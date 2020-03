Carl Froch sur Gennadiy Golovkin “À mon avis, je le battrais”

Posté le 23/03/2020

Par: Hans Themistode

L’ancien champion unifié des Super Middleweight Carl Froch a toujours été confiant. Peut-être même trop confiant. Mais les victoires sur Jean Pascal, Jermain Taylor, André Dirrell, Arthur Abraham, Lucian Bute, Mikkel Kessler et George Groves lui donnent les munitions parfaites pour penser qu’il était le meilleur.

Lorsque Froch a pris sa retraite en 2014, il pensait qu’il n’avait plus rien à prouver. Autre qu’un match revanche avec Andre Ward, Froch a combattu et battu à peu près tout le monde dans sa catégorie de poids.

Cela étant dit cependant, l’ancien champion unifié pense qu’un combat lui a échappé.

Alors que Froch était occupé à remporter des titres mondiaux, il y avait un autre combattant dans une autre catégorie de poids qui faisait la même chose. La seule différence est qu’il le faisait de manière beaucoup plus dominante.

– Crédit photo: Chris Farina – Promotions K2

20 avril 2016, Santa Monica, Ca. – La superstar de la boxe et championne du monde des poids moyens unifiés Gennady “GGG” Golovkin, 34-0 (31KO’s) s’entraîne lors de la journée des médias mercredi au Wild Card West à Santa Monica, en Californie.

Superstar de boxe et invaincu, le champion du monde des poids moyens unifié Gennady, «GGG» Golovkin, 34-0 (31KO) défendra ses titres (WBA, IBF, IBO et WBC «Interim») contre le défenseur obligatoire invaincu Dominic Wade, 18-0 (12KO’s ) le samedi 23 avril au Fabulous Forum dans l’événement principal à UNDEFEATED.

Le combattant Consensus # 1 Pound-For-Pound et le champion du monde WBC Flyweight Roman “Chocolatito” Gonzalez, 44-0 (38KO), s’affronteront au classement mondial McWilliams Arroyo, 16-2 (14KO) de Porto Rico.

Les deux matchs seront retransmis en direct sur HBO World Championship Boxing® à partir de 22h00. ET / 19 h 00 PT.

Les billets pour UNDEFEATED, au prix de 400 $, 300 $, 200 $, 100 $, 60 $ et 30 $, sont maintenant en vente via Ticketmaster (Ticketmaster.com, 1-800-745-3000) et le Forum Box Office.

Golovkin vs. Wade est promu par K2 Promotions, GGG Promotions et en association avec TGB Promotions. Gonzalez vs McWilliams est présenté par K2 Promotions en association avec Teiken Promotions et PR Best Boxing Promotions.

Gennadiy Golovkin n’a pas seulement battu des combattants, il les a abattus. Cela n’avait pas beaucoup de sens pour le champion unifié des poids moyens de rechercher la compétition dans sa propre catégorie de poids. Au lieu de cela, il a commencé à chercher ailleurs.

Tout comme cette pandémie actuelle de coronavirus, Golovkin a été évité par à peu près tout le monde.

La domination montrée par Golovkin a fait que la plupart des combattants lui ont fermé les yeux. Froch, d’autre part, tourna son attention directement vers Golovkin.

Les deux n’ont jamais sauté sur le ring les uns contre les autres malgré des rumeurs sans arrêt. Mais ce n’était pas faute d’essayer.

«Nous étions en pourparlers avec son manager. Ils essayaient de me ramener à 166 livres. Cela ne ressemble pas à beaucoup de poids, deux livres en dessous du [super middleweight] limite. J’étais une machine à [super middleweight]. Je n’aurais pas pu perdre encore deux livres et performé. Ils essayaient juste de m’entraîner un peu plus loin. Je viens de dire: «Regardez, faisons le combat et arrivons à [super middleweight]. Vous pensez que vous êtes trop pour moi, vous allez me soutenir et me mettre KO, faisons-le à [super middleweight]”, A déclaré Froch sur le” Froch on Fighting Podcast “.

“N’oubliez pas que j’étais hors du ring, c’était après ma retraite d’un an. Puis les discussions ont commencé à devenir un peu sérieuses. Ils essayaient juste de me traîner vers une division de poids dans laquelle je n’aurais pas pu le faire. Au moment où nous parlions, j’étais [186-pounds], une vie plus lourde, donc je dois me mettre à [super middleweight] ce qui aurait été difficile. Et ils essayaient de m’entraîner encore plus loin et c’est pourquoi le combat n’a pas eu lieu. “

À l’époque, Golovkin était considéré comme un monstre. Au moment où il a mis le pied à l’intérieur du ring avec n’importe qui, l’appréhension s’est immédiatement installée. En bref, le combat n’allait tout simplement pas bien se terminer pour ses adversaires.

Avec 23 victoires consécutives par élimination directe de 2008 à 2016, Golovkin était placé dans la conversation comme le combattant le plus dur de tous les temps. Aussi grand que Froch ait été tout au long de sa carrière, beaucoup pensaient qu’il n’aurait été qu’une autre victime à élimination directe. Une déclaration qu’il trouve pour le moins incrédule.

«À mon avis, je l’aurais battu parce que je suis trop grand et trop fort pour lui. Je me trompe peut-être, nous ne le saurons jamais, mais je me soutiendrais pour le battre. Il y aura beaucoup de gens qui écouteront ce dicton: «Non, non, non, charge de b-llocks, Golovkin vous battrait. Finalement, le pouvoir de Golovkin le dirait, il atterrirait sur vous, il vous ferait du mal, vous casserait et vous arrêterait. Ce que je dirais, c’est que je n’ai jamais été arrêté, je n’ai été mis à terre que deux fois dans ma carrière et je me suis levé pour gagner les deux fois “, a déclaré Froch.

«Vous pouvez dire que chacun de nous est clairement un gagnant. Je pense que je l’ai battu par arrêt. Je le frapperais autant, si fort. Un peu comme le combat de Lucian Bute. Soutenez-le jusqu’aux cordes, soutenez-le, brisez-le en morceaux, vous savez comment je roule. Quel beau combat cela aurait été, et je suis assez homme pour admettre que je pourrais avoir décollé. Je pourrais avoir le nez cassé, je pourrais me faire couper les yeux et être aveuglé d’un œil, je pourrais même me faire repasser.

«Je ne pense jamais que je serais mis KO parce que j’ai été frappé par de gros, gros coups dans ma carrière et je les ai ressentis, mais ils ne m’ont jamais dérangé autant. Je n’ai jamais été aplati comme Amir Khan, moi.

Avec Golovkin apparemment passé son apogée à l’âge de 37 ans et Froch a pris sa retraite pendant six ans, il n’y a absolument aucune chance que cet affrontement de rêve ait lieu. L’ancien champion des Super Middleweight voulait simplement remettre les pendules à l’heure qu’il n’avait pas esquivé un concours contre Golovkin. À son avis, c’était l’inverse.