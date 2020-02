Carnet d’initiés de boxe: Juarez, Imam, Flores, Parker, Winters, et plus …

Publié le 02/12/2020

Compilé par: William Holmes

Ce qui suit est le cahier de boxe Insider pour la semaine du 4 février au 11 février; couvrant les allées et venues dans le sport de la boxe que vous auriez pu manquer.

Omar Juarez accueille les enfants avec

Besoins spéciaux à la soirée de la Fondation Tim Tebow pour briller

Sensation de boxe super légère invaincue, Omar “El Relámpago”

Juarez (7-0, 4 KO), était l’invité d’honneur de vendredi soir «A Night To

Shine », un événement de style bal pour les enfants ayant des besoins spéciaux présenté par Down By The

Border en association avec la Fondation Tim Tebow, qui a eu lieu le

7 février 2020.

Shoe Palace et Premier Boxing Champions (PBC), fièrement présentés

Omar à cet événement très réconfortant et touchant qui a présenté des stations de maquillage,

les entrées des paparazzis sur le tapis rouge et la fréquentation locale et nationale

des dignitaires qui ont fait une soirée inoubliable pour les années à venir.

Comme cet événement grandit chaque année, Juarez prévoit de

être à chaque événement. Omar a vu neuf cents personnes présentes, dont beaucoup

aligné pour obtenir une photo ou un autographe avec lui.

“C’est un moment formidable et un événement spécial”, a déclaré Omar Juarez,

qui est une perspective montante pour PBC. «J’ai hâte d’assister à cet événement tous les

année car c’est un événement si spécial et si mémorable pour toutes les personnes impliquées,

surtout les enfants. Je tiens à remercier Shoe Palace, PBC, Down by the Boarder et

la Fondation Tim Tebow pour m’avoir permis de participer à cet événement avec leur

soutien.”

Amir Imam-Javier Molina, Gabriel

Flores et Isaac Lowe Headline Wilder-Fury 2 préliminaires

Une gamme passionnante d’étoiles montantes entrera dans le ring

action undercard menant à la revanche très attendue entre invaincu

Le champion du monde des poids lourds WBC Deontay «The Bronze Bomber» Wilder et

invaincu champion linéal Tyson “The Gypsy King” Fury en tête d’affiche un historique,

méga événement PPV le samedi 22 février à la MGM Grand Garden Arena de Las

Vegas.

Wilder vs Fury II Prelims mettra en vedette invaincu percutant

concurrent Subriel Matias dans une épreuve de force super léger contre Petros Ananyan,

plus le concurrent super léger Amir Imam affrontant Javier Molina.

Les préliminaires débuteront à 19 h 30. ET / 16 h 30 PT sur FS1, ESPNEWS

et en espagnol sur FOX Deportes et ESPN3. La couverture d’ESPNEWS passera à ESPN

à 20 heures. ET / 17 h PT.

Le PPV Wilder contre Fury II commence à 21 h. ET / 18 h PT et

met en vedette l’ancien champion du monde des poids lourds Charles Martin affrontant

l’ancien challenger pour le titre Gerald “El Gallo Negro” Washington pour un IBF en 12 rounds

Éliminateur de titre poids lourd dans l’événement co-principal. Poids plume WBO Junior

Le champion du monde Emanuel «Vaquero» Navarrete, alias «The Mexican Iron Man»

défendre son titre contre le concurrent philippin Jeo Santisima dans le PPV présenté

combat. De plus dans l’ouvreur PPV, sensation super poids welter Sebastian “The Towering

Inferno »Fundora affrontera l’olympien australien 2016 Daniel Lewis en 10 rounds

bataille des invaincus.

Les billets pour l’événement sont en vente maintenant et peuvent être achetés à

www.mgmgrand.com ou www.axs.com. L’événement est promu par BombZquad Promotions,

Promotions TGB, Top Rank et Promotions Queensberry de Frank Warren. Un premier ministre

Présentation des champions de boxe.

Pro depuis 2015, Matias (15-0, 15 KOs) a stoppé tous les adversaires

il est confronté dans les rangs professionnels, y compris trois autres victoires à élimination directe

en 2019. Le joueur de 27 ans combattra aux États-Unis pour la troisième fois

Le 22 février, et la première fois à Las Vegas, alors qu’il cherche un grand début 2020.

Le natif de Fajardo, à Porto Rico, affrontera Ananyan, 31 ans (14-2-2,

7 KOs), qui a fait ses débuts aux États-Unis en décembre 2019, perdant une faible majorité

décision contre Kareem Martin après avoir battu Arkadi Harutyunyan en avril

2019. Né à Abovyan, en Arménie et en formation à Houston, au Texas, Ananyan était

invaincu lors de ses 15 premiers combats après être devenu pro en 2015.

“Je suis très excité pour ce combat et reconnaissant à mon équipe pour

me donnant cette grande opportunité », a déclaré Matias. “Comme tous mes autres

combats, je vais m’entraîner à mon niveau maximum, car peu importe qui

adversaire est, nous poursuivons tous le même rêve. Je veux le remercier d’avoir pris

ce combat, mais je ne le laisserai pas me barrer la route. Nous allons donner aux fans

grande action et le 22 février, nous saurons qui est le plus prêt à gagner. »

“C’est un moment dont tout boxeur rêve et je ne peux pas attendre

pour démontrer mes compétences sur un grand spectacle », a déclaré Ananyan. “Je m’entraîne dur,

apprendre le style de mon adversaire, ses faiblesses et élaborer une stratégie

pour la nuit de combat. C’est un combat très important pour moi, car avec une victoire, je

pourra réaliser mes rêves. Ce fut un long chemin pour atteindre mon

rêves et je suis prêt à faire un autre grand pas le 22 février. “

La fierté combattante d’Albany, N.Y., Imam (22-2, 19 KOs) a

a repris sa quête d’un titre mondial super léger. Après des problèmes promotionnels

l’a gardé hors du ring pendant près de deux ans après sa marche compétitive

2018 décision perdue à Jose Ramirez pour le titre WBC super léger vacant,

L’Imam est revenu en beauté en novembre dernier, éliminant Marcos Mojica en quatre

Les manches. Le combat de Mojica était son premier sous la bannière Top Rank, et il

retour contre sa compagne promotionnelle Molina (21-2, 9 KO), un américain de 2008

Olympien. Molina est allée 3-0 en 2019, en éliminant plus récemment Hiroki Okada à

1h05 de la manche d’ouverture de leur confrontation télévisée ESPN.

«Je me sens béni de me battre sous la carte

le plus grand combat de l’année », a déclaré l’Imam. «Je suis prêt à briller et à profiter pleinement

avantage de l’opportunité et de l’exposition. J’ai eu un super camp à

préparation à ce combat. Je suis ravi de monter sur le ring et je me sens plus fort

et plus préparé que jamais. Vaincre Javier Molina me replongera

la conversation comme l’un des meilleurs super-légers au monde. “

“J’ai hâte de me battre dans un événement aussi grand que celui-ci”,

dit Molina. “Je sais que je suis confronté à un combattant coriace à Amir Imam, mais ce sont les

type de combats dont j’ai besoin pour gagner un tir au titre mondial. Je suis excité et prêt à

faites une déclaration le 22 février.

La gamme non télévisée bourrée d’action comprend une perspective invaincue

Rolando Romero affronte son compatriote invaincu Arturs Ahmetovs en huit rounds

combat léger et perspective ascendante Gabriel Flores Jr. en huit rounds

affaire légère contre Matt Conway.

Vito, un candidat sensationnel de 17 ans, complète la carte

Mielnicki Jr. dans une attraction de poids welter à quatre rounds contre Corey Champion,

et le poids plume invaincu Isaac Lowe affrontant Alberto du Mexique

Guevara.

Combat de Las Vegas, Nevada, Romero (10-0, 9 KO) ajouté

trois victoires à élimination directe à son décompte en 2019, dont un temps fort

victoire par élimination directe sur FS1 en avril quand il a arrêté Andres Figueroa. Une ascension rapide

perspective dans l’écurie Mayweather Promotions, le joueur de 24 ans cherchera à

prolonger sa séquence de huit matches à élimination directe le 22 février. Il prendra le

Ahmetovs, 30 ans (5-0, 2 KOs), devenu pro en mars 2019 et a repris

cinq victoires tout au long de l’année. Ahmetovs est né à Riga, en Lettonie et

se bat hors de Delray Beach, en Floride.

Flores, âgée de 19 ans (16-0, 6 KOs) est l’une des

stars, un prodige amateur qui a signé avec Top Rank à l’âge de 16 ans. Déjà un

vendeur de billets éprouvé dans sa ville natale de Stockton, en Californie, il fera

sa quatrième apparition à Las Vegas. En septembre dernier, il a exclu Miguel Angel

Aispuro plus de six tours sur la undercard Fury vs Otto Wallin à T-Mobile

Arène. Conway (17-1, 7 KO) est un pro de cinq ans dont la seule défaite est survenue en scission

décision à Francisco Esparza en octobre dernier.

Encore un lycéen, Mielnicki, 17 ans (4-0, 3

KOs) se bat hors de sa ville natale de Roseland, New Jersey et est devenu pro en juillet

2019 après une brillante carrière d’amateur. Mielnicki a montré son immense habileté à

performances consécutives sur FOX PBC Prelims, arrêtant Marklin Bailey sur le

Les préliminaires de Wilder contre Ortiz II s’affichent sur FS2 en novembre, puis battent Preston

Wilson lors de ses débuts en 2020 en janvier sur FS1. Il affrontera le joueur de 21 ans

Champion, qui combat à Charlottesville, en Virginie, et a combattu trois

fois depuis que je suis devenu pro en juillet 2019.

Lowe (19-0-3, 6 KOs), ami proche de Fury et partenaire d’entraînement, est

un ancien champion poids plume du Commonwealth qui a remporté cinq d’affilée depuis un

Tirage 2018 contre Ryan Walsh pour le titre britannique des poids plumes. UNE

chasseur de pression convivial pour les fans, Lowe a été victorieux sur les sous-cartes de Fury

deux derniers combats et espère se rapprocher d’un coup du titre mondial avec une autre victoire.

Guevara (27-5, 12 KOs), originaire de Mazatlán, Sinaloa, Mexique, est un double

challenger titre mondial poids coq qui a poussé le champion d’alors Leo Santa Cruz le

distance en décembre 2012. Il a combattu Shakur Stevenson en juillet dernier à court préavis

et a donné un vaillant effort avant d’être arrêté au troisième tour.

Efe Ajagboa s’en prend à Razvan Cojanu

le 7 mars

La sensation invaincue des poids lourds Efe Ajagba affrontera l’ancien

challenger titre Razvan Cojanu dans le co-main event de 10 rounds de FOX PBC Fight

Nuit et sur FOX Deportes le samedi 7 mars du Barclays Center, la maison de

BROOKLYN BOXING ™.

La nuit de l’action des poids lourds commence à 20 h. ET / 17 h PT et

est la vedette d’une star polonaise invaincue et originaire de Brooklyn, Adam Kownacki

cherchant à faire vibrer sa foule de ville natale quand il prend Robert Helenius dans un

Éliminateur de titre poids lourd WBA 12 tours. L’attraction d’ouverture verra

Le poids lourd en hausse Frank Sánchez intervient pour affronter Joey Dawejko de Philadelphie

une bataille de 10 rounds.

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, sont sur

en vente maintenant et peuvent être achetés sur Ticketmaster.com et barclayscenter.com.

Les billets sont également disponibles à l’achat dès maintenant à la billetterie d’American Express

à Barclays Center.

La gamme undercard non télévisée comprendra Brooklyn excitante

natif Zachary “Zungry” Ochoa (20-1, 7 KOs) dans un super huit rounds

combat léger et poids lourd cubain invaincu Robert Alfonso (19-0-1, 9

KOs) dans une attraction de huit ou dix rounds contre Carlos Negrón de Porto Rico

(20-3, 16 KO).

Pour compléter l’action, le poids lourd Steven Torres

(2-0, 2 KO) dans un combat de quatre rounds et les débuts professionnels de Francis Hogan de Boston

dans un combat de poids moyen à quatre tours.

L’Ajagba du Nigéria (12-0, 10 KO) a accru son opposition en

ses combats récents et passé ces tests en descendant de la toile pour arrêter Iago

Kiladze en décembre 2019 et en battant son compatriote olympien 2016 Ali Eren Demirezen

par décision unanime de 10 tours en juillet, tous deux sur FOX. Ajagba, 25 ans

a acquis une notoriété généralisée en août 2018 lorsque son adversaire, Curtis Harper,

est sorti du ring après avoir touché des gants pour commencer le premier tour. Ajagba

a remporté le combat sans lancer un coup de poing car Harper a été disqualifié. Vivre dans

Stafford, Texas et formation avec le célèbre entraîneur vétéran Ronnie Shields,

Ajagba fera ses débuts en 2020 et sa troisième apparition en carrière au Barclays Center

le 7 mars, après quatre victoires en 2019.

Né en Roumanie et résidant maintenant à Burbank, Californie, Cojanu

(17-6, 9 KO) a récemment remporté une décision sur Tamaz Zadishvili en octobre

2019. Le joueur de 32 ans se bat professionnellement depuis 2011 et rebondit d’un

défaite lors de son premier combat professionnel pour remporter 16 de ses 17 prochains combats. Il a vaincu Zhiyu

Wu en 2016 pour gagner un combat pour le titre contre Joseph Parker, qu’il a perdu par

décision en 2017. Cojanu allait ensuite contester le poids lourd

le concurrent Luis Ortiz, ainsi que les concurrents montants Daniel Dubois et Nathan Gorman,

en trois combats consécutifs de 2018 jusqu’à son dernier triomphe.

Joseph Parker affrontera les hivers

Frisco

Joseph Parker sera de retour en action contre Shawndell Winters à

Ford Center at The Star à Frisco, Texas, le samedi 29 février, en direct sur DAZN

aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

LES BILLETS SONT EN VENTE À PARTIR DE 25 $ VIA SEATGEEK

Parker (26-2 20 KOs) est de retour à la chasse pour retrouver son monde

le statut de champion a été forcé de sortir d’un affrontement en octobre avec Derek Chisora

à Londres après une morsure d’araignée sur sa jambe a conduit à une maladie qui a volé le Kiwi

d’un combat avec le britannique tout-action.

L’ancien dirigeant de la WBO avait déclenché un affrontement alléchant avec «Del

Boy ‘ayant arrêté Alex Leapai au dixième round de leur affrontement en

Providence, RI en juin, le premier combat d’un accord de trois combats avec Eddie

Matchn’s Matchroom Boxing USA.

Parker cherchera à relancer sa charge au niveau élite et au monde

épreuves de force au Texas contre Winters, l’homme de l’Illinois classé n ° 14 avec le

WBA et cherche à étendre sa course KO après avoir pris le record invaincu de

Le Canadien-Ukrainien Oleksandr Teslenko décroche le titre NABA en Ontario, Canada

en septembre et après cela avec une autre victoire d’arrêt sur le gazon ennemi avec un

victoire au cinquième tour contre le Polonais Sergeij Werwejko en novembre.

Winters, qui a KO’d 12 de ses 13 victoires, cherchera à

poursuivre sa séquence de victoires et scupper les plans de Parker pour devenir un poids

Champion du monde, mais Parker prévoit de faire une déclaration explosive sur un empilé

carte dans le Lone Star State.

“Je suis ravi d’être de retour en action sur cet énorme projet de loi au Texas”,

dit Parker. C’était frustrant d’être exclu du combat de Chisora ​​en

Octobre, surtout d’une manière si inhabituelle, mais j’ai été en feu dans le gymnase

à Las Vegas et nous sommes prêts à reprendre les affaires. La division se déplace à

un bon rythme et c’est une occasion parfaite de montrer au monde que je suis un

des joueurs d’élite de la division.

“Shawndell est sur une bonne course et je sais qu’il l’apportera en février

29 – mais je suis prêt à montrer que je vais devenir double champion du monde en

2020 et cela commence par une démonstration dominante et destructrice à Frisco. »

«C’est le plus grand combat de ma carrière et je vais y arriver

compter », a déclaré Winters. “J’ai l’habitude d’être l’opprimé, c’est quelque chose que je prospère

et si Joseph Parker me sous-estime, il va être dans une mauvaise nuit

– parce que j’y vais pour le sortir.

“Je tiens à remercier Eddie Hearn, Matchroom Boxing USA, DiBella

Entertainment et Be Def Sports pour l’opportunité et merci à

champion Joseph pour me prendre comme un adversaire digne – mais il vivra à regret

il!”

«C’est formidable de remettre Joseph en action au début de la

année », a déclaré le promoteur Eddie Hearn. «La division Heavyweight est

chauffé au rouge en ce moment, et il est important que Joseph fasse une déclaration et rappelle

les champions et les autres challengers qu’il vient pour eux – mais Shawndell

est sur une lancée et le fera. être désespéré de prendre un énorme cuir chevelu sous la forme de la

Kiwi lors d’une nuit énorme au Texas. »

«Shawndell est un concurrent très coriace qui est récemment passé à

Poids lourd. Il a déjà réussi deux bouleversements consécutifs contre un favori

adversaires, et la lutte avant cela aurait dû être un troisième “, a déclaré Lou

DiBella, président de DiBella Entertainment. “Il cherche son plus gros

bouleversé contre l’ancien champion du monde Joseph Parker. C’est un formidable

opportunité pour cet ex-Cruiserweight Rocky de Harvey, Illinois. Je crois qu’il

est un outsider en direct. “

Le choc de Parker avec Winters fait partie d’une énorme soirée d’action dans

Le Texas dominé par un affrontement de poids welters entre Mikey Garcia (39-1

30 KO) et Jessie Vargas (29-2-2 11 KO).

Deux énormes combats pour le titre mondial constituent le plus long règne de la Grande-Bretagne

Le champion du monde Kal Yafai (26-0 15 KOs) met son titre WBA World Super-Flyweight

sur la ligne contre l’ancien roi livre pour livre et règle mondiale quatre poids

Gonzalez (Chocolatito) romain Gonzalez (48-2 40 KOs) et sensation mexicaine montante Julio

Cesar Martinez (15-1 12 KOs) fait la première défense de son WBC World Flyweight

titre contre le champion d’Europe invaincu Jay Harris (17-0 9 KOs) – avec plus

combats à confirmer pour la carte imminente.

Titres de Stevie Ortiz-Damon Allen

Spécial Philly le 27 mars

Ce devrait être un autre classique de Philly lorsque les poids légers Stevie

Ortiz et Damon Allen entrent en collision sur 10 rounds pour l’état de Pennsylvanie à Ortiz

championnat des poids légers le vendredi 27 mars au 2300 Arena.

L’affrontement Ortiz-Allen fera la une d’une carte en sept matchs doublée

Philly Special par Raging Babe, alias Michelle Rosado. Le premier combat commencera à 19h30.

«La recette du succès à Philly a toujours été Philly vs.

Philly », a déclaré Rosado. “Ses

ce qui a fait de Philly une grande ville de combat. La partie la plus difficile aujourd’hui est d’obtenir Philly

combattants pour se battre, donc je suis reconnaissant à Steve Ortiz et Damon Allen

acheté.

“Ce combat se déroule au bon moment pour les deux

leur. Le gagnant peut pénétrer dans le monde

classements. “

Ortiz a remporté le titre vacant de 135 livres l’an dernier quand il

marqué une paire de renversements en route vers une décision unanime de huit tours sur

un autre Philadelphien, Jeremy Cuevas, au Met.

Ortiz, âgé de 26 ans, a boxé pour la dernière fois le 20 septembre au Casino Parx à

Bensalem, PA, quand il est sorti deux fois de la toile pour obtenir une majorité de huit tours

décision concernant Alejandro Salinas, de Youngstown, OH. Les scores étaient de 75-75, 76-74, 76-74.

Professionnel depuis 2015, Ortiz a une fiche de 11-0, 3 KO, et il n’a boxé que deux

hommes avec des records perdants. Ortiz est

géré et formé par Chino Rivas et promu par DiBella Entertainment.

“C’est un grand combat parce que nous sommes tous les deux très talentueux”,

Dit Ortiz. «Cela attirera beaucoup de

attention en raison de nos antécédents amateurs.

Beaucoup de gens ont toujours voulu nous voir combattre.

“En tant qu’amateurs, Damon a toujours été le meilleur gars de son

division. J’étais le meilleur de ma division.

Nous sommes allés au National Golden Gloves ensemble et nous avons mené de grands combats. Ce match va faire ressortir le meilleur

de nous.”

“C’est une excellente opportunité pour Stevie Ortiz dans une ville natale,

Philly Special main event contre Damon Allen », a déclaré Lou DiBella,

Président de DiBella Entertainment. “Cela rappelle le grand

Philly se bat autrefois. La carte est empilée et sera une excellente représentation de

Boxe philly et le meilleur des spectacles locaux. J’ai hâte de travailler avec

Raging Babe obtiendra un partenaire de télévision ou de streaming pour la Philly du 27 mars

Spécial. Philly Special sera spécial et j’ai hâte de voir les fans

il.”

Allen, 27 ans, a boxé pour la dernière fois le 25 octobre au 2300 Arena quand il a marqué un

décision unanime en six tours contre Dieumerci Nzau, de Silver Spring, MD. Cela a marqué le premier combat d’Allen dans son

ville natale depuis plus de quatre ans.

Pro depuis 2013, Allen est 16-1-1, 5 KOs. Il possède une paire de victoires sur le Mexique

vétérans Gamaliel Diaz et Martin Honorio.

Allen est dirigé par Tim VanNewhouse et David McWater, et il est

formé par Brian McIntyre.

«Je n’ai jamais voulu être le meilleur de la ville; Je veux être le

meilleure période », a déclaré Allen. “JE

sachez qu’il regarde ça comme si c’était un grand combat. Ce n’est pas mon premier rodéo dans un

combattre comme ça. Je sais quoi apporter

et quoi ne pas apporter. Mon esprit est droit. Il va jouer.

«J’ai plus d’expérience dans et hors du ring. Il est juste un autre combattant devant moi. je

vivre un style de vie de boxe. Je lui ai dit de

“Viens prêt et préparé” parce que je viens à 110%. “

Philly Special est promu par Raging Babe, en association avec

DiBella Entertainment. Promoteur du Temple de la renommée, Russell Peltz

obligations de jumelage.

Blair Cobbs Media Workout Quotes

Le champion invaincu du poids welter de la NABF, Blair «The Flair» Cobbs

(14-0-1, 10 KO) a organisé un entraînement médiatique à Las Vegas samedi en préparation de

son prochain combat contre Samuel Kotey (23-2, 16 KO) qui aura lieu vendredi,

14 février au Honda Center à Anaheim, Californie.

Cobbs, qui est dirigé par Greg Hannely de Prince Ranch Boxing et

promu par Golden Boy Promotions, fera ses débuts en 2020 dans le cadre du

Ryan Garcia contre Francisco Fonseca card, qui sera diffusé en direct sur DAZN à 7 heures

p.m. ET / 16 heures PT.

Voici ce que Cobbs avait à dire samedi du Nevada Boxing Hall

of Fame à Las Vegas:

BLAIR COBBS

«Ce camp a été incroyable. Je n’ai rien eu d’autre que le plus grand

sparring partners pour se préparer pour ce prochain combat. Mon entraîneur Brandon

Woods a affûté mes outils et je suis prêt à faire de mon mieux sur

une nuit de combat. Tout le monde peut s’attendre à voir les meilleurs Cobbs de Blair «The Flair»

possible. C’est un sport plein de divertissement et je m’appelle «le plus

homme passionnant en boxe ”.

“Le jour de la Saint-Valentin, je vais voler la vedette et tous les fans

regarder sur DAZN verra une performance incroyable de ma part. Mon adversaire, Samuel

Kotey, est un hombre coriace qui vient de gagner, mais j’ai d’autres projets pour lui.

Il n’y a rien qu’il puisse faire qui surpassera mes compétences et mon désir de gagner

bats toi.”

“Ce fut une expérience merveilleuse d’avoir les fans mexicains derrière

étant qu’ils savent que c’est là que j’ai appris à boxer pour la première fois

Guadalajara, Mexique. Ce fut un sacré voyage pour revenir aux États-Unis

États du Mexique, où j’ai appris à combattre le style mexicain, en lançant toujours

gros plans pour divertir les fans. Combattre chez les amateurs au Mexique, c’est comme

se battre chez les pros. Parfois, nous n’utilisions pas de couvre-chef. C’était fou, mais ça

fait de moi le combattant que je suis aujourd’hui. »

GH3 Promotions Fighters in Action

Cette fin de semaine

Six membres de l’écurie GH3 Promotions seront en action ce

week-end, car la société aura trois combattants en vedette sur ShoBox: The New

Carte de génération sur SHOWTIME (10 PM ET / PT)

vendredi soir depuis le 2300 Arena de Philadelphie.

Dans le main event, Thomas Mattice du GH3 (15-1-1, 11 KO) de

Cleveland, Ohio affronte Isaac Cruz (18-1-1, 14 KOs) de Mexico dans un

Combat léger à 10 coups.

Dans le co-long métrage, Adam Lopez (19-3-2, 9 KOs) de San Antonio,

Le Texas bat invaincu Raeese Aleem (15-0, 9 KOs) de Las Vegas dans un

concours de huit poids super coq.

Derrick ouvrira la partie télévision de la carte

Colemon Jr. (11-0, 8 KOs) de Detroit affronte son compatriote invaincu Joseph

Jackson (15-0, 12 KOs) de Greensboro, N.C., dans un super huit rounds

combat de poids welter.

Avant que la caméra ne commence à rouler, Norman, un poids lourd invaincu

Neely (5-0, 5 KOs) de Paterson, N.J., affronte Nicoy Clarke de Jersey City (2-5)

dans le premier combat de six rounds de Neeley.

Vendredi soir également à Philadelphie, le poids moyen Ian Green (12-2, 9

KOs) de Paterson, N.J., affronte Ray Barringer (6-3, 4 KOs) de Cleveland, Ohio

dans un combat de poids moyen à six rounds.

Samedi soir à Nashville, Tennessee, ancien National Golden Gloves

champion et invaincu Roney Hines (7-0, 5 KOs) de Cleveland combat Johnnie

Langston (8-1, 3 KOs) de Sarasota, en Floride, dans un combat de poids lourds de six rounds.

“Nous avons tous nos gars difficiles ce week-end”, a déclaré Vito

Mielnicki de GH3 Promotions. «J’ai vraiment hâte de voir ces

les combats et les performances de nos combattants. Un couple de gars, à savoir Mattice et

Lopez est à l’aube de grandes opportunités. Je pense que Colemon a une chance

pour s’établir comme une perspective de premier plan.

Green a déjà gagné sur ShoBox et veut y retourner. Et les deux gros poids lourds, Hines et

Neeley, fait les prochaines étapes pour devenir lui-même des prospects de premier plan. »

Richard Medina et Hector Coronado

Gagnez des victoires KO au Mexique

Les perspectives de premier ordre invaincues de Prince Ranch Boxing se sont multipliées

gagne ce soir comme poids plume Richard Medina (7-0, 6 KO) et poids welter

Hector Coronado (5-0, 4 KO), tous deux ont remporté des victoires spectaculaires vendredi,

7 février 2020, au Centro de Convenciones à Matamoros, Tamaulipas, Mexique

La médina de 19 ans, qui réside à San Antonio, TX, a ramassé

une victoire au premier tour TKO.

«J’ai travaillé dur et obtenu les performances que j’envisageais», a déclaré Medina.

“Mon promoteur TMB & PRB Entertainment a fait un excellent travail avec

ma carrière et mes performances sur le ring se montrent. Entre Rick Morones et

Alex Draghici me faisant des combats, Greg Hannley de Prince Ranch Boxing gérant

moi, je sais que je suis entre de bonnes mains et je me sens imparable. “

Coronado, un résident de Del Rio, TX, a marqué un deuxième tour

Assommer.

«Je me concentre sur le fait de devenir champion du monde et c’était le type

de performance qui me met sur cette voie “, a déclaré Coronado.” Je reste

occupé, et je suis très concentré. Je cherche à me battre beaucoup cette année. j’ai un

une super équipe qui, je le sais, me maintiendra active et me mettra au mieux

positions. “

“Medina et Coronado sont des combattants avec les compétences et

capacités à être en position pour de grandes opportunités sur la route “, a déclaré

manager Greg Hannely, président de Prince Ranch Boxing. «Ce qui se démarque

les deux combattants est leur puissance de frappe, avec des KO incroyables au début

leur carrière, ce qui les rend très sympathiques pour les fans. “

«Ces enfants mettent à la fois du temps et des efforts dans leur

les camps d’entraînement doivent avoir de bonnes performances », a déclaré Rick Morones, de TMB & PRB

Divertissement. “Medina et Coronado sont des combattants qui plaisent à la foule, qui sont

cherche à mettre sur un spectacle. Leur éthique de travail est évidente dans leurs combats

style.”

“C’est tellement excitant de faire partie de ces deux jeunes combattants”

carrières », a déclaré Alex Draghici, de TMB & PRB Entertainment. “Ils

les deux laissent tout sur le ring, et les fans peuvent dire par le type de

performances qu’ils ont mises. Je ne vois que des choses de plus en plus grandes pour eux dans le

futur.”