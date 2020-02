Carnet de boxe Insider: Wallin, Monroe, Hunter, Kovalev, et plus …

Publié le 26/02/2020

Compilé par: William Holmes

Ce qui suit est le cahier de boxe Insider pour la semaine du 18 février au 25 février; couvrant les allées et venues dans le sport de la boxe que vous auriez pu manquer.

Otto Wallin veut que Tyson Fury

Rematch

Le tout nouveau champion WBC des poids lourds Tyson Fury n’était pas le seul

combattant dont le stock a augmenté de façon spectaculaire avec son arrêt de septième tour dominant

de Deontay Wilder samedi soir.

Grâce à sa solide performance contre Fury en septembre dernier,

Le Suédois IBF # 15 classé Otto Wallin (20-1, 13 KO) doit désormais être considéré

une force sérieuse dans la division du grand homme. «Si quelqu’un doutait encore de moi, maintenant ils

savoir “, a déclaré Wallin. “Mon combat avec Fury était bien sûr un bien meilleur combat et je

a montré que j’appartiens en tant que meilleur candidat. “

Au début du combat, lorsque les deux se sont rencontrés à la T-Mobile Arena de Las

Vegas l’automne dernier, Wallin a ouvert deux horribles coupures autour de l’œil droit de Fury avec

coups légaux et est venu dans un cheveu de marquer l’énorme bouleversement. Après un

bataille extrêmement tendue de 12 rounds, Fury a été contraint de se battre avec son propre sang

et creuser profondément pour se rallier dans les tours ultérieurs et prendre une décision unanime sur

Wallin.

De nombreux experts de la boxe ont noté, après le combat, que des coupures moins graves

a mis un terme à l’action dans d’autres combats et Fury a été extrêmement chanceux

d’avoir échappé avec son record invaincu. Fury a nécessité près de 50 points de suture

et devait avoir un maillage de toile inséré chirurgicalement dans la blessure horrible.

«Ni Wladimir Klitschko ni Deontay Wilder, deux des plus grands

poids lourds de notre temps, pourraient faire à Tyson Fury ce qu’Otto Wallin a fait », a déclaré

Le promoteur de Wallin, Dmitriy Salita. «Otto à 29 ans ne fera que s’améliorer

dans toutes les facettes du jeu. Il est en passe de devenir une force dominante

la division des poids lourds. “

Wallin et Fury ont montré un respect mutuel après leur combat et

a continué samedi soir avec Wallin félicitant le nouveau champion pour son

une performance impressionnante et l’ancien champion pour son courage.

“Je pense que Fury est venu avec un bon plan de match et a montré qu’il est le

numéro un des poids lourds au monde », a déclaré Wallin. «Le changement d’entraîneur qu’il a fait

travaillé pour lui et le style plus agressif fait mal paraître Wilder. Fureur

semblait être à un autre niveau. Tout fonctionnait en sa faveur. Je pense honnêtement

que mon combat avec Fury l’a aidé à se préparer pour ce combat. Il a combattu Wilder

d’une manière similaire à la façon dont il m’a combattu dans la seconde moitié de notre combat.

«En même temps, Wilder mérite le respect de ne pas vouloir arrêter.

Il a continué à se battre et a montré beaucoup de cœur, même si je pense que son coin

aurait dû arrêter le combat plus tôt. “

L’équipe Wallin dit qu’elle continuera à s’entraîner dur et à chercher

occasions de revenir en ligne pour un autre tir sur Fury.

“Otto n’a pas eu de chance dans ce combat”, a poursuivi Dmitriy Salita.

«Il a le bon style pour toujours donner de gros problèmes à Tyson Fury. Nous allons

le garder occupé et gagner pendant que nous attendons que Fury décide de régler cela

entreprise inachevée avec une revanche. “

“Je veux un match revanche et cette fois je vais terminer ce que j’ai commencé”,

ajouta Wallin.

Ring of Hope’s Night to Fight Returns

7 mars chez Toyota Music Factor à Irving, Texas

L’organisation à but non lucratif Lone Star basée à l’État revient

pour une nuit retentissante de boxe professionnelle sanctionnée lorsqu’elle présente son

neuvième événement annuel de boxe et de charité «Night To Fight» le samedi 7 mars

à la Toyota Music Factory à Irving, au Texas.

L’événement principal présentera un poids lourd léger de 8 rounds

attraction entre deux guerriers testés au combat lorsque Dallas-Fort Worth

le boxeur né et élevé Samuel Clarkson (22-5, 15 KOs) défie le Freddie

Israel Duffus entraîné par Roach (19-6, 16 KO).

Le match de chapiteau de la nuit culminera pour servir de

événement majeur de collecte de fonds pour aider à soutenir le programme de boxe Ring of Hope. Puisque

2010, Ring of Hope a transformé les communautés et changé la vie des

les jeunes en éduquant, en responsabilisant et en engageant les élèves à travers les principes fondamentaux

de boxe.

“On me demande souvent pourquoi j’ai eu un tel désir de faire partie de Ring

d’espoir. C’est l’avenir des jeunes hommes et femmes de notre

», a déclaré le fondateur du Ring of Hope, Steven Bolos. “Nous croyons pour eux,

croire en eux et croire avec et à travers eux qu’ils peuvent être les leaders

de demain. ”

Evan “Yung Holy” Holyfield (3-0, 3 KOs), le fils du Hall of Fame

combattant Evander “The Real Deal” Holyfield, continuera sa quête pour

suivre les traces de son père légendaire lorsque le jeune homme de 22 ans retourne au

bague. Présenté par Main Events, le Holyfield basé à Houston a fait sa boxe pro

débuts en novembre avec son père légendaire soutenant le ring.

Le talent local et Tristan Kalkreuth, 18 ans, se distinguent (4-0, 3

KOs), qui a signé l’année dernière un accord avec Golden Boy Promotions d’Oscar De La Hoya,

continuera également à gravir les échelons dans un combat séparé. Kalkreuth était

né à Carrollton et est un résident de Duncanville. Il est formé par des

entraîneur Ronnie Shields, et a un fond amateur décoré, où il

participé à plus de 100 combats, remporté deux championnats nationaux et combattu

pour l’équipe de boxe américaine aux championnats du monde en 2018.

Les poids welters Jessy figureront également dans des combats séparés.

Martinez (14-0, 9 KOs) et Brandyn Lynch (10-1, 8 KOs), cruiserweight Robin

Safar (10-0, 7 KOs) et poids lourd Patrick Mailata (4-0, 2 KOs), basé à Austin

super léger Robert Kevin Garcia (6-0, 5 KOs) et le Corpus Christi

John Rincon léger (4-0, 2 KO).

Night To Fight sera disponible en direct sur Integrated Sports Pay Per

Vue sur le câble, le satellite et le numérique à la carte via iN Demand, Vubiquity,

DIRECTV et DISH aux États-Unis, Shaw PPV au Canada et dans le monde via le

Application et site Web FITE.TV.

Al Bernstein, ancien diffuseur TV du Hall of Fame Showtime

championne du monde à deux divisions Paulie Malignaggi et LA Times and Boxing Scene

le journaliste et écrivain Manouk Akopyan appellera l’action du bord du ring.

Des billets limités et des tables de dîner VIP peuvent être obtenus auprès d’un

parrainage au Ring of Hope. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ringofhope.com.

La Toyota Music Factory est située au 300 West Las Colinas

Boulevard à Irving, Texas.

Keith Hunter affrontera Ssanjarbek

Rakhmanov en revanche le 28 février

Keith «The Bounty» Hunter, un espoir montant invaincu, sera confronté

talentueux Sanjarbek “War” Rakhmanov dans un match revanche dans le super round 10

ShoBox léger: l’événement principal de la nouvelle génération Vendredi 28 février en direct sur

SHOWTIME (22h45 HE / PT) du Sam’s Town Casino de Las Vegas. Rakhmanov

intervient pour remplacer l’adversaire précédemment prévu Malik Hawkins qui a été forcé

de se retirer pour des raisons médicales.

Hunter (11-0, 7 KOs) et Rakhmanov (12-2-1, 6 KOs) se sont rencontrés pour la première fois le

5 février 2019, dans un concours de poids mi-moyens de huit tours qui a abouti à un

victoire par décision étroite pour Hunter. Bien que Hunter ait contrôlé l’action

dans les premiers tours et a marqué un renversement dans le second, Rakhmanov a récupéré

et a atterri quelques coups lourds dans les derniers tours. Les tableaux de bord indiquaient 77-74,

76-75 et 75-76.

Rakhmanov, qui s’est battu pour un match nul avec Alfonso Olvera sur ShoBox en

Mai 2016, fera sa deuxième apparition sur la perspective de développement

et son neuvième départ au Sam’s Town Live. Dans sa dernière performance

le 20 septembre 2019, il a détruit Andre Byrd, infligeant une punition au

corps pendant quatre tours consécutifs, menant à Byrd prendre un genou et mettre fin à la

bats toi. Il s’entraîne actuellement avec Chris Ben-Tchavtchavadze au Mayweather

Club de boxe.

Rakhmanov, 30 ans, né à Tachkent, la capitale

Ouzbékistan, était un grand amateur avec plus de 140 combats, dont un

Médaille d’or remportée au Championnat d’Asie de boxe amateur 2009. En 2013, il

est devenu le champion national de l’Ouzbékistan. Après avoir signé avec Mayweather

Promotions en 2014, il est devenu pro avec un KO au premier tour impressionnant de 1:21

sur Brett Simmons en juin 2015.

Dans l’événement co-principal ShoBox, olympien 2016 et super invaincu

le prospect léger Richardson Hitchins (10-0, 5 KO) affronte le Rhode Island

Nick DeLomba (16-2, 5 KO) dans un combat de 10 rounds. Originaire de Las Vegas, battu une fois

Kevin Newman II (11-1-1, 6 KOs) affronte l’Albanais Genc Pllana (7-1-1, 4 KOs) dans un

Matchup super moyen de 10 rounds pour ouvrir la télédiffusion.

Barry Tompkins appellera l’action du ring avec la boxe

l’historien Steve Farhood et ancien champion du monde Raul Marquez servant de

analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall avec Richard Gaughan

produisant et réalisant Rick Phillips.

TMZ annonce l’arrestation de Sergey Kovalev

pour DUI

TMZ rapporte que Sergey Kovalev a été arrêté pour DUI tôt

Lundi matin. Il aurait été tiré

par la California Highyway Patrol vers 2h du matin. Il a été libéré sur son propre engagement

vers 7h35.

Cette récente arrestation intervient alors qu’il est au milieu d’un crime

cas d’agression résultant d’un incident survenu en 2018.

Il a plaidé non coupable et se bat actuellement pour l’affaire.

Plus d’informations peuvent être trouvées ici: https://www.tmz.com/2020/02/24/sergey-kovalev-arrested-dui-los-angeles-boxing/

Poids lourd russe invaincu

Détruit l’ancien invaincu John Napari à Moscou

Vendredi dernier, le frappeur de poids lourds russe Apti Davtaev est resté

invaincu avec une démolition en deux tours de l’ancien Napoléon John Napari de

Accra, Ghana au Dynamo Palace of Sports à Krylatskoye, Moscou.

Malgré une entrée confiante et flamboyante sur le ring, Napari (maintenant

21-1, 15 KO) n’avaient pas de réponses pour l’incroyable puissance de Davtaev (20-0-1, 19

KOs) une fois l’action commencée. Le grand Russe a largué Napari deux fois avec un compteur

main droite, la deuxième fois pour de bon au deuxième tour.

Davtaev n’a cessé de s’améliorer sous la tutelle de

SugarHill Steward au Kronk Gym à Detroit. Le déjà terriblement fort

Davtaev a développé des compétences de boxe exceptionnelles en travaillant avec Steward et

la différence est évidente à chaque performance de passage.

“Apti a acquis des compétences de classe mondiale depuis que nous travaillons

ensemble », a déclaré SugarHill Steward. «Il est définitivement prêt à devenir une force

la division des poids lourds en 2020. ”

Davtaev est d’accord avec l’évaluation de Steward selon laquelle son temps à Kronk

a fait de lui une force encore plus formidable.

«Je suis heureux que ma formation au Kronk Gym ait payé

“, a déclaré le cogneur de 6’ 5 “de Mayrtup, en Russie. «L’objectif est de continuer à

marquer KO et c’est ce que je prévois de faire alors que je continue ma marche vers la

titre mondial. “

Le promoteur de Davtaev, Dmitriy Salita, se dit également impressionné par

Dernier coup dur de Davtaev. «Apti a montré une puissance et des compétences impressionnantes

dominant son ennemi invaincu. Il est prêt à battre les grands noms et sera un

nouvelle star dans la division des poids lourds. “

Split T Management signe deux fois

Challenger titre mondial Willie Monroe Jr.

Split T Management Management a signé un double titre mondial

challenger, poids moyen Willie Monroe Jr.

«Willie est l’un des meilleurs poids moyens au monde. Il est un formidable boxeur et a un championnat

expérience. Je m’attends à lui offrir une grande opportunité dans un très proche

futur.” a déclaré David McWater de Split-T Management.

“Je suis juste super reconnaissant à un moment de ma vie, je suis

reconnaissant pour mes fans et pour le sport, je suis excité pour les opportunités passées,

présent et futur, et suis en train d’approcher la nouvelle saison avec gratitude. Je toujours

savait que je pouvais le faire. Cela m’a pris un peu plus de temps que prévu, mais

je suis quand même ici », a expliqué Monroe. “Dave McWater est un très intelligent

guy et moi aimons son attitude et son approche de la boxe. Il est très compétent et comprend

tout.”

Monroe de Rochester, New York a un dossier de 24-3 avec six

KO.

Monroe, 33 ans, est un professionnel de 12 ans qui a commencé sa carrière

avec des victoires sur Wilson Montero (1-0-1), Chris Aucoin (1-0-1), Troy Artis (2-0-1)

& Ibahiem King (7-1).

Monroe est entré et a remporté le tournoi Boxcino des poids moyens 2014

avec des victoires sur Donatas Bondorovas (18-4-1), Vitalii Kopylenko (22-0) et l’avenir

challenger pour le titre mondial Brandon Adams (14-0).

Ces victoires l’ont catapulté en une opportunité d’affronter unifié

champion poids moyen Gennady Golovkin.

Après être tombé sur Golovkin, Monroe a remporté des victoires sur deux titres mondiaux

challengers dans John Thompson (17-2) et Gabriel Rosado.

Après avoir perdu contre le champion des poids moyens de la WBO, Billy Joe Saunders,

Monroe a remporté trois matchs de suite avec des victoires sur Javier Maciel (33-6) et son

dernière sortie où il a remporté une décision unanime de 10 rounds sur Hugo Centeno

(27-2) le 1er juin à San Jacinto, Californie.