Carlos Beltrán est sorti en tant que directeur des Mets dans le scandale du vol de pancartes

Je soupçonne parfois que notre petit coin de l’univers du baseball est obsédé de manière disproportionnée par les questions dites de «lolMets». Bien sûr, les meilleurs joueurs du club manquent parfois des matchs à cause de la maladie des mains, des pieds et de la bouche ou d’une intoxication alimentaire en mangeant du poulet insuffisamment cuit. Bien sûr, parfois son joueur le mieux payé se casse la cheville en esquivant un sanglier sur son ranch. Et bien sûr, il arrive que le nouveau directeur général soit l’agent des noms les plus importants de la franchise.

Mais chaque équipe MLB est pleine de faiblesses et d’incidents bizarres, et au moins sur le terrain, les Mets ont généralement semblé parfaitement normaux. Beaucoup d’autres seraient jaloux de la franchise Queens, qui revendique le titre de recrue en titre NL de l’année, le double vainqueur NL Cy Young en titre et une apparition dans les World Series aussi récemment qu’en 2015. Ajoutez à cela une aide chaleureuse du parti pris médiatique de New York. et une légère pincée de complexe Napoléon par rapport aux Yankees, cependant, et les Mets se transforment en une blague en ligne persistante, quoique exagérée.

Même moi, je dois admettre, cependant, que l’implication inattendue des Mets dans le fiasco et les retombées de cette semaine porte un signe de catastrophe lolMets. Pour récapituler: les Astros, dirigés par ou avec la participation du joueur d’alors, Carlos Beltrán, ont illégalement utilisé la technologie pour voler des panneaux en route pour gagner les World Series 2017. Lundi, le commissaire Rob Manfred a infligé une punition à Houston et le propriétaire des Astros, Jim Crane, a licencié le manager A.J. Hinch et GM Jeff Luhnow peu de temps après. Mardi, le manager des Red Sox Alex Cora a quitté son poste à Boston en raison de son implication dans le vol de panneaux à Houston – en tant qu’entraîneur des Astros en 2017 – et rapporte qu’il a adopté des tactiques similaires à Boston, où les Red Sox ont remporté le 2018 Épreuves mondiales. Et jeudi, Beltrán a démissionné de son poste de directeur des Mets à peine deux mois et 15 jours après son embauche.

En d’autres termes, trois équipes ont perdu leurs managers à la suite de ce scandale. Et les Mets, à juste titre, sont le seul membre de ce trio à ne pas gagner un trophée des World Series en retour.

La première avec Carlos Beltran était @TBrownYahoo. Les retombées du scandale du vol de pancartes s’élargissent. Tous les noms du côté baseball du rapport de Rob Manfred – Jeff Luhnow, AJ Hinch, Alex Cora, Carlos Beltran – ont maintenant perdu leur emploi.

– Jeff Passan (@JeffPassan) 16 janvier 2020

Avant les révélations voleuses de signes des deux derniers mois, Beltrán semblait être un choix inspiré pour le manager des Mets – bien plus que le retour d’un homme dont la carrière de joueur avec la franchise a été injustement condensée en un retrait et un gel peu flatteur. Cadre. Beltrán est un Temple de la renommée limite qui a connu les meilleures saisons de sa carrière de 20 ans avec les Mets. En sept saisons avec l’équipe, il a reçu cinq hochements de tête d’étoiles, quatre séries de votes MVP et trois gants d’or; il a affiché plus de GUERRE avec les Mets que toute autre organisation. S’il est un jour enchâssé à Cooperstown (maintenant plus une question, si les retombées du scandale entachent son héritage), sa plaque pourrait enfiler une casquette pour le club.

De plus, avant même la fin de sa carrière de joueur, Beltrán semblait être un candidat naturel pour devenir manager. Immédiatement après sa retraite après le titre des Astros en 2017, Beltrán a interviewé pour le poste ouvert des Yankees; un an plus tard, il a remporté le poste chez les Mets après que New York a licencié Mickey Callaway. Parmi les recherches à deux chiffres de GM et de cadres durant cette intersaison, Beltrán était le seul candidat de couleur à recevoir un emploi.

Mais dans les deux semaines suivant l’embauche de Beltrán le 1er novembre, The Athletic a publié son rapport initial sur la portée et la substance du «plan de frappe» de Houston – grâce à ce libellé, MLB – et son bref mandat de gestion a commencé sa spirale descendante. Dans une histoire de suivi du 13 novembre, The Athletic a rapporté que «Cora et Beltrán ont tous deux joué un rôle clé dans la [Astros’] système de vol de pancartes. »Beltrán a nié l’accusation.

Je souhaite que Carlos Beltran ait les signes après avoir participé aux séries éliminatoires de 2006.

– Paul Lo Duca (@ paulloduca16) 13 janvier 2020

Ce déni aurait été impossible à maintenir à l’avenir, après que MLB eut conclu que les Astros avaient en fait triché et que Beltrán – le seul joueur nommé dans le rapport de Manfred – avait en fait participé au stratagème. Le discours d’entreprise, selon la déclaration de l’équipe de jeudi, est que les Mets et Beltrán «ont convenu de se séparer»; la réalité est qu’un club déjà attiré par la distraction comme un papillon de nuit pour flammes n’aurait pas pu garder Beltán, ni les adversaires ou les fans n’auraient pu faire confiance à l’intégrité des matchs des Mets avec Beltrán dans l’abri et les vents voleurs de signes tourbillonnant toujours à travers le sport.

Désormais, les Mets, comme Houston et Boston, chercheront un nouveau manager avec moins d’un mois jusqu’à ce que les lanceurs et les catcheurs se présentent. Curieusement, quel que soit le candidat qui occupe le poste vacant de Beltrán – avec un dossier de carrière de 0-0! -, il entrera dans un rôle assez confortable, au moins du point de vue du talent. Jacob deGrom, Noah Syndergaard et Marcus Stroman dominent une rotation d’élite; Pete Alonso, Jeff McNeil et d’autres forment une gamme potentiellement profonde et effrayante; et les Mets dans leur ensemble à affronter en 2020. Les projections actuelles de FanGraphs classent les Mets comme la deuxième meilleure équipe de toute la Ligue nationale, derrière seulement les Dodgers et de loin devant les Nationals, Cubs, Braves, et plus encore.

Mais à la mode des Mets, ces raisons d’optimisme sont complètement éclipsées par le chaos à l’extérieur du diamant. Les Mets ont fait une location astucieuse et tournée vers l’avenir dès le début de l’intersaison – et ont subi d’énormes bouleversements avant la fin de la même intersaison. Ce fut un scandale de Houston avec une intrigue secondaire de Boston, mais les Mets ont trébuché sous les projecteurs et, une fois là-bas, ont immédiatement renversé une assiette de nourriture sur leur chemise et ont trébuché sur la scène. Il en va de même pour Citi Field, maintenant et toujours. Cette fois, la dérision est entièrement justifiée.