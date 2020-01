Carlos Dixon se bat dans sa ville natale de Louisville le 18 janvier

RINGSIDE 11/01/2020

ūüď∑ Soul√®vement

Les promotions Uprising de Ronson Frank seront de retour en action le samedi 18 janvier prochain, alors que le champion WBC Youth World Super Featherweight Carlos Dixon (10-1, 8 KO) défendra ce titre dans sa ville natale de Louisville, Kentucky.

Dixon fera son retour √† la maison comme l’√©v√©nement principal d’une carte de combat charg√©e qui aura lieu au Louisville Memorial Auditorium.

¬ęNous sommes ravis de faire partie de la premi√®re d√©fense du titre mondial √† Louisville. La ville enti√®re est derri√®re Carlos Dixon, et nous nous attendons √† ce que ce soit un √©v√©nement remarquable ¬Ľ, a d√©clar√© Ronson Frank, pr√©sident de Uprising Promotions. “Cette carte a de tr√®s bons matchs align√©s, et nous avons h√Ęte d’organiser un spectacle divertissant pour les habitants de Louisville.”

Dans son dernier combat, Dixon a d√©croch√© sa quatri√®me victoire de 2019 avec un sixi√®me tour d’Edinson Torres, Jr.Ce match a eu lieu en Jama√Įque en novembre dernier, le natif de Louisville remportant le titre WBC Youth World Super Featherweight. . Dixon a combattu un total de cinq fois l’an dernier, y compris des sorties cons√©cutives en Jama√Įque. Pour sa carri√®re, il est invaincu dans sept combats professionnels qui ont √©t√© organis√©s dans sa ville natale de Louisville.

Samedi en face de Dixon, samedi soir, sera le percutant Luis Ronaldo Castillo (22-5, 17 KOs), qui a marqu√© des KO cons√©cutifs lors de ses deux derniers combats. Castillo a √©t√© victorieux au cours des 16 premiers combats de sa campagne professionnelle, arr√™tant 15 de ces adversaires √† l’int√©rieur de la distance.

Le super poids coq invaincu Ariel Lopez (13-0-1, 8 KOs) sera également de retour en action sur cette carte, face à Jonathan Lecona Ramos. Originaire de Puebla, au Mexique, Lopez vit et se bat maintenant depuis New York. Ce concours marque la sixième apparition générale sur un spectacle de promotion des soulèvements pour Lopez, qui a récemment combattu Victor Trejo Garcia en octobre dernier à Brooklyn.

Le poids coq invaincu de Chicago Shawn Simpson (11-0, 3 KOs) fera son premier d√©part en 2020 lorsqu’il rencontrera Felipe Rivas, qui a fait ses preuves au combat, qui est un v√©t√©ran de 49 combats professionnels. En tant que boxeur amateur, Simpson a √©t√© triple champion national junior des Golden Gloves, quadruple champion National PAL, double m√©daill√© d’argent au Championnat am√©ricain et suppl√©ant olympique en 2012. Il est devenu professionnel en 2015, avec son deuxi√®me combat professionnel sur une carte Uprising Promotions √† Long Island City. Plus r√©cemment, il a battu le v√©t√©ran de 47 combats Samuel Gutierrez √† Minneapolis en ao√Ľt dernier.

Le poids plume Angel Luna (12-6-1, 7 KO) tentera de d√©crocher sa deuxi√®me victoire cons√©cutive en affrontant Christopher Nelson, natif de Louisville. Luna a prouv√© √† maintes reprises qu’il affrontera tous les arrivants, avec un curriculum vitae qui d√©tient une s√©quence de sept combats contre des adversaires avec un dossier combin√© de 85-7-2. La victoire la plus notable pour Luna est venue sur Jose Lopez, qui √©tait auparavant invaincu en 16 combats avant que les deux ne se rencontrent au Barclays Center en 2015. Dans ce combat, Luna a terrass√© Lopez deux fois alors qu’il se dirigeait vers une d√©cision unanime en six rounds.

Le r√©cent signataire de Uprising Promotions, Daniil Platonovschi, fera ses d√©buts professionnels samedi soir prochain lorsqu’il affrontera Raymond Locker dans un morceau de quatre plumes. Originaire de Tiraspol, en Moldavie, Platonovschi a eu une carri√®re amateur r√©ussie et cherche maintenant √† se tester dans les rangs professionnels.

Remplir la carte sera une rencontre l√©g√®re de six rounds qui opposera Donte Strayhorn (10-3, 3 KO) √† Elliott Brown de Pennsylvanie, ainsi qu’une affaire de poids welter √† quatre images mettant en vedette Raymond Wilburg, originaire de Brooklyn (1-0, 1 KO) et Wendell McGee.

Les places r√©serv√©es pour ce spectacle sont √©puis√©es. Pour acheter des billets d’entr√©e g√©n√©rale, les fans sont encourag√©s √† les acheter en ligne d√®s maintenant pour s’assurer qu’ils ont une place pour cet √©v√©nement.

Uprising Promotions tient √† remercier The New Mexican Promotion et l’ancien champion WBO des poids moyens Peter Quillin pour leurs contributions √† cette carte. Restez √† l’√©coute pour d’autres mises √† jour sur le spectacle √† l’approche du samedi prochain.