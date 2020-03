Carnet d’initiés de boxe: Ramirez, Postol, Ali, Frazier, Vargas, Conlan, et plus encore …

Carnet d’initiés de boxe: Ramirez, Postol, Ali, Frazier, Vargas, Conlan, et plus…

Publié le 03/10/2020

Compilé par: William Holmes

Ce qui suit est le cahier de boxe Insider pour la semaine du 3 mars au 10 mars; couvrant les allées et venues dans le sport de la boxe que vous auriez pu manquer.

Jose Ramirez-Viktor Postol &

Jeu de tête double super léger Jose Pedraza-Javier Molina pour le 9 mai

sur ESPN

Cela a pris un peu plus de temps que prévu, mais WBC / WBO super

le champion du monde léger Jose Ramirez, fierté de la Californie

Valley, est sur le point de revenir. Ramirez défendra ses titres contre obligatoire

challenger et ancien champion du monde Viktor «The Iceman» Postol samedi 9 mai

au Save Mart Center de Fresno, à quelques minutes de route de la ville natale de Ramirez, Avenal.

Ramirez et Postol devaient se battre le 1er février en Chine, mais le combat était

reporté en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ramirez-Postol et une bataille ultra légère de 10 rounds entre

l’ancien champion du monde de deux poids Jose “Sniper” Pedraza et en plein essor en 2008 aux États-Unis

L’olympien Javier «El Intocable» Molina sera retransmis en direct sur ESPN et ESPN

Déportés à partir de 22 heures ET, avec les épisodes undercard prévus pour diffuser

en anglais et espagnol sur ESPN + à partir de 19 h ET.

Promu par Top Rank, en association avec TGB Promotions, billets

au prix de 206 $, 131 $, 96 $, 66 $ et 31 $ seront en vente le mardi 10 mars à 10 h.

PT et peuvent être achetés à la billetterie du Save Mart Center, Ticketmaster.com,

ou en appelant le 800-745-3000.

«Nous sommes ravis que Ramirez et Postol se battront enfin le 9 mai

de la grande ville de Fresno », a déclaré Bob Arum, président de Top Rank. «Viktor est un

digne challenger obligatoire qui a remporté son titre, et Jose sera pleinement

prêt à faire une déclaration. Et pour Jose, cela pourrait être son dernier combat

Fresno depuis longtemps, donc je m’attends à ce que les fidèles de Central Valley remplissent le

Économisez Mart Center pour une soirée spéciale. “

Ramirez (25-0, 17 KOs) est l’un des deux poids welters juniors unifiés

champions. Il a remporté le titre mondial WBC en mars 2018, prévalant en 12 rounds

fusillade contre Amir Imam à New York. Il a défendu cette ceinture deux fois avant

intensifier pour combattre Maurice Hooker dans une unification de titre très attendue

combat. Dans l’un des meilleurs combats de 2019, Ramirez a éliminé Hooker en six

Les manches. Olympien américain en 2012, Ramirez a fait la une des journaux du Save Mart Center Five

fois et a attiré un total de 65 794 fans à travers le stade

tourniquets. La dernière fois qu’il a combattu au Save Mart Center – février 2019 contre

Jose Zepeda – il a obtenu un taux de participation de 14 034, un sommet en carrière.

«C’est toujours une bénédiction de se battre au Save Mart Center devant

mes fidèles fans », a déclaré Ramirez. «J’ai préparé Postol une fois et je serai en tête

le 9 mai. Mon entraîneur, Robert Garcia, me tiendra prêt pour tout ce qu’il

apporte à la table. C’est un ancien champion du monde que je ne peux pas sous-estimer. »

Postol (31-2, 12 KO) a passé la majeure partie de sa carrière de 12 ans

comme un super léger et près d’une décennie au sommet ou près du

division. Il a stupéfait le monde de la boxe en octobre 2015 quand il a détrôné Lucas

Matthysse via KO au 10e tour pour remporter le titre mondial WBC. Dans son prochain combat, il

a été émoussé en 12 rounds par Terence Crawford dans un combat d’unification. Il est 3-1

depuis la défaite de Crawford, laissant tomber une décision de 2018 à Josh Taylor, qui est maintenant

l’autre champion unifié de la division. Il a obtenu le tir obligatoire du WBC sur

Ramirez en avril avec une décision unanime sur Mohamed Mimoune.

«Je suis heureux que la nouvelle date du combat soit fixée. Je suis déjà au gymnase et au camp

ça va vraiment bien », a déclaré Postol. “J’étais prêt à me battre le 1er février et maintenant je suis

concentré le 9 mai. Le combat a lieu dans sa ville natale, mais cela ne signifie pas

me dérange parce que j’ai l’expérience pour me battre sur un sol éloigné. Je cherche

hâte de redevenir champion. »

Pedraza (26-3, 13 KO), de Cidra, Porto Rico, a tenu l’IBF

titre mondial junior léger de 2015-2017, puis a bouleversé Ray Beltran en

Août 2018 pour remporter le titre mondial de poids léger WBO. Il est venu court dans un

vaillant effort contre Vasiliy Lomachenko dans un combat d’unification

Décembre 2018 avant d’éliminer Antonio Lozada Jr. en neuf rounds le

mai suivant. Pedraza est ensuite passé à 140 livres en septembre dernier et était

envoyé par le spoiler gaucher Jose Zepeda. Il prend une autre photo en super

léger, cette fois contre Molina (22-2, 9 KO), originaire de Norwalk, en Californie.

Molina, vainqueur de cinq matchs de suite, vient de remporter deux victoires emblématiques.

En novembre dernier, il a éliminé le vétéran japonais Hiroki Okada à

seulement 65 secondes dans une co-fonctionnalité télévisée ESPN. Il a suivi cela avec

décision de huit tours sur Imam sur le Tyson Fury-Deontay Wilder II

undercard.

«Ce combat du 9 mai contre Javier Molina sera crucial pour

ma carrière. C’est un combat à la croisée des chemins, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour

revenir à la route gagnante contre un adversaire de classe mondiale », a déclaré Pedraza.

«Je connais très bien Molina. Je l’ai vu se battre pendant que nous étions au 2008

Jeux olympiques en Chine. Il vient de remporter quelques grosses victoires et cherche un

titre mondial tiré à 140. Je recherche également un titre mondial à super

léger, ce qui rend ce combat significatif et intéressant. Je suis

travailler extrêmement dur parce que je sais que pour obtenir une opportunité de titre mondial, je

ne peut pas avoir une autre perte sur mon dossier. J’obtiendrai une grosse victoire contre Javier

Molina le 9 mai, et après cela, le “Sniper” visera un titre mondial à

140. “

“Je suis content de revenir sur le ring avec un autre dur

adversaire. Avec une victoire sur Pedraza, je pense que cela devrait définitivement me préparer

pour un titre décroché ensuite », a déclaré Molina. “Je suis ravi d’être à nouveau sur ESPN et

continuer à obtenir cette exposition. Je suis juste prêt à partir. 2020 sera mon année. »

Josue Vargas, Julian Rodriguez,

Paddy Donovan et Christopher Zavala ajoutés au St. Patrick’s de Michael Conlan

Garden Party de jour

Avant que la sensation irlandaise Michael «Mick» Conlan n’entre

anneau contre le slugger colombien Belmar Preciado devant une rue rauque

Foule de la fête de Patrick au Hulu Theatre au Madison Square Garden (ESPN +, 20 h)

ET), bon nombre des jeunes stars les plus brillantes du sport chercheront à voler les vacances

projecteur.

Josue “The Prodigy” Vargas fera la première défense de son IBF

Ceinture nord-américaine de 140 livres mardi 17 mars contre Salvador Briceno dans un

10 rondes. Vargas (16-1, 9 KO), du Bronx, N.Y., a remporté 10 matchs consécutifs

combats depuis une défaite en disqualification en octobre 2016. Briceno (17-5, 11 KO),

de Guadalajara, au Mexique, a remporté deux des trois depuis qu’il a battu invaincu

perspective Gabriel Flores Jr. la distance en juin dernier à Reno, Nevada.

Vargas-Briceno, ainsi que les retours des meilleurs espoirs Julian

«Hammer Hands» Rodriguez, Paddy «Real Deal» Donovan et Christopher «The Boy»

Zavala, sera diffusé en direct sur ESPN + à partir de 17 h. ET.

“Je suis ravi de me battre dans ma ville natale sur une telle pile

», a déclaré Vargas. “C’est un honneur de défendre ma ceinture devant mes amis,

famille et les plus grands supporters. Je ne peux pas attendre une autre nuit de combat spectaculaire

et d’organiser un spectacle pour tous ceux qui regarderont ESPN +. »

Rodriguez (19-0, 12 KOs), la fierté combattante de Hasbrouck Heights,

N.J., affrontera l’ancien top espoir Dannie Williams (24-3, 18 KOs) dans un

huit rond à super léger. Rodriguez a combattu trois fois dans la dernière

cinq mois de 2019 après près de deux ans hors du ring en raison de divers

blessures. Williams, de Saint Louis, est revenu sur le ring en avril dernier après

à plus de cinq ans de lui. Il a combattu pour la dernière fois en janvier,

Décision de 10 rounds sur Andre Keys (12-1 à l’époque).

Donovan (3-0, 2 KO), 13 fois champion national amateur de

Limerick, Irlande, fera ses débuts américains en six rounds

concours de poids welter contre Gregory Young (4-3, 1 KO). Donovan est formé et

dirigé par l’ancien champion du monde des poids moyens Andy Lee.

«Je ne peux pas attendre mes débuts aux États-Unis. J’ai tellement appris de la formation

aux côtés de Tyson Fury récemment », a déclaré Donovan. “Je profite de cette expérience

ce combat. Merci à Top Rank de m’avoir mis sur cette carte. Conlan’s St.

Les cartes de la fête de Patrick sont toujours excitantes, et je suis heureux de faire partie du

festivités. ”

Zavala (6-0, 3 KO), un jeune de 20 ans de Long Beach, en Californie,

combattre Rennard Oliver (7-2-3, 0 KO) en six rounds au super poids plume.

Oliver n’a jamais été éliminé en tant que pro et vient de faire match nul contre

Raul Manrique Jr. (4-0 à l’époque).

Dans une autre action sur le flux undercard:

Feargal McCrory (11-0, 5 KO), l’un des meilleurs jeunes d’Irlande

perspectives, fera ses débuts aux États-Unis contre le durable Juan Tapia

(9-3, 3 KO) en six rounds au super poids plume. Tapia, qui a combattu le

aime l’actuel champion du monde poids plume WBO Shakur Stevenson, n’a jamais

été éliminé en tant que pro.

Matthew Tinker (2-0, 2 KOs), de Scarborough, Angleterre, affrontera

Esai Herrera (2-1, 1 KO) dans un quadruple poids léger. Tinker a

a marqué une paire de huitièmes de finale pour commencer sa carrière.

Hrgovic et Yeleussinov s’impliquent

Maryland

Filip Hrgović affrontera Jerry Forrest et Daniyar Yeleussinov

rencontrera Julius Indongo dans de grands combats de rappel pour le talentueux couple vendredi

Le 17 avril au MGM National Harbor à Oxon Hill, Maryland, en direct sur DAZN.

LES BILLETS COMMENCENT À SEULEMENT 43 $ (PLUS LES FRAIS)

Hrgović (10-0 8 KOs) a fait ses débuts sous le Sauerland-Matchroom

Bannière co-promotionnelle de boxe américaine dans le même lieu en mai, martelant Gregory

Corbin au premier tour dans sa première défense de son titre WBC International,

et a ajouté deux autres grandes victoires KO depuis lors, arrêtant Mario Heredia au Mexique

en août en trois tours et ensuite avoir besoin de moins de neuf minutes pour

exploser l’ancien challenger du titre mondial Eric Molina en Arabie saoudite en

Décembre.

Hrgović s’attend à une forte résistance de Forrest (26-3 20 KOs) dans son

premier combat en 2020, avec l’homme de Virginie ayant couru Jermaine invaincu

Franklin ferme en juillet et revient à l’action en septembre pour enregistrer son

20thKO gagne de 23 combats.

“J’ai hâte de revenir sur le ring”, a déclaré Hrgović.

«J’ai de bons souvenirs de mes combats au MGM National Harbour. C’est là que je

fait mes débuts américains quand j’ai mis KO Gregory Corbin au premier tour,

et je me suis entraîné dur pour donner aux fans une autre performance passionnante sur

17 avril.

«Jerry Forrest est un bon boxeur. C’est un gaucher avec un bon

record, et je m’attends à un combat difficile, mais je suis convaincu que je vais le battre.

«2019 a été une grande année pour moi. J’ai combattu en Amérique, au Mexique et

Arabie Saoudite. J’ai eu trois combats contre trois adversaires puissants et j’ai obtenu trois

KO gagne. Cette année sera encore meilleure. Mon objectif a toujours été de

devenir champion du monde, et je me rapproche maintenant de cet objectif. Je viens pour

ceintures! “

Le promoteur Nisse Sauerland a déclaré: «Filip est dans une forme fantastique et

prêt à commencer sa campagne 2020 avec style. Dernière sortie au MGM National

Harbor, il s’est présenté aux fans de combat américains avec un explosif

KO au premier tour, et ils peuvent s’attendre à un affichage similaire cette fois-ci.

Chaque fois que Filip monte sur le ring, vous êtes assuré de l’excitation. Il est le

l’avenir de la division Heavyweight et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit

se battre pour les honneurs mondiaux.

Yeleussinov (9-0 5 KOs) avait l’air explosif lors de ses deux dernières sorties

de 2019, martelant Reshard Hicks dans le premier tour de leur septembre

affrontement à New York avant d’arrêter Alan Sanchez au cinquième tour de leur

affrontement à Phoenix en septembre.

Le médaillé d’or olympique du Kazakhstan en 2016 fait maintenant face à un test difficile

de ses talents lors de sa première action de 2020 contre Indongo (23-2 12 KO). le

namibien rangy a pris de l’importance en décembre 2016 lorsque sa première superbe

une victoire de KO en un coup de poing l’a vu déchirer le titre WBO World Super-Lightweight de

Eduard Troyanovsky de la Russie à Moscou, puis unifié la division contre

Le champion du monde écossais de trois poids Ricky Burns à Glasgow en avril 2017.

Le joueur de 37 ans a affronté Terence Crawford pour l’incontestable

Super-Lightweight title en août 2017, puis a rencontré l’ancien World

Champion Super-Léger et tête d’affiche du Maryland Regis Prograis en mars 2018.

Indongo est tombé aux deux champions mais a rebondi avec une 12e victoire en carrière en KO en

Alabama en août, et Yeleussinov a juré de briller contre l’ancien monde

règle.

“C’est le combat le plus important de ma carrière”, a déclaré Yeleussinov.

«J’ai eu une excellente fin d’année et j’ai l’impression de donner une véritable impulsion au

jeu pro maintenant, mais c’est un grand saut dans la qualité de l’adversaire. Julius est un ancien

champion du monde unifié et a une énorme expérience au plus haut niveau, donc je vais

besoin de réaliser une meilleure performance en carrière pour continuer ma course. »

Un des jeunes talents brillants de Matchroom Boxing USA rejoint Hrgovic

et Yeleussinov sous la forme de Raymond Ford (5-0 2 KOs), qui aura hâte de

s’appuyer sur une performance explosive en décembre en détruisant Francisco Mura

le premier tour à Phoenix.

«C’est une grosse soirée dans la carrière de Filip Hrgovic et Daniyar

Yeleussinov », a déclaré le promoteur Eddie Hearn. «Filip est un gros problème pour le

Division poids lourds. Le Croate acquiert une expérience précieuse avec chaque camp

et se battre, et tous les yeux seront tournés vers le 27 ans dans le Maryland comme il regarde

faire une autre déclaration dans la division glamour de la boxe.

«Daniyar progresse vraiment dans les rangs rémunérés et a été

impressionnant lors de ses récentes sorties, mais Julius Indongo est un grand pas en avant pour

«Kazakh Thunder». L’ancien champion du monde unifié cherchera à porter son

puissance jusqu’à 147 lb donc Daniyar sera sous pression pour impressionner à nouveau et

conjurer l’attaque du dangereux Indongo.

«Notre jeune écurie de combattants est la meilleure des États-Unis, et

Raymond continue sa formation professionnelle sur ce qui promet d’être un autre passionnant

nuit d’action sur DAZN. “

Ali-Frazier 50e

Anniversary Save the Date

Le World Boxing Council, le New York Athletic Club et Madison

Square Garden s’associe pour honorer la lutte du siècle, sans doute la plus

célèbre événement de boxe dans l’histoire du sport!

Marquez vos calendriers pour mars 2021 alors qu’un an à compter d’aujourd’hui, le

monde commémorera cette bataille majestueuse avec une variété de grands événements,

recréant le frisson et la majesté à couper le souffle de la lutte du siècle.

Encore une fois, New York sera la capitale de la boxe, et cette fois…. tu es

invité.

Ali et Frazier se sont battus trois fois, la première fois le 8 mars,

1971 à un Madison Square Garden à guichets fermés. La tension était élevée comme Ali,

tentant de récupérer son titre WBC World Heavyweight, est revenu dans le

sonner après son absence pour des raisons politiques et juridiques.

Diffusé en direct, le combat, promu par Jerry Perenchio, a tout cassé

existants, des records d’audience, et a été diffusé dans le monde entier, dans 50 pays et dans 12

différentes langues à plus de 300 millions de fans.

L’arbitre était Arthur Mercante, qui a également marqué le combat. le

les deux autres juges acclamés de New York étaient Artie Aidala et Bill Retch.

Une guerre spectaculaire s’ensuit, entre deux champions invaincus (Ali

31-0 et Frazier 26-0) résultant en la première fois que Muhammad Ali était

renversé.

Ce fut une nuit magique, riche de célébrités participant à

le spectacle; Frank Sinatra, le photographe accrédité du magazine Life, Burt

Lancaster le commentaire couleur et Leroy Neiman, l’artiste officiel. Et maintenant,

cinquante ans plus tard, nous créerons à nouveau le sentiment de la boxe à son meilleur!

Nous sommes ravis de commencer le voyage pour commémorer le plus grand

combat d’histoire, préparez-vous! Le compte à rebours vers la grandeur commence!

Broadway de DiBella Entertainment

La boxe arrive à Atlantic City le 19 mars

La célèbre série de boxe de Broadway de DiBella Entertainment,

célébrant sa 17e année, a déplacé son événement prévu le 12 mars à Miami, FL,

au jeudi 19 mars au Showboat Atlantic City à Atlantic City, Nouveau

Jersey. L’événement sera toujours titré par le concurrent ghanéen des poids légers

Emmanuel “The Gameboy” Tagoe (31-1, 15 KOs) combattant un vétéran philippin

Rey «The Technician» Perez (24-11, 8 KOs) et diffusé en direct

exclusivement sur UFC FIGHT PASS®, le premier abonnement numérique au monde

service pour les sports de combat, à partir de 20 h 00 ET / 17 h 00 PT.

Billets à l’avance, au prix de 100 $ (Ringside), 65 $ (Réservé) et 35 $

(Admission générale), peuvent être achetés sur Eventbrite ICI ou en appelant DiBella

Divertissement au (212) 947-2577. Les portes de la soirée de l’événement ouvriront à

18h30. ET avec la première cloche à 19h00 ET. Le Showboat Atlantic City est

situé au 801 Boardwalk, Atlantic City, NJ 08401. Plus d’informations peuvent être

trouvé sur leur site Web, www.ShowboatHotelAC.com.

“Je suis ravi d’apporter le prochain événement de boxe de Broadway au

Hôtel Showboat à Atlantic City, NJ, le jeudi 19 mars. Classé mondial

Le concurrent ghanéen des poids légers Emmanuel Tagoe affronte le Philippin Rey Perez dans un

formidable événement principal, diffusé en direct sur UFC Fight Pass », a déclaré 2020 International

Intronisé au Temple de la renommée de la boxe Lou DiBella, président de DiBella Entertainment.

“Le undercard empilé comprend deux combats féminins passionnants, avec

ancien champion du monde Kali Reis et perspective montante Logan Holler. colombien

L’olympien Juan Carlos Carrillo affrontera Demetri Bentley dans une bataille de

invaincu des poids lourds légers et le populaire Dusty Harrison, de

Washington, D.C., verra également l’action. »

Se battre hors de la région chargée de talents d’Accra, au Ghana,

Emmanuel “The Gameboy” Tagoe (31-1, 15 KOs)

tentera de garder sa remarquable séquence de victoires intacte, face à Rey “The

Technicien ”Perez (24-11, 8 KOs), de North Hollywood, CA, à titre de

Sindangan, Zamboanga del Norte, Philippines, dans le tournoi principal de 10 rounds. Tagoe

a remporté 31 combats d’affilée depuis sa seule défaite à ses débuts professionnels en 2004.

Classé n ° 2 par le WBO, n ° 6 par l’IBF et n ° 10 par le WBC, Tagoe

combattra aux États-Unis pour la première fois en sept ans. Plus

récemment, le Ghanéen aux mains lourdes a éliminé Ishmael Aryeetey au sixième

tournée, le 20 juillet 2019, à Accra. Il détient également des victoires contre l’ancien monde

champions Moses Paulus et Mzonke Fana.

Selon le responsable de Tagoe, Peter Kahn, «Emmanuel a été dans un camp à

Floride pendant quatre mois loin de chez lui au Ghana, loin de sa famille. Il a

travaille dur, il est en excellent état et prêt à se battre le 19 mars

à Atlantic City. En tant que WBO # 2 classé léger au monde, Emmanuel est en

ligne pour de grands combats en 2020. “

Perez, 30 ans, fait son entrée sur le ring après une bataille acharnée

perte de décision contre le concurrent invaincu George Kambosos le 19 janvier 2019 à

Las Vegas. Perez a été testé contre une solide opposition tout au long de son

Carrière de 11 ans, face à Jessie Magdaleno, Lamont Roach, Chris Avalos et Oscar

Duarte. Avant la défaite contre Kambosos, Perez a arrêté Christian Gonzalez en

le septième tour le 18 octobre 2018 à Los Angeles, CA.

La co-fonctionnalité aura l’ancien champion du monde Kali “KO

Mequinonoag ”Reis (16-7-1, 5 KOs), de Providence, RI, combattant dans un

combat de poids welter de huit rondes prévu. Depuis défiant champion incontesté

Cecilia Braekhus en mai 2018, Reis a remporté trois combats consécutifs,

dont une décision à six tours le 29 août 2019 contre Patricia Juarez.

Dans une bataille des six poids lourds légers, invaincue

perspectives, l’olympien colombien 2016 Juan Carlos Carrillo (3-0, 2 KOs) continue

son ascension en tant que professionnel difficile et percutant Demetri Bentley (8-0, 6

KOs), d’Atlanta, Géorgie. Carrillo, 27 ans, reste occupé en 2020, marquant

un huitième de finale de Ben Williams le 8 février, à Daytona Beach, FL.

Après une année 2019 active, se battant huit fois l’année dernière, le joueur de 24 ans

Bentley revient à l’action après une décision unanime de huit rounds contre Ian

Darby le 29 septembre 2019.

Excitante perspective junior féminine de poids moyen et nouvellement signée pour

DiBella Entertainment, Logan Holler (8-0-1, 3 KOs), de Columbia, SC, affrontements

avec Leslie Pope (4-1, 3 KO), de Kansas City, MO, dans un combat de six rounds. Combat

pour la première fois en 2020, l’ancien athlète universitaire star Holler a déménagé

sa formation dans le sud de la Floride, où elle est guidée par Javiel Centeno dans un camp

aux côtés de Tagoe et Kambosos. Elle cherche à rebondir en suivant le seul

tache sur son dossier; un tirage à la majorité de six tours pour Bertha Aracil en février

23, 2019.

Pour compléter la carte, un concurrent léger et invaincu

Dusty Harrison (34-0-1, 24 KO) participera à un combat de huit rounds. le

Un résident de Washington D.C., âgé de 25 ans, mène actuellement une victoire de cinq matchs

série contre la concurrence de haut niveau. Plus récemment, il a éliminé Les

Sherrington au deuxième tour le 8 février 2020, à Vienne, en Virginie. le

Le combat Harrison est présenté en association avec Lee Baxter Promotions.

WBO 18e enfants

L’athlétisme sur invitation a été un énorme succès

Dans un effort pour aider à faire participer les enfants occupés dans des

activités et de les garder sans drogue, l’Organisation mondiale de la boxe (WBO),

présidé par Francisco «Paco» Valcárcel, Esq., a tenu la 18e édition du «WBO

Annual Children’s’s Athletics Invitational »qui a eu lieu au Cupey Alto

Complexe sportif (Cupey Track) situé dans la capitale de San Juan, Puerto Rico.

La WBO a parrainé l’événement dans le cadre de leur «WBO Kids Drug Free»

programme, qui vise à aider à garder les jeunes du monde en bonne santé et à

gratuit.

Le tournoi sur invitation d’athlétisme était dédié à

actuel champion du monde WBO Mini-Flyweight, Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez, de

Trujillo Alto. Dans et hors du ring, Méndez a été un exemple de

discipline, dévouement et sacrifice pour atteindre son objectif et gagner un monde

titre de champion.

«Merci à la WBO d’avoir accueilli cette grande activité qui apporte

rassembler beaucoup d’enfants de partout à Porto Rico afin qu’ils puissent participer à

activités positives et saines. Merci aux parents de les y avoir amenés

un événement. Vous êtes également champions, mais dans la vie. Je soutiendrai toujours des événements comme

cela, qui aident les enfants à éviter les ennuis », a déclaré Méndez.

Le tournoi a été très important, nous avons assisté à plus de 300 garçons

et filles participantes âgées de 6 à 13 ans, représentant 20 athlètes

clubs autour de Porto Rico.

Les participants ont reçu des médailles aux trois premières places par

événement et de l’argent aux concurrents les plus éminents dans chaque catégorie. Trophées

ont également été attribués aux trois premières équipes dans la notation et deux vélos ont été

tirage au sort par catégorie.

L’événement a été suivi par le WBO Latino Junior Welterweight

champion Jean ‘Lobo’ Torres, champion WBO NABO par intérim des poids mi-moyens

Danielito Zorrilla, ancien champion du monde de 130 livres Alberto Machado, WBO Latino

Champion junior de poids mouche René Santiago, Champion poids plume WBO Latino

Bryan Chevalier, prospects Nicklaus Flaz, Edwin Valentin et Angel ‘Bebito’

Aponte ainsi que le boxeur amateur Moisés Zorrilla.

Étaient également présents l’arbitre José Hiram Rivera (coordinateur de l’événement),

le juge Luis Ruiz, les managers Raúl Pastrana et José ‘Pepe’ Ortíz, le marieur Yoel

González et l’entraîneur David Oyola.

Adolfo Flores, trésorier de la WBO et Gustavo Olivieri, conseiller juridique

Miranda, Esq. étaient également présents dans le tournoi.

WBO Kids Drug Free est un programme international destiné aux enfants

et les jeunes afin de porter un message de prévention de la drogue et de motiver

poursuivre leurs études, en utilisant le sport comme un outil pour rester sur la bonne voie,

bien que les causes de soutien dirigées vers ceux qui en ont besoin afin d’assurer une meilleure

qualité de vie.