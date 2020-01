Carl Greaves s’attend à ce que Leicester se vende le 14 mars à King Power

RINGSIDE 21/01/2020

Carl Greaves estime qu’il a les combattants pour faire de Leicester une nouvelle grande ville de combat.

Greaves dit qu’il a mal à la tête avant son prochain spectacle dans la Walkers Suite du King Power Stadium le samedi 14 mars.

Il n’a pas assez de billets!

Greaves s’attend à une liquidation de 650 et dit que, compte tenu de la popularité de combattants tels que Callum Blockley, Connor Ireson, Benn Norman, Joe Ducker et Kyle Haywood, il pourrait envisager des spectacles sur scène à la Morningside Arena à l’avenir.

Frank Warren a amené à deux reprises les caméras BT Sport sur le lieu des spectacles et plus loin, les Granby Halls étaient un lieu de combat célèbre.

Les héros du ring, Benny Lynch et Randolph Turpin, y ont combattu et lors d’une des grandes nuits de l’histoire sportive de la ville, Chris Pyatt a remporté le championnat WBO des poids moyens en mai 1993.

La démolition des Granby Hall a obligé les fans de Leicester à se rendre à Nottingham et Coventry pour regarder Rendall Munroe dans de grands combats, mais maintenant la Morningside Arena est là, Greaves dit que la ville est prête à accueillir à nouveau de grandes nuits de combat.

Il a dit: «Je n’ai pas assez de billets pour le prochain.

«Les combattants me demandent tous plus et je ne les ai pas.

«Les gens vont être déçus si je ne trouve pas un plus grand lieu.

«Ce serait énorme d’organiser un spectacle à la Morningside Arena, l’un de mes plus grands spectacles de tous les temps.

«Je dois décider si je veux y aller, mais la façon dont les combattants vendent des billets, je vais peut-être devoir le faire.

«J’ai sept combattants de Leicester et six autres de la région, comme Josh Quailey et Stan Stannard – et ils vendent tous des billets.

«Ce serait important pour la ville, les combattants et mon profil de présenter des spectacles dans la région de Morningside, mais je dois faire mes sommes et décider si je peux le faire.»