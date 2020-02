Carnet d’initiés de boxe: Jackie Kallen, Vergil Ortiz, Jimmy Thunder, et plus …

Publié le 19/02/2020

Compilé par: William Holmes

Ce qui suit est le cahier de boxe Insider pour la semaine du 11 au 18 février, couvrant les allées et venues dans le sport de la boxe que vous auriez pu manquer.

Promotions publie une déclaration sur le décès de Jimmy Thunder

Banner Promotions a publié la déclaration suivante sur le

en passant de son ancien combattant, le poids lourd Jimmy Thunder, décédé le

Mercredi en raison de complications d’une tumeur briane à 54 ans en Nouvelle-Zélande.

«Mes sincères condoléances vont à la famille de Jimmy. J’ai été attristé d’apprendre que Jimmy est décédé

», a déclaré Artie Pelullo, président de Banner Promotions. “C’était un vrai bon gars et vrai

professionnel. Ce fut mon plaisir d’être

associé à Jimmy. Il était un bon combattant qui a donné aux fans beaucoup de

des combats passionnants lorsque nous l’avons promu, en particulier lors des combats du mardi soir

série sur USA Network, où il a eu l’un des coups de grâce les plus rapides en boxe

l’histoire quand il a éliminé Crawford Grimsley en 13 secondes. C’est toujours triste de voir quelqu’un décéder à un

jeune âge.”

Inclus dans le record de Thunder qui a lu 35-14 avec 28

KO ont été victoires sur trois anciens champions des poids lourds, Tony Tubbs, Trevor

Berbick et Tim Witherspoon.

Vergil Ortiz à

Titre empilé carte contre Samuel Vargas

Le plus dominant

la force montante dans la division des poids welters revient sur le ring alors que Vergil Ortiz

Jr. (15-0, 15 KOs) défend son titre WBA Gold Welterweight contre Samuel

Vargas (31-5-2, 14 KO) dans un tournoi principal de 12 rounds. Ortiz Jr. titrera un

carte empilée dans sa maison adoptive de Californie du Sud qui comportera également

Pablo Cesar «El Demoledor» Cano, Azat «Crazy A» Hovhannisyan, Rashidi «Speedy»

Ellis, Seniesa «Superbad» Estrada et plus encore! L’événement aura lieu samedi,

Le 28 mars au Forum «Fabulous» à Inglewood, en Californie, et sera diffusé en direct

exclusivement sur DAZN.

Billet

les informations concernant l’événement seront annoncées sous peu.

“Quand les gens

penser à l’avenir de la division poids welter, un nom se démarque, et

c’est Vergil Ortiz Jr. », a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden

Garçon. «En termes simples, cet enfant est spécial. Son talent, sa vitesse et sa puissance l’ont placé

en dehors de tout autre combattant qui monte le classement de 147 livres. Ne le fais pas

manquer une autre performance à élimination directe spectaculaire au Forum ou en direct sur DAZN! “

Depuis ses débuts en tant que

professionnel en 2016, Ortiz Jr. a éliminé tous les adversaires en vue. le

originaire de Grand Prairie, Texas, qui a des racines à Michoacan, au Mexique, sera

participer à son premier combat de l’année après avoir arrêté Mauricio “El Maestro”

Herrera, Antonio «Relentless» Orozco et Brad «King» Salomon dans un spectacle spectaculaire

2019. L’artiste à élimination directe de 21 ans prévoit de faire de même en 2020, mais Vargas

se dresse sur son chemin.

“Je suis ravi de

reviendra contre Samuel Vargas “, a déclaré Vergil Ortiz Jr.” Il est un dur

combattant avec beaucoup d’expérience, donc je sais que mon talent et mes compétences vont

être mis à rude épreuve. Je suis aussi heureux de me battre à Los Angeles à un tel

un lieu historique où de nombreuses légendes du sport se sont battues. J’adore cette ville,

et j’aime les gens ici, donc je vais travailler très dur pour jouer au

au mieux de mes capacités le 28 mars.

Vargas est

reconnu comme l’un des défis les plus difficiles de toute division. La trentenaire

originaire de Bogota, la Colombie a fait face à qui est qui des boxeurs poids welter,

dont Amir «King» Khan, Luis Collazo, Danny «Swift» Garcia et Errol «The

Vérité »Spence Jr. Vargas prévoit d’engager Ortiz Jr. dans une guerre, quelque chose qu’il a

encore à rencontrer.

“Tout au long de

ma carrière, j’ai toujours relevé les défis que les autres combattants du

division ne veut pas, et c’est exactement ce que je fais à nouveau “, a déclaré Samuel

Vargas. “Vergil Ortiz Jr. est l’une des jeunes stars les plus brillantes de la boxe, mais il

n’a pas encore dû traverser une guerre. J’ai montré que je suis prêt à passer

l’enfer dans cet anneau, donc si Ortiz est tout ce qu’il est excité d’être, il vaut mieux être

le 28 mars parce que je sais que je le ferai. “

Dans le co-principal

événement, Pablo Cesar “El Demoledor” Cano (33-7-1, 23 KOs) mettra son WBC

International Silver Super Lightweight Title sur la ligne contre Michael «The

Artiste ”Perez (25-3-2, 11 KOs) de Newark, N.J. dans un combat de 12 rounds.

Azat “Crazy A”

Hovhannisyan (18-3, 15 KOs) se battra pour le WBA Interim Super vacant

Championnat des poids coq contre Jose Sanmartin (30-5-1, 20 KO) de

Barranquilla, Colombie dans un affrontement de 12 rounds.

Welterweight

le concurrent Rashidi “Speedy” Ellis (22-0, 14 KOs) de Lynn, Mass. défendra son

WBA Continental Americas Welterweight Title contre Sergio Ortega (21-2, 15

KOs) de Mexicali, Mexique en 10 rounds.

Seniesa

“Superbad” Estrada (18-0, 7 KOs) d’East Los Angeles, Californie fera le

première défense de son titre WBA par intérim Flyweight dans une bataille de 10 rounds.

Christophe

Pearson (17-2, 12 KOs) de Tortwood, Ohio participera à un poids moyen de 10 rounds

combat.

Raul “Cougar”

Curiel (8-0, 6 KOs) de Tampico, Mexique affrontera Steve «Manos de Oro»

Villalobos (8-0, 6 KOs) de Mount Vernon, Washington dans un affrontement de 10 poids welter

entre deux jeunes prospects.

Perspective irlandaise

Aaron “Silencer” McKenna (10-0, 6 KOs) sera de retour dans un super huit rounds

choc des poids mi-moyens.

Chris «Milly»

Ousley (12-0, 9 KOs) de Chicago ouvrira la soirée en huit rounds

bataille des poids moyens contre Jarvis Williams (8-2-1, 5 KOs) de St. Louis.

Star Boxing’s Catskills Clash III Set pour

17 avril au Resorts World Catskills

Star Boxing est

a le plaisir d’annoncer le retour de «Catskills Clash III» au

majestueux Resorts World Catskills Casino Resort à Monticello, New York en avril

17.

The Catskills

ont une prétention indéniable à la grandeur de la boxe. Des décennies de combattants ont appelé

les Catskills leur maison temporaire, pour s’entraîner pour les combats de championnat à venir.

Les terrains de boxe creusés du comté de Sullivan sont un territoire sacré depuis

l’âge d’or de la boxe, établi par des goûts de Marciano, Tyson et

Ali. Dernièrement, cette réputation a

reporté au nouveau casino entièrement intégré, Star Boxing ayant livré deux

événements extrêmement réussis là-bas en 2019.

Star Boxing’s

La série «Catskills Clash» revient au Resorts WorldRW Epicenter,

poursuivre son héritage de boxe dans la région. Entièrement prêt à ramasser

là où il s’était arrêté en septembre dernier, “Catskills Clash” III devrait

une soirée de combats passionnants et pleins d’action. Dans Catskills Clash I & II,

Star Boxing a présenté des talents montants, y compris cinq combats pour le titre, big time

KO et immense compétence de boxe. Le 17 avril, les fans peuvent s’attendre à un autre

expérience exceptionnelle.

PDG de Star Boxing

JOE DEGUARDIA est ravi d’être de retour au Resorts World Catskills, «The

Catskills et boxe vont de pair, et nous sommes fiers d’en faire partie

héritage continu. Les combats dans les complexes

Les World Catskills ont été formidables et les fans adorent voir les combats et

sortez ensuite vers le casino entièrement intégré le plus proche de New York. Le 17 avril mettra à nouveau en vedette les fans

se bat sur un spectacle passionnant avec les meilleurs talents, les étoiles montantes et le titre

combats. “

Kim Clavel contre Esmeralda Moreno en mars

21e à Montréal

Boxe de Dooly

La série, présentée par Mise-O-Jeu, en collaboration avec Vidéotron, est de retour au

Cabaret du Casino de Montréal en 2020 avec cinq événements divertissants en mars

21, 2 mai, 6 juin, 24 octobre et 12 décembre.

Nord Américain

La championne des poids mouches légers de la Fédération de boxe (NABF) Kim Clavel (11-0, 2 KO)

être la star principale de cette série, et le 21 mars elle fera son Groupe Yvon

Michel (GYM) fait ses débuts. Clavel défendra son titre dans le tournoi principal de 10 rounds

contre son challenger mexicain, l’ancienne championne du monde Esmeralda Moreno

(35-12-2, 11 KO).

Moreno est un

double champion du monde de poids mouche du World Boxing Council (WBC), régnant de

2012-2013 et à nouveau en 2017. Elle est 3-4-1 dans les combats de championnat du monde et

actuellement classé n ° 2 selon le site indépendant BoxRec.com. le

charismatique Clavel fera face à l’épreuve la plus difficile de sa carrière professionnelle dans son GYM

début.

«Kim Clavel

et son équipe sont extrêmement ambitieuses et confiantes en acceptant cette

défi », a déclaré le président du GYM, Yvon Michel. «Moreno fait partie du

combattants d’élite dans sa division, tenant la championne WBC Yesenia Gomez à un match nul

et perdre contre une décision majoritaire dans une paire d’affrontements en 2018. Après le 21 mars, nous

saura où Kim se classe parmi les perspectives les plus brillantes de sa division. “

Un très connu

et personnage populaire au Casino de Montréal, invaincu léger et lourd Terry

Osias (9-0, 4 KOs) de Longueuil, en sera à son 10e combat professionnel, le tout tenu au

Casino de Montréal, qui est un phénomène unique au Québec. Son adversaire

être l’ancien champion national de Bolivie Javier Saucedo (7-3-1, 6 KOs) en 8 rounds

combat.

Welterweight

Marie-Pier Houle (2-0-1, 1 KO) de Terrebonne, en sera à sa première carrière

Combat en 6 rounds, contre la Mexicaine Claudia Rangel (2-2, 0 KOs). Marie-Pier a combattu un

combat furieux contre Linda Dostalkova au Centre Vidéotron dans sa dernière

sortie, qui s’est terminée par un match nul.

Cet événement Casino

marquera le début d’une association avec le promoteur ontarien Lee Baxter. Pour le

toute la série 2020 au Casino de Montréal, Promotions GYM et Lee Baxter

seront co-promoteurs du populaire Montréalais Mazlum Akdeniz (11-0, 6 KO).

Le Québécois poids welter léger ne sera pas en territoire inconnu puisqu’il a

déjà combattu six combats sur les cartes GYM. Son adversaire dans le match de 8 tours est

le gaucher Lavisas Williams (9-1-1, 3 KOs) de Rochester NY.

Dans d’autres combats,

Le poids lourd léger de l’Ontario Kane Heron (16-0-1, 7 KO) affrontera Alejandre

Meneses (12-4, 6 KO) en 8 rounds. Poids léger Simon Pierre Adde

(7-1, 3KO), un Français qui vit à Los Angeles, rencontrera un Italien invaincu

Stivven Dredhaj (5-0, 2 KOs) dans un combat à 6 rounds. Dans une paire de 4 tours

confrontation du protégé de Stéphane Larouche, super léger Abed El-Safadi

(3-0, 0 KO) s’emmêlera avec Jakub Laskowski (1-0-1, 1 KO) de Pologne, et un

spectacle d’ouverture pour Diizon Belfon (2-0, 2 KO) de LaSalle, un associé de la

les célèbres frères Grant, qui tenteront un autre KO contre son ennemi grec,

Alexandros Kirsanidis (1-0, 1 KO).

Toute cette action

se déroulera dans l’atmosphère chaleureuse et unique du prestigieux Cabaret de

le Casino de Montréal, où la proximité du ring et des combattants

offre une perspective et des sensations qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Les combats

commencera à midi, donc c’est une bonne occasion de venir déjeuner avec nous,

tout en regardant des combats spectaculaires et émotionnels le premier jour du printemps.

Jackie Kallen prédit Mykquan invaincu

Williams sera son sixième champion du monde

Pionnière des femmes

Jackie Kallen, la première et sans doute la meilleure manager féminine du

histoire de boxe, croit fermement invaincu de 21 ans “Marvelous”

Mykquan Williams (15-0-1, 7 KO) deviendra son sixième champion du monde.

Williams,

la lutte contre East Hartford, CT, est le règne du World Boxing Council

(WBC) Champion super léger des États-Unis.

“Mykey a un

beaucoup de qualités comme certains des grands de la boxe “, a déclaré Kallen.

“Il a une partie du flash et de la vitesse de combattants comme Ray Leonard, et le

habitudes d’entraînement et dévouement de Thomas Hearns et Mike Tyson. Il a également un

sourire tueur et bonne mine comme Hector Camacho, Sr.

“Mykey peut

aller jusqu’au titre mondial. Il a la vitesse, l’attitude et le cœur, le long

avec une capacité de boxe exceptionnelle. Il a été parfaitement soigné par son entraîneur,

Paul Cichon, qui a gardé Mykey fidèle à son style, travaillant dur pour perfectionner son

compétence. Mykey s’entraîne dur, mange bien et prend le jeu au sérieux. »

“Jackie’s

très expérimenté et compétent en boxe », a fait remarquer Williams.

“Elle a travaillé avec de grands combattants de classe mondiale, donc elle connaît

route à prendre pour moi pour y arriver. “

Cichon a ajouté,

“J’ai cherché Jackie comme manager en raison de son amour pour le sport,

ainsi que la connaissance de ce qu’elle apporte à la table. Elle va très bien

respectée, comme elle le mérite certainement. »

La boxe a

radicalement changé depuis que Kallen a couvert son premier combat pour un quotidien de Detroit

journal en 1978. La carte présentait Hearns et Mickey Goodwin. Elle est devenue

fan instantané et a écrit sur la boxe sur une base régulière. Un légendaire

formateur / manager basé à Detroit, Emanuel Steward, l’a embauchée en tant que publiciste pour

son célèbre Kronk Gym. Certains de ses meilleurs amis à ce jour sont des combattants qu’elle

travaillé avec à l’époque. Elle et Hearns se réunissent toujours.

Après avoir été

Publiciste de Kronk pendant une décennie, Kallen a décidé de se diversifier et elle a commencé

gérer les combattants. Son premier client était le poids lourd Bobby Hitz, qui est aujourd’hui

promoteur et restaurateur à Chicago. Elle a ensuite dirigé un groupe

des combattants Who’s Who, dont les champions du monde James Toney, Bronco McKart, Tom

«Boom Boom» Johnson, Pinklon Thomas et Nonito Donaire.

Kallen, qui

surmonté le sexisme dans l’industrie de la boxe, est surtout connue pour son travail

relation avec Toney, en grande partie parce que sa vie au cours de cette période a été la

inspiration pour le populaire film de 2004, Against the Ropes, avec Meg Ryan comme

Kallen.

“Boxe

aujourd’hui est un animal totalement différent », a-t-elle expliqué. “Ce n’est pas pour

dire que c’est mieux ou pire, juste différent. Il y avait autrefois plus de gymnases dans chaque

ville, programmes amateurs lourds, beaucoup d’émissions sur les réseaux de télévision et assez

club local montre pour garder un jeune combattant actif. J’avais des gars à l’époque qui

combattu 8 à 10 fois par an, ce qui, bien sûr, est presque impossible en 2020.

“Là

n’était pas autant d’informations disponibles sur les adversaires. Si vous aviez de la chance,

vous pourriez acheter une cassette. Si le combattant n’avait pas été à la télévision, cependant, vous

pas de chance. Il n’y avait pas d’Internet, donc rien de tel que BoxRec pour

vérifier les records des adversaires. Il fallait juste croire le marieur. j’ai eu

combattants qui s’attendent à combattre un gars 14-4 qui a découvert à la pesée qu’il

était en fait 16-0. “

Boxe, probablement

deuxième profession la plus ancienne, a continué à survivre, bien que souvent sur une

tour de montagnes russes.

“Aujourd’hui

les combattants ne sont pas aussi rapides à se battre entre eux qu’ils l’étaient à l’époque de

Hearns / Hagler / Leonard / Duran », a noté Kallen. «À l’époque, les combattants

voulait vraiment se battre pour être le meilleur possible. Je vois aujourd’hui des combattants

plus analytique et prenant moins de risques.

“Il y a

aujourd’hui aussi des organisations plus sanctionnantes. À l’époque, c’était la plupart des WBA, WBC

et IBF. Sans oublier qu’il n’y a jamais eu une seule personne qui a géré des dizaines et

des dizaines de boxeurs en même temps. Le jeu a définitivement changé! »

Kallen,

bien qu’elle soit toujours fortement investie dans le sport qu’elle aime. Confiant Williams

sera son prochain champion du monde, son rêve est d’être intronisé au Hall of

La gloire avec Toney