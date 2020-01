Carnet d’initiés de boxe: Holyfield, Nova, Martin, Hurd, et plus …

Publié le 22/01/2020

Ce qui suit est le cahier de boxe Insider pour la semaine du 14 janvier au 21 janvier; couvrant les allées et venues dans le sport de la boxe que vous auriez pu manquer.

Crédit photo: Mikey Williams / Promotions de haut rang

Abraham Nova Scores 4e Round Knockout Plus de Navarrete

Samedi dernier, Abraham «Super» Nova, le concurrent mondial junior léger de Split-T Management, a explosé en arrêtant le vétéran Pedro Navarrete au 4e tour de son combat de huit tours prévu au Turning Stone Resort Casino à Vérone, New York.





Au deuxième tour, Nova a décroché un crochet gauche parfait pour le corps qui a envoyé Navarrete sur la toile. Au troisième tour, c’était un coup droit à la tête qui a mis Navarrete à la sur le pont. Dans les premières secondes de la quatrième manche, Nova a décroché trois crochets gauches qui ont chuté et ont finalement arrêté Navarrete à 35 secondes.

Nova, d’Albany, New York, est classée septième par la WBA et la WBO est 18-0 avec 14 KO. Navarrete, qui a combattu trois futurs champions du monde et cinq autres ennemis qui ont concouru pour les titres mondiaux, a désormais 30-25-3.

Nova faisait ses débuts dans le Top Rank et est co-promu par Murphy’s Boxing et 12 Rounds Promotions.

Jarrett Hurd Citations sur les camps d’entraînement

L’ancien champion unifié de 154 livres «Swift» Jarrett Hurd a partagé ses réflexions sur son retour sur le ring qui aura lieu le samedi 25 janvier contre Francisco Santana en direct sur SHOWTIME de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ™, lors d’un événement Premier Boxing Champions.

“Ce combat ne consiste pas à faire une déclaration”, a déclaré Hurd. «Je veux juste obtenir la victoire et mener un grand combat. Je vais rappeler au monde de la boxe à quoi ça ressemble quand j’apporte une tempête à Brooklyn. “

L’événement conjoint du 25 janvier sera le premier combat de Hurd avec la nouvelle entraîneuse Kay Koroma. Alors que Koroma entraîne des combattants au Alexandria Boxing Club en Virginie, non loin de la maison de Hurd dans le Maryland, il est également entraîneur adjoint de l’équipe de boxe amateur des États-Unis, après avoir aidé divers boxeurs à remporter des médailles olympiques.

«Le camp se passe très bien avec ma nouvelle entraîneuse Kay Koroma, a dit Hurd. “Nous avons travaillé sur beaucoup de mouvements de tête et de coups. Nous nous concentrons strictement sur la boxe et travaillons sur tous les domaines où j’ai de la place pour grandir. Il m’a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. “

Pour l’Accokeek, originaire du Maryland, ce sera sa première formation de combat en dehors de sa région d’origine en tant que combattant professionnel. Il s’entraîne à Colorado Springs depuis le 2 janvier et a connu à la fois les avantages et les inconvénients du camp loin de chez lui.

“Les points positifs sont qu’il n’y a littéralement rien sur quoi se concentrer ici, sauf la boxe”, a déclaré Hurd. «Aucune distraction du tout. Le seul point négatif est que vous pouvez avoir le mal du pays. Ma copine et ma famille me manquent. De plus, je viens de recevoir un nouveau chiot nommé “Bolt” et mon petit gars me manque aussi. “

Hurd se battra à nouveau après avoir perdu ses titres WBA et IBF 154 livres en mai 2019 contre Julian Williams. Ce fut l’un des combats les plus excitants de l’année dernière, et celui que Hurd espérera revenir bientôt, après une victoire le 25 janvier.

“Le match revanche avec Julian Williams est ce que j’ai toujours voulu”, a déclaré Hurd. «Je n’avais aucune intention de prendre du poids. Malheureusement, le match revanche ne pourrait tout simplement pas avoir lieu plus tôt en raison de ma situation. “

Pour son premier combat arrière, Hurd affrontera un vétéran dur à Francisco Santana, celui qui a affronté d’autres 154 meilleurs livres, dont Williams et Jermell Charlo, et qui se présente toujours et apporte le combat à son adversaire. Si Hurd n’est pas préparé, cela se manifestera contre son adversaire dur.

“Nous voulions juste un match pour revenir dans le sillon des choses”, a déclaré Hurd. «Je suis resté inactif pendant la plus grande partie de l’année dernière. Santana étant un plus petit combattant, il restera proche et essaiera de me dépasser. Je sais qu’il vient gagner, donc je ne pense à personne d’autre qu’à Francisco Santana. Nous allons travailler derrière la stratégie et les compétences pour obtenir la victoire. “



Cletus Seldin au titre Rockin Combats le 28 févriere

Les fans de boxe l’ont appelé, Long Island l’attendait et CLETUS “THE HEBREW HAMMER” SELDIN (Shirley, Long Island 24-1 20KO’S) ne pourrait pas être plus prêt à faire revenir son ring, là où tout cela a commencé, à The Paramount, le 28 février, à «Rockin ‘Fights».

Seldin vient de remporter la plus grande victoire de sa carrière, quand il a arrêté la légende de la boxe et le champion du monde à plusieurs reprises, ZAB “SUPER” JUDAH (Brooklyn, NY 44-10 30KO’s) en juin 2019 au Turning Stone Resort Casino pendant le très convoité Événement de boxe au Temple de la renommée. Au cours de onze manches dominantes, Seldin a gravement blessé Judah dans la troisième manche, réussissant sous une pression implacable, culminant en un arrêt de onzième manche alors que Seldin, un outsider de l’ancien champion du monde, a remporté le titre NABA Super Lightweight. Avec la victoire, Seldinentered est revenu au classement mondial (# 11 WBA, # 12 IBF).

Faisant sa dix-septième participation à «Rockin’ Fights », Seldin détient le record du plus grand nombre de victoires au Paramount, dont le premier est survenu en 2011 avec un KO par excellence contre Rashad Bogar. Seldin a ensuite connu un énorme succès au Paramount, remportant finalement le titre WBC International Silver Super Lightweight en 2014, qu’il a défendu avec succès à trois reprises.

En novembre 2017, Seldin afficherait sa puissance de classe mondiale sur la scène nationale dans un combat en vedette sur HBO contre ROBERTO ORTIZ (alors 35-1-2 26KO). Seldin a sauté sur Ortiz depuis la cloche d’ouverture et l’a assommé au 3e tour devant une foule électrique de ses fans de “Hamma Heads” au Colisée de Nassau. Un mois plus tard, Seldin ferait l’histoire comme le seul troisième boxeur à apparaître sur HBO dans les mois consécutifs, rejoignant les légendes de la boxe MIKE TYSON et ROY JONES JR.

Seldin s’est complètement remis d’une opération pour réparer un labrum déchiré à l’épaule droite qu’il a subi lors du combat contre Juda en juin. Après une séquence de trois matches à élimination directe, Seldin cherche à poursuivre son ascension dans le classement mondial à son retour à The Paramount. Seldinhad a dit ceci à propos de son retour à la maison: «C’est génial d’être à la maison là où tout a commencé. Il n’y a aucun lieu comme The Paramount, et j’ai hâte d’être de retour. Je me sens en bonne santé et je prévois d’organiser un spectacle pour tous les «chefs de Hamma» qui sortiront le 28 février. »

Blair Cobb bat Samuel Kotey le jour de la Saint Valentin sur DAZN

Blair “The Flair” Cobbs (13-0-1, 9 KOs), qui est promu par Golden Boy Promotions, affronte Samuel Kotey (23-2, 16 KOs) du Ghana, en Afrique. Le combat de 10 rounds aura lieu le 14 février 2020, dans le cadre de la carte de Ryan Garcia contre Francisco Fonseca au Honda Center d’Anaheim, en Californie, qui sera diffusée en direct sur DAZN à 19 h. ET / 16 heures PT.

“Je suis ravi de revenir sur une si belle carte”, a déclaré Blair Cobbs, qui est dirigé par Greg Hannley de Prince Ranch Boxing. «Je me suis entraîné très dur et je sais que tout mon dur labeur est sur le point de porter ses fruits. Mon corps se sent bien et je suis vif en combat. Je suis prêt à sortir ce mec. “

«Nous sommes ravis de l’évolution de la carrière de Blair Cobbs», a déclaré Hannely, manager de Cobbs. «Il a un CV incroyable et a déjà battu certains des meilleurs combattants invaincus. Il va de mieux en mieux à chaque combat. J’attends de grandes choses de la part de Cobbs cette année, et tout commence le jour de la Saint-Valentin. »

Cobbs a connu une année 2019 phénoménale en battant les combattants invaincus Ferdinand Kerobyan et Steve Villalobos ainsi que Robert Redmond Jr et Carlos Ortiz Cervantes. Les quatre derniers adversaires de Cobbs ont eu un record combiné de (40-5-3, 32 KO), faisant de Cobbs l’un des prétendants les plus éprouvés au combat dans la division des poids mi-moyens.

“Blair a tous les outils pour être un champion du monde”, a déclaré Brandon Woods, entraîneur de Cobbs. “Il a vaincu de grands adversaires et l’a fait dans un style très amusant. Je vois Blair atteindre des objectifs incroyables en 2020, et je sais qu’il a tout fait dans le gymnase pour être à son meilleur lors de la soirée de combat. »

“J’aime ce que je fais”, a poursuivi Cobbs. «Je suis prêt à vivre une autre excellente année et je continue à offrir un grand spectacle divertissant pour les fans. C’est le temps de Blair “The Flair” bébé, WOOOO!

Evan Holyfield reçoit la visite de Christy Martin

Le prochain combat d’Evan «Yung Holy» Holyfield (2-0, 2 KO) aura lieu sur une carte de promotion Christy Martin au Hard Rock Hotel Daytona le samedi 8 février.

La légende de la boxe Christy Martin s’est arrêtée au camp d’entraînement de Holyfield à Houston pour voir le fils du quadruple champion du monde des poids lourds Evander Holyfield et est repartie impressionnée.

“Plus important encore, il est un grand jeune homme”, a déclaré Christy. «Il a une grande vitesse et une grande puissance. Son éthique de travail semble imbattable. “

“C’était vraiment génial que Christy soit venue et elle m’a donné quelques conseils psychologiques à utiliser pendant mon entraînement”, a déclaré Evan. «En ce moment, nous sommes au milieu du camp – le combat vient de commencer et les choses deviennent plus intenses, ce que j’aime. J’aime quand les choses sont difficiles. “

Cette Daytona Beach est à environ six heures de route d’Atlanta, où Evan a grandi. «Je suis ravi de me battre à Daytona – c’est un peu plus proche que mes deux combats précédents. Maman dit qu’elle vient avec une partie de la famille. Mon entraîneur amateur prévoit de descendre, tout comme quelques amis. J’ai également quelques amis de l’armée basés à Daytona qui seront également là. »

Holyfield s’est annoncé au monde de la boxe professionnelle sur la carte de combat de Canelo-Kovalev le 2 novembre au MGM Grand avec un arrêt spectaculaire de dix-sept secondes (TKO 1), que vous pouvez voir ICI Son deuxième combat a eu lieu à Houston le 23 novembre, arrêtant son adversaire avec un coup de corps vicieux (KO 4). Regardez le corps viral tiré KO ICI

L’événement sera diffusé en direct via Facebook et YouTube sur les chaînes de télévision Payne Boxing. Plus d’informations seront disponibles à l’approche de l’événement.