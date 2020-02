Carlos Takam vs Fidel Maldonado ajouté à Rockin ‘Fights 38

RINGSIDE 06/02/2020

📷 Mark Robinson

Les fans de boxe étaient déjà dans un régal lorsque Star Boxing a annoncé le retour de CLETUS “THE HEBREW HAMMER” SELDIN (Shirley, NY 24-1 20KO’s) au Paramount le 28 février à “Rockin ‘Fights”.

La carte a vraiment fait pencher la balance et est devenue plus lourde. Ancien challenger pour le titre mondial et poids lourd de renommée mondiale, CARLOS TAKAM (37-5-1 28KO) fera sa deuxième apparition aux États-Unis sous la bannière Star Boxing, lors de la série acclamée par la critique “Rockin ‘Fights” quand il prendra sur FABIO MALDONADO (Sao Paulo, Brésil, 26-3 25KO’s).

Après avoir signé un accord promotionnel avec la plus longue entité promotionnelle de New York, Star Boxing, Takam a fait ses débuts aux États-Unis au Resorts World Catskills en septembre 2019. Takam a dominé et a remporté une décision unanime sur CRAIG LEWIS (Detroit, MI 14-3 8KO’s) .

Le CV de Takam est un who’s who de la célébrité des poids lourds, y compris un défi de titre mondial compétitif du champion du monde des poids lourds unifié, ANTHONY JOSHUA (23-1 21KO). Takam a également combattu les poids lourds les mieux notés, JOSEPH PARKER (26-2 20KO), ALEXANDER POVETKIN (35-2-1 24KO) et MICHAEL GRANT (48-7 36KO). Au cours de 43 combats en carrière, Takam a organisé divers championnats, dont les titres WBO sud-africain, WBF International, WBC Silver et IBF Intercontinental.

Maldonado entre avec 26 victoires, dont 25 par KO. En tant qu’amateur, Maldonado avait une fiche impressionnante de 40-5 avec 27 KO dans son Brésil natal, remportant le Championnat d’État Amateur de Sao Paulo (2000 et 2001) et la Médaille d’Or du Tournoi Amateur Jogos Abertos do Interior (2001). Devenant professionnel, Maldonado a eu une histoire de combat diversifiée, combattant à la fois en tant qu’artiste martial mixte pour l’UFC et en tant que boxeur professionnel.

En tant que boxeur professionnel, Maldonado a défié le titre des poids lourds NABF, ainsi que le titre WBA International Heavyweight. Véritable combattant, Maldonado n’a pas reculé devant les meilleurs talents, notamment lors des combats contre le poids lourd # 7 WBC, MICHAEL HUNTER (18-1-1 12KO) et l’Ukrainien invaincu, OLEKSANDR TESLENKO (16-0 12KO).

Takam avait ceci à dire à propos de son deuxième combat aux États-Unis: «J’ai hâte cette année et j’ai hâte de commencer. Je suis précis et prêt à tout moment pour un tir au titre. “

L’entraîneur de Takam, DWIGHT YARDE, pense que le moment est venu: «J’ai hâte de voir Carlos commencer 2020. Star Boxing nous tient occupés, et je sais que nous obtiendrons ce titre. C’est notre temps!”

Le PDG de Star Boxing, JOE DEGUARDIA est tout aussi enthousiaste pour l’avenir de Takam, «lorsque nous avons signé Carlos, nous savions qu’il avait la capacité de combattre n’importe quel poids lourd dans le monde. Je suis heureux que nous apportions un poids lourd de cette qualité à Long Island “, a poursuivi DeGuardia,” nous pensons que c’est le début d’une excellente année pour Takam, et je suis impatient de ce qui va arriver. “

Dans l’événement principal très attendu, CLETUS “THE HEBREW HAMMER” SELDIN (Shirley, NY 24-1 20KO’s) fait son retour là où tout a commencé et fait vibrer Long Island. Seldin défendra son titre NABA Super Lightweight contre le vétéran colombien HUMBERTO “METRALETTA” MARTINEZ (Monteria, Columbia 33-9-2 17KO’s).

“Rockin’ Fights “38 est présenté par JOE DEGUARDIA’S STAR BOXING dans une nuit palpitante de combats de The Paramount à Huntington, Long Island. Pour plus d’informations, suivez @StarBoxing et rejoignez la conversation en utilisant #RockinFights.