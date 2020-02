Carnet d’initiés de boxe: Kikland, Hernandez, Conlan, Stevenson, Jones, Rigondeaux, et plus encore …

Carnet d’initiés de boxe: Kikland, Hernandez, Conlan, Stevenson, Jones, Rigondeaux et plus…

Publié le 02/05/2020

Compilé par: William Holmes

Ce qui suit est le cahier de boxe Insider pour la semaine du 28 janvier au 4 février; couvrant les allées et venues dans le sport de la boxe que vous auriez pu manquer.

Shakur Stevenson-Miguel Marriaga et Michael Conlan-Belmar Preciado Headline Séparent le Théâtre Hulu aux Spectacles MSG les 14 et 17 mars

Shakur Stevenson, le phénomène de 22 ans

la pointe de la grandeur livre pour livre, fera la première défense de son WBO

titre mondial poids plume samedi 14 mars contre un triple titre mondial

challenger Miguel «Escorpión» Marriaga au Hulu Theatre à Madison

Jardin carré.

Trois jours plus tard, le poids plume irlandais Michael

“Mick” Conlan fera son pèlerinage annuel de la Saint-Patrick à Hulu

Théâtre au Madison Square Garden en 10 coups contre la charge

Vétéran colombien Belmar Preciado.

La co-fonctionnalité Stevenson-Marriaga verra

l’ancien champion du monde junior de poids plume Jessie Magdaleno lutte contre le

invaincu Sakaria Lukas dans une épreuve de force poids plume de 10 rounds.

Stevenson-Marriaga et Magdaleno-Lukas seront télévisés EN DIRECT sur ESPN et ESPN

Déportés à partir de 22h30 ET / 19 h 30 PT.

Conlan-Preciado et une super féminine de 10 rounds

épreuve de force entre les plumes invaincues Mikaela Mayer et l’ancien

la championne du monde poids plume Melissa Hernandez sera diffusée en direct en anglais et

Espagnol sur ESPN + à partir de 20 h ET / 17 h PT.

Promu par Top Rank, billets pour le

Les cartes Stevenson-Marriaga et Conlan-Preciado sont au prix de 200 $, 100 $, 70 $, 40 $

et 30 $ (hors frais applicables) et mise en vente le vendredi 7 février à 12 h

p.m. ET. Les billets peuvent être achetés à la billetterie du Madison Square Garden, tous

Points de vente Ticketmaster, frais Ticketmaster par téléphone (866-858-0008) et en ligne

sur www.ticketmaster.com ou www.MSG.com.

Pour un temps limité, lors de l’achat d’un billet

en ligne à l’une de ces cartes, vous aurez alors la possibilité d’acheter

billets à prix réduit pour l’autre événement.

“Quelles superbes nuits de boxe sur ESPN et

ESPN +, alors que nous voyons Shakur Stevenson défendre son titre contre le

Le gros coup de poing Marriaga et Mick Conlan continuent d’être l’un des grands de la boxe

traditions », a déclaré Bob Arum, président de Top Rank. “New York va devenir

force à regarder deux des grandes jeunes stars de la boxe. “

Stevenson (13-0, 7 KO), la fierté de «Brick

City », Newark, N.J., a été le premier boxeur masculin des Jeux olympiques de Rio 2016 à gagner

un titre mondial professionnel. En octobre dernier, il a battu Joet Gonzalez à l’unanimité

décision de remporter le titre mondial WBO poids plume vacant. La victoire de Gonzalez

a marqué une année record pour le médaillé d’argent olympique, qui a également battu

l’ancien challenger du titre mondial Christopher «Pitufo» Diaz sur le Terence

Undercard Crawford-Amir Khan PPV. En juillet dernier, il a titré une émission ESPN

devant une foule de plus de 5 000 adorateurs du Prudential Center,

éliminant Alberto Guevara en trois rounds.

“Nous avons essayé de mener ce combat avec

Miguel Marriaga depuis longtemps maintenant », a déclaré Stevenson. “Je voulais une forte

adversaire pour ma première défense de titre. Il a été sur le ring avec plusieurs mondes

champions, et je suis prêt à prouver que je suis le meilleur poids plume du

monde. Ceci est mon quatrième combat au Madison Square Garden, mais mon premier en tant que

champion du monde, et ce sera ma meilleure performance à ce jour. Je connais tout mon Est

Les fans de Coast viendront soutenir le 14 mars. »

Marriaga (29-3, 25 KO), l’une des divisions

puncheurs les plus durs, espère que la quatrième fois sera un charme. Il a échoué

précédents titres mondiaux contre Vasiliy Lomachenko, Oscar Valdez et

Nicholas Walters, mais il mène une séquence de victoires de quatre matchs (tous par KO). Il

dernière bataille en décembre 2019, mettant KO Alfredo Mejia Vargas avec un corps

coup. Originaire d’Arjona, en Colombie, il a recherché Stevenson comme un potentiel

ennemi.

«J’ai toujours voulu ce combat, et le moment est venu

en ce moment, il est un champion du monde », a déclaré Marriaga. «Il parle souvent de

comment les gens l’évitent, mais me voici. La Colombie aura un nouveau monde

champion le 14 mars.

Magdaleno (27-1, 18 KOs) est 2-0 en tant que

poids plume depuis qu’il a perdu son titre mondial junior poids plume contre Isaac Dogboe

dans l’un des meilleurs combats de 2018. Originaire de Las Vegas, il sort d’un

décision technique unanime sur Rafael Rivera en août dernier à Los Angeles.

Lukas (23-0, 16 KOs), de Namibie, est l’un des secrets les mieux gardés de la boxe, un

pro de neuf ans qui a obtenu trois KO lors de ses quatre derniers combats.

“Les gars que les gens ne connaissent pas sont les

dangereux », a déclaré Magdaleno. “Avec l’état d’esprit que j’ai maintenant, je ne pense pas

n’importe qui peut me battre. «Mon entraîneur {Jorge Capetillo} et moi regardons vers l’avenir. Je suis

j’attends juste la suite, mais nous devons nous occuper de Lukas

premier. Une fois que nous aurons fait cela, j’ai le droit d’appeler tous les champions. »

“Il y a une tempête du désert à New York en

le nom de Sakaria Lukas, et cette tempête vise la destruction de

Jessie Magdaleno », a déclaré Lukas.

Conlan (13-0, 7 KOs) a fait du Hulu Theatre à

Madison Square Garden sa maison professionnelle, alors qu’il devenait pro devant un

à guichets fermés pour la Saint-Patrick en 2017. Au cours des années qui ont suivi, il a

est passé de perspective à candidat, car il est le candidat n ° 1 pour le titre

détenue par Stevenson. Il est allé 3-0 en 2019, y compris une victoire par décision en décembre

sur l’ennemi olympique Vladimir Nikitin. Preciado (20-2-1, 13 KOs) fera

sa troisième apparition sur le ring en dehors de sa Colombie natale, et il a remporté deux

d’affilée depuis une perte de KO face à l’ancien challenger du titre mondial Hiroshige Osawa.

“Je suis honoré de revenir à la Mecque de

Boxe, Madison Square Garden, et combattez pour la quatrième St. Patrick’s

Jour », a déclaré Conlan. «Je sais à quel point Preciado est difficile, mais ce combat est un

grand test alors que je continue sur ma voie pour devenir champion du monde. Combat

à New York est très spécial pour moi. Les fans ont été d’un grand soutien

dès le début lors de mes débuts professionnels le jour de la Saint-Patrick en 2017, et je

J’ai hâte de leur proposer un autre spectacle formidable cette année. »

“Les fans seront là pour voir Conlan, mais

marquez mes paroles, ils se souviendront de moi », a déclaré Preciado. «Je suis plus que juste

un autre “adversaire”. Quand je gagnerai, je ne serai pas surpris. Je suis préparé pour un dur

10 tours. “

Mayer (12-0, 5 KOs), devenu pro en août

2017 après avoir représenté les États-Unis aux Jeux olympiques de Rio 2016, a été

dominant dans les rangs rémunérés. L’un des meilleurs prétendants de la division de 130 livres, elle

dernier combat le 26 octobre sur la undercard de Shakur Stevenson-Joet Gonzalez, frappant

Alejandra Zamora en six rounds. Hernandez (23-7-3, 7 KO), vainqueur de quatre

de ses cinq derniers, a remporté le titre mondial WBC poids plume féminin en 2012. Dernier

En avril, elle a dominé Selina Barrios, alors invaincue, en huit manches.

“Je suis ravi de me battre à nouveau à New York,

en particulier le jour de la Saint-Patrick au Madison Square Garden », a déclaré Mayer. “J’adore

que je vais affronter un ancien champion du monde parce que ça va faire

pour un événement très compétitif et passionnant. Je suis aussi content d’être sur un Mick Conlan

carte. Il a un énorme

Camp d’entraînement de Guillermo Rigondeaux

Citations



L’ancien champion du monde Guillermo Rigondeaux cherchera à

devenir un triple champion du monde en deux divisions quand il descendra à

poids coq pour défier l’ancien champion Liborio Solis pour le WBA vacant

titre en direct sur SHOWTIME ce samedi 8 février dans un Premier Boxing Champions

événement du PPL Center à Allentown, Pa.

“J’essaie de faire l’histoire en remportant un troisième titre mondial dans un

deuxième classe de poids, tout en correspondant à mes deux [Olympic] Médailles d’or », a déclaré

Rigondeaux, qui se battra aux poids coq pour la première fois de sa carrière. “JE

veulent faire une déclaration et solidifier mon héritage en tant que l’un des meilleurs cubains

combattants jamais. Je veux que le monde de la boxe parle de moi, alors que je cherche à

redevenez champion du monde. Le 8 février sera une journée spéciale pour moi et

ma famille.

«Je sais qu’au poids super coq, je suis une force avec laquelle il faut compter.

Maintenant que je passe au poids coq, je me sens plus fort et je reçois le

le plus de mes compétences. Les divisions poids coq et poids super coq sont

rempli de grands combattants pour me tester. C’est une période très excitante

et je m’entraîne très dur pour chaque opportunité qui m’est accordée. »

Ce sera le deuxième combat consécutif de Rigondeaux en collaboration avec

entraîneur-chef renommé Ronnie Shields, et en organisant un camp d’entraînement au Shields ’

gym à Houston.

“Ronnie et moi travaillons très dur et intelligemment”, a déclaré Rigondeaux.

«Nous avons élaboré un excellent plan de match que nous allons exécuter en combat

nuit. Tous mes outils s’affûtent et tout le monde verra que le

le travail acharné que nous avons accompli sera payant. Ronnie est un excellent entraîneur et je serai

se battre avec quelque chose à prouver la nuit du combat. “

«Il est très concentré et l’un des travailleurs les plus durs du gymnase»,

dit Shields. “Rigondeaux est tellement déterminé à devenir champion du monde une fois

encore. Il vient au camp tous les jours avec cet objectif, et je ne vois aucun

comme il n’y parvient pas. “

Rigondeaux vient de remporter une victoire à élimination directe passionnante sur l’ancien

champion du monde Julio Ceja en juin dernier. Le natif de Guantanamo, Cuba cherchera à

capturer son prochain titre mondial en affrontant Solis, un ancien super poids mouche

champion du monde pour la ceinture WBA vacante.

“Solis est un bon adversaire et un digne challenger, mais je suis prêt

pour récupérer mon statut de champion du monde », a déclaré Rigondeaux. “Je vais montrer

les gens pourquoi je suis l’un des meilleurs boxeurs de ma génération.

«C’est très important pour moi. Pendant des années, j’étais l’un des meilleurs

combattants du monde, sinon le meilleur combattant du monde. Quand tu es

champion, vous ne combattez que les meilleurs adversaires et ce sont les types de combats que je

vouloir. Je vais commencer un autre long règne en tant que champion à partir du 8 février. “

Ajouts de promotions Uprising

Mélodie Popravak de poids moyen à la liste

Ronson Frank’s Uprising Promotions a annoncé aujourd’hui qu’elle avait

a ajouté Melody Popravak de poids moyen à sa liste. Après la dernière compétition

dans les essais olympiques à 165 livres, Popravak a maintenant son objectif de faire

ses débuts professionnels sous la bannière Uprising Promotions ce printemps.

“Uprising Promotions a été un fervent partisan de la boxe féminine

à nos spectacles au fil des ans, et nous sommes ravis de signer Melody comme le premier

boxeuse officiellement dans notre équipe », a déclaré Ronson Frank, Uprising Promotions

Président. «Melody est une travailleuse vraiment acharnée qui se consacre à son métier. Elle

est impatiente de se battre, et nous avons hâte de la faire monter sur le ring dès que

possible.”

Originaire de Fort Myers, en Floride, Popravak forme et

réside à Brooklyn, New York. Athlète de haut niveau tout au long de sa vie, elle est

un ancien joueur de softball de la division 1 de la NCAA à l’Université de Boston et dans le golfe de Floride

Université de la côte. De plus, elle a obtenu son baccalauréat en commerce

Comptabilité et a sa certification Personal Trainer de la National Academy

de la médecine du sport.

Popravak n’a commencé la boxe qu’il y a un peu plus d’un an, mais elle

s’est rapidement avéré être un apprenant rapide. Au cours d’une campagne amateur très réussie,

elle a remporté le New York Metros Championship 2018, 2019 Ringmasters Silver, 2019

Eastern Qualifier Bronze et 2019 Last Chance Qualifier Silver, qui

solidifié sa place dans les essais olympiques de 2020. Elle a finalement terminé quatrième à

les essais olympiques, battant certains des meilleurs compétiteurs du pays.

Travaillant maintenant vers ses débuts professionnels, Popravak est actuellement

formation sous la tutelle de Steven Frank. Un ancien titre mondial IBF

challenger et champion NBA super poids moyen, Frank a également participé à la 1984

Jeux olympiques et a récemment été intronisé au Florida Boxing Hall of Fame.

L’assistant est Thomas Baldwin, qui apporte un pedigree amateur élevé et plus

expérience professionnelle à l’équipe.

«Je ne pouvais pas être entre de meilleures mains que d’avoir Steven Frank comme

mon mentor et entraîneur de boxe », a déclaré Popravak. «Passer au professionnel

rangs comme il l’a fait, et de travailler avec Uprising Promotions ainsi, c’est un

le rêve devient réalité! Toute la division féminine des poids moyens est remplie de talents

et l’excitation en ce moment, et je suis prêt à ajouter mon nom dans le mélange. ”

Restez à l’écoute alors que les détails commencent à se matérialiser sur le professionnel

débuts de Popravak sous la bannière Uprising Promotions.

Shearns Boxing Promotions à

Promouvoir le 1er Pro Boxing Show jamais à Framingham, Mass.

Shearns Boxing Promotions (SBP) a annoncé qu’il apportera

boxe professionnelle pour la première fois à Framingham, Massachusetts avec

«Fight Night In Framingham», vendredi soir 20 mars au Sheraton

Framingham Hotel.

Les profits seront versés à Fighting Life, une boxe pour les jeunes après l’école

et un programme d’autonomisation académique, disponible à 100% gratuitement,

les élèves commençant à l’école primaire par le biais de l’enseignement secondaire. Avec la croissance continue de la technologie et

l’accès disponible à diverses plateformes de médias sociaux aujourd’hui, les enfants

âgés de 11 à 18 ans) sont facilement exposés et influencés par divers

les pressions sociales, telles que, mais sans s’y limiter, la haine, la disponibilité des

violence quotidienne. Situé sur

UpperKuts Boxing Club à Ashland, Massachusetts, la boxe de la vie de combat

Le programme a été fondé par le propriétaire et entraîneur-chef, A.J. Thomas, en tant que ressource et

programme pour fournir aux enfants un débouché positif et des perspectives de vie. Visite

www.fightinglife.org pour en savoir plus sur cette organisation.

“Nous sommes extrêmement heureux d’apporter la boxe professionnelle à

Framingham pour la première fois », a déclaré le président de la SBP, Chuck Shearns,

en plus de faire équipe avec une si grande cause dans Fighting Life. “Nous croyons

qu’il y a beaucoup de fans de boxe dans la communauté qui apprécieront une qualité

spectacle. Le soutien précoce à cet événement a été incroyable et les entreprises locales

ont été extrêmement charitables.

“Sur une note personnelle, SBP et Framingham ont un très important

histoire ensemble. C’est là que j’ai rencontré pour la première fois ma femme, Karen, et j’ai vécu quand

commencer notre famille. J’ai aussi boxé à Framingham quand j’étais plus jeune. »

La ville de Framingham, située à 32 kilomètres au sud-ouest de Boston,

remonte à la révolution américaine et, peut-être, peut être mieux connu sous le nom

faire partie du célèbre parcours du marathon de Boston. Framingham n’a peut-être jamais eu de

spectacle de boxe professionnel qui s’y tient, mais cela ne signifie pas nécessairement que la boxe n’est pas

populaire dans la ville de près de 69 000 habitants.

“Nous avons eu des spectacles de boxe amateur à Framingham, mais cela

être le premier événement professionnel », a expliqué Thomas. «Les enfants ici sont

dans la boxe même s’ils ne sont pas aussi bien informés sur la boxe que

autre part. Si plus d’enfants comprennent ce que la boxe peut faire pour améliorer leur vie,

la boxe aurait et deviendra plus grande avec une plus grande exposition au sport, et

c’est pourquoi il est si important de soutenir cette émission. “

Le boxeur le plus notable de Framingham est l’équipe olympique américaine de 2008

suppléant, Danny O’Connor, qui a 30-3 (11 KO) en tant que pro. Beaucoup de Framingham

les boxeurs ont maintenant la possibilité d’établir leur propre nom sur ce marché,

en commençant par le spectacle du 20 mars, y compris le super poids plume invaincu Timmy

Ramos (5-0-2, 5 KO).

Ramos, double champion des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre, prévoit de

attirer l’attention locale dans le tournoi principal de 6 rounds contre Carlos Marrero, III

(2-3-1), de Bridgeport, Connecticut. En 2017, Ramos s’est battu à une majorité de 4 rounds

dessiner avec Philip Davis, que Marrero a bouleversé dans son dernier combat en tant que

Décision divisée en 4 tours.

Dans l’événement co-vedette, Nelson super poids plume invaincu

“Chino” Perez (2-0, 2 KOs) fait face à un adversaire à déterminer dans un

Match de 6 tound. Un autre champion des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre, originaire de Porto Rico

Perez se bat à proximité de Marlboro, MA.

Dans une bataille de combattants MMA de qualité dans un ring de boxe, né en Albanie

super-moyen Kastriot “Abattoir” Xhema, se battant hors de

Greenwich, CT, fait ses débuts en boxe professionnelle contre le favori de Framingham, Saul

«The Spider» Almeida (0-10-3, 20-11 en MMA), originaire du Brésil.

Southbridge, MA, poids welter, combat également sur la carte inférieure

Wilfredo «El Sucaro» Pagan (6-1, 3 KOs) contre Tyrone «Hands of

Stone ”Luckey (9-12-4, 7 KOs), dans un combat de 6 rounds; Worcester, MA super

poids welter Hansen Castillo (0-3), Worcester super poids plume Ranse Andino

(1-1) et pro-débutant Hartford, CT super poids mouche Angel Gonzalez, Jr. contre

adversaires à déterminer dans les combats à 4 rounds.

Tous les combats et combattants sont susceptibles de changer.

Les prix des billets sont de 75 $, .00 au bord du ring (rangées 1-3), 60,00 $ (assis),

45,00 $ de place debout et tables VIP (sur 10) pour 1000,00 $ et peuvent être achetés

ICI, au gymnase UpperKuts, ou de l’un des combattants locaux sur la carte.

Ouverture des portes à 18h30 ET, premier combat à 19 h ET.

Street Light Ventures est le sponsor principal. Autres sponsors

comprennent Bernardi Auto Group, East Coast Herbalist, Tecate, Ashwood Advisors LLC

et une assurance abordable.

Otha Jones III de Split-T Management

et Hurshidbek Normatov gagnent des victoires en milieu de semaine

Deux membres de l’écurie de gestion Split-T Management, junior

le poids léger Otha Jones III et le poids moyen Hurshidbek Normatov ont remporté de grandes victoires

au cours des cinq derniers jours.

Normatov a commencé les choses mardi soir quand il a gagné un

décision unanime de huit tours contre Uriel Hernandez à Toronto.

Normatov a résisté à un renversement au septième round en route vers le

victoire par blanchissage par des scores de 80-71.

Le natif de Brooklyn de 27 ans via l’Ouzbékistan est resté parfait

le record est passé à 10-0. Hernandez

tombe à 13-6.

Jeudi soir à Miami, Jones a arrêté Juan, vétéran de 35 combats

Santiago au deuxième tour de son combat de six tours prévu.

Jones dominait le combat de quatre minutes et demie, alors qu’il présentait une main droite forte qui

continuellement trouvé une maison sur la tête de Santiago. Au milieu du 2e tour, Jones a chuté

Santiago avec ce coup de poing, et le combat a été arrêté à 1:29.

Originaire de Toledo, Ohio, Jones, âgé de 19 ans, âgé de 21 ans

Champion National Amateur, améliore sa marque à 6-0 avec deux KO.

James Kirkland affrontera Marcos

Hernandez le 14 mars

Le frappant James Kirkland affrontera le «fou» tout-action

Marcos Hernández dans une confrontation de poids moyen de 10 rounds qui fait la une de la FS1 PBC

Fight Night et sur FOX Deportes le samedi 14 mars depuis MGM National Harbour à

Maryland.

L’action commence à 20 h 00. ET / 17 h 00 PT et fonctionnalités

meilleur espoir invaincu et olympien lituanien Eimantas Stanionis 2016

Justin DeLoach dans le co-main 10 round welterweight.

Billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions,

sont en vente maintenant et peuvent être achetés en visitant www.mgmnationalharbor.com/.

“James Kirkland et Marcos Hernández apportent tous deux des styles

le ring qui offrira aux fans un événement principal plein d’action samedi,

Le 14 mars en direct sur FS1 depuis MGM National Harbour dans le Maryland », a déclaré Tom Brown,

Président de TGB Promotions. «Combiné avec Eimantas Stanionis, l’un des 2016

Les perspectives les plus prometteuses des Jeux olympiques, dans une lutte acharnée contre les

Justin DeLoach, il y aura certainement un drame à enjeux élevés dans le ring. »

Né à Austin et combattant hors de San Antonio, Texas, Kirkland

(34-2, 30 KOs) s’est fait un nom comme l’un des plus passionnants et

combattants explosifs dans le sport dans une longue carrière qui ne l’a vu vaincu

deux fois. Le joueur de 35 ans est revenu sur le ring en 2019 avec deux KO

victoires, sa première action depuis sa défaite face à Canelo Alvarez en 2015. Kirkland

arbore un taux d’élimination de 83% et a déjà remporté des victoires notables contre

l’ancien champion Carlos Molina et Alfredo Angulo.

“Je suis très heureux de profiter de cette opportunité”, a déclaré

Kirkland. «Je tiens à remercier toute mon équipe, Davies Entertainment, PBC et

Warriors Boxing, pour m’avoir mis dans cette position. C’est vraiment une bénédiction d’être

de retour dans le mix. Je m’entraîne dur et perfectionne mon métier comme toujours. Regardez

pour moi d’apporter des feux d’artifice le 14 mars. “

Hernández, 26 ans (14-3-1, 3 KOs) a fait face à une excellente

compétition dans sa carrière, luttant contre une litanie de coriaces candidats à la hausse.

Sortant de Fresno, en Californie, Hernández a affronté à deux reprises l’actuel unifié

Champion de 154 livres Jeison Rosario, luttant pour un match nul lors de leur première rencontre

avant de perdre le match revanche. Il a récemment perdu une décision face à Kevin Newman

Novembre 2019, une revanche d’un combat remporté par Hernández en 2017. Il a démoli

puis des combattants invaincus à Newman et Thomas Hill en 2016.

“C’est un rêve devenu réalité d’être dans un combat comme celui-ci contre un

homme dangereux comme James Kirkland », a déclaré Hernández. “Tout le monde sait qu’il a

une puissance de poinçonnage énorme et peut sortir n’importe qui avec un seul poinçon. Mais mes plans

doivent l’emmener à l’école et lui montrer à quel point je suis un grand boxeur. À ce point

dans ma carrière, je suis prêt à prendre le virage et à montrer à tout le monde que j’ai le talent

être un champion du monde. Tous ceux qui regardent sur FS1 verront une grande bataille

entre deux guerriers. Les fans en auront pour leur argent, que vous pouvez

garantie.”

Originaire de Lituanie qui vit et s’entraîne maintenant aux États-Unis,

Stanionis (10-0, 7 KOs) est l’un des combattants les plus prometteurs à sortir du

Jeux olympiques de 2016 et a continué d’impressionner dans les rangs professionnels. le

25 ans reviendra en compétition pour la première fois depuis un coup de main

blessure en mai 2019 face à DeLoach. Stanionis en a ramassé trois

victoires en 2019, battant Samuel Figueroa en mars, avant de montrer qu’il était

récupéré de sa blessure à la main en arrêtant Julio Cesar Sanchez et Evincii

Dixon.

DeLoach (18-4, 9 KOs) sera de retour sur le ring pour rebondir

après une défaite contre Terrel Williams alors invaincu en avril 2019. Le

Un joueur de 25 ans a réalisé un parcours impressionnant en 2016 et 2017, battant

trois combattants invaincus d’affilée à Dillon Cook, Junior Castillo et Domonique

Dolton, avant d’éliminer Christopher Pearson. Originaire d’Augusta, en Géorgie

a subi des défaites contre le champion désormais unifié Jeison Rosario en 2018 et

Nathaniel Gallimore en 2017, avant de rebondir pour battre Michael Ogundo en

Novembre 2018.