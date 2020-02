Carlos Takam pousse pour être dans le titre mondial avec une victoire le 28 février

RINGSIDE 21/02/2020

📷 Mark Robinson

La division des poids lourds a toujours été la première division de boxe. Pendant des siècles, le champion du monde des poids lourds a été l’homme.

Les goûts d’Ali, Klitschko, Foreman, Tyson ont tous détenu la suprématie des poids lourds, et la liste est longue. Dernièrement, la division des poids lourds a maintenu cette tradition.

La résurgence de la division la plus célèbre de la boxe n’a pas de fin en vue, alors que nous regardons ce week-end le championnat des poids lourds du match de championnat du monde entre DEONTAY WILDER et TYSON FURY, ainsi que l’épreuve de force des poids lourds TAKAM-MALDONADO vendredi prochain (2/28).

Début 2020, CARLOS TAKAM (37-9-2 25KO) se retrouve dans le mélange de la célébrité de la boxe poids lourd. Après avoir remporté une victoire dominante lors de ses débuts aux États-Unis en 2019 au Resorts World Catskills, Takam a déménagé à plein temps en Amérique pour se concentrer sur la formation.

Se préparant pour sa première apparition en 2020, Takam affrontera FABIO MALDONADO (Sao Paulo, Brésil 26-3 25KO’s) le 28 février au Paramount à Huntington, Long Island à la célèbre série «Rockin’ Fights »de Star Boxing.

Avec la concentration de Takam sur son prochain combat, l’état actuel de la division des poids lourds a atteint son apogée deux mois seulement après le début de la nouvelle année. Le champion du monde des poids lourds WBC, DEONTAY WILDER (42-0-1 41KO’s) affrontera le champion des poids lourds linéaires, TYSON FURY (29-0 20KO’s) le 22 février pour la deuxième fois, juste une semaine avant le combat “Rockin ‘Fights” de Takam. . Pendant ce temps, le champion unifié des poids lourds (WBA, IBF et WBO) ANTHONY JOSHUA (23-1 21KO’s) a fait une déclaration en Arabie Saoudite en décembre, en récupérant ses titres de ANDY RUIZ JR. (33-2 22KO).

Takam s’est déjà battu pour un morceau de la couronne des poids lourds, quand il a affronté Anthony Joshua avec un préavis de douze jours seulement. Takam et Joshua sont allés au combat, car Takam a donné à Joshua tout ce qu’il pouvait gérer, mais le combat a été controversé au dixième tour. Takam a depuis été lié à des combats avec le champion incontesté des Cruiserweight, maintenant poids lourd, OLEKSANDR USYK (17-0 13KO), mais a été annulé en raison d’une blessure au bras Usyk

Takam a également été lié à des gens comme JARRELL “BIG BABY” MILLER (23-0-1 20KO’s). Avec une victoire le 28 février, Takam se retrouvera dans le mix pour un titre en poids lourd en 2020. Quand tout sera réglé en mars, il y aura deux détenteurs de titre dans la division des poids lourds, et un Takam affamé prêt pour un siège à la table.

Takam-Maldonado doublera en tant qu’événement principal aux côtés du retour très attendu de l’artiste knock-out de Long Island, CLETUS «THE HEBREW HAMMER» SELDIN (24-1 20KO’s) contre le colombien HUMBERTO MARTINEZ (33-9-2 25KO’s) colombien, sur un stellaire « Carte Rockin Fights qui est presque épuisée! Achetez vos billets maintenant jusqu’à la fin.

Si vous ne pouvez pas être là pour voir l’action, assurez-vous de vous connecter sur FITE.TV pour seulement 19,99 $ aux États-Unis et au Canada, et 9,99 $ en dehors des États-Unis / Canada. Précommandez «Rockin Fights» 38 via FITE.TV.