les restrictions s’assoupliront un peu. »

Herring a 22 combats professionnels à son actif, avec seulement deux défaites, et de nombreux fans croient qu’il se battrait avec 27-2 Frampton comme favori en se basant uniquement sur la différence de taille.

‘Semper Fi’ est entré dans le ring pour une confrontation avec Frampton après sa récente victoire sur Tyler McCreary et il n’est pas passé inaperçu à quel point l’Américain était plus gros.

“Le Chacal” n’était pas aussi impressionné que certains.

“Si vous regardez cette photo, quand il est monté sur le ring après mon dernier combat, il avait l’air d’environ 12 pierres … Je pense” qu’il doit faire 9st4 “.

Ça va lui faire mal de faire plus de poids que moi… »

Frampton est sûr que la taille de Herring ne sera pas le facteur décisif lors de leur rencontre et était catégorique sur le fait qu’il voit de graves défauts dans son jeu d’adversaires.

«Je pense qu’il peut être envoyé en boîte. Ses pieds sont lents, il ne frappe pas aussi vite non plus. Au milieu, il devient un peu paresseux.

C’est presque comme s’il naviguait et ne voulait pas exercer trop d’énergie. “

Avec des victoires sur Nonito Donaire, Leo Santa Cruz et Scott Quigg sur son record, Frampton connaît une chose ou deux sur la science douce.

Alors, que signifierait avoir raison et être couronné champion du monde à quatre reprises et trois poids?

«Ce serait incroyable… des trucs du Temple de la renommée. Je veux que les gens se souviennent de moi. »