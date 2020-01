Carnet d’initiés de boxe: Williams, Dulay, Salita, Fox, Khongsong, et plus …

Publié le 14/01/2020

Par: Hans Themistode

Ce qui suit est le cahier de boxe Insider pour la semaine du 7 janvier au 14 janvier; couvrant les allées et venues dans le sport de la boxe que vous auriez pu manquer.

Crédit photo: Darryl Cobb / TGB Promotions

Julian Williams Media Workout Quotes

Le champion unifié de 154 livres et natif de Philadelphie, Julian «J-Rock» Williams, a montré ses compétences et a présenté en avant-première sa défense du titre de sa ville natale lors d’une séance d’entraînement dans les médias mercredi, alors qu’il se prépare à affronter Jeison Rosario, le samedi 18 janvier dans le FOX PBC. Événement principal Fight Night et sur FOX Deportes du Liacouras Center de Temple University.

Après avoir remporté le titre dans l’un des meilleurs combats de 2019 contre Jarrett Hurd, alors invaincu, Williams se battra dans sa ville natale pour la première fois depuis 2011 quand il participera le 18 janvier. Voici ce que Williams et son entraîneur, Stephen Edwards, avaient à dire mercredi du James Shuler’s Memorial Boxing Gym à Philadelphie:

JULIAN WILLIAMS

Sur l’entraînement et les combats dans sa ville natale…

«J’essaye juste de me bloquer du monde… Surtout avec un combat de ville natale, les gens vous tirent 50 manières différentes, des tickets, me posant des questions stupides. C’est fou, alors j’essaye juste de me bloquer du monde.

«Il ne s’agit pas de profiter, c’est de gagner. Je me fiche de jouir. Vous n’êtes pas censé profiter du camp. C’est censé être une mouture. “

Sur ce qu’il attend de Rosario…

«Rosario apporte de l’ambition à la table. Je pense que c’est un gamin ambitieux. Je ne pense pas que ce soit un combat difficile (pour moi), pour être tout à fait honnête. Je pense simplement que c’est une question de concentration et de maîtrise de mon jeu, et je pense que je vais m’occuper de lui. Je ne pense pas que ce soit difficile, cependant. C’est un combattant décent. Nous n’allons pas le faire passer pour Ray Robinson.

«Il a accumulé une bonne série de victoires, il est difficile et il vient pour gagner. C’est donc plus important que tout. Il a l’ambition de gagner, vous ne pouvez donc pas le sous-estimer. “

En grandissant à Philadelphie…

«Voir tout ce que j’ai vu grandir (dans l’ouest de Philadelphie) m’a donné faim, m’a donné envie de sortir et de m’améliorer. Tout ce que vous avez à faire est de marcher dehors et de descendre l’avenue Lancaster. Si cela ne vous motive pas, rien ne le fera. “

Sur sa célébrité maintenant qu’il est champion du monde…

“J’ai maintenant un peu plus de notoriété. Pour être honnête, j’ai arrêté d’y penser parce que je veux rester concentré sur la tâche à accomplir. La tâche à accomplir est celle du livre pour livre la meilleure au monde. Je ne suis pas satisfait d’être simplement le meilleur super poids welter au monde. Je ne suis tout simplement pas satisfait d’être le champion du monde unifié. Pourquoi me vendre à découvert quand j’ai le dynamisme et la capacité d’être le meilleur combattant livre pour livre au monde? Je me vendrais à découvert. Je laisserais des millions de dollars sur la table. “

Sur l’histoire qu’il a faite pour lui-même et Philadelphie lorsqu’il a vaincu Hurd…

“Je suis l’un des trois hommes (de Philadelphie) qui peuvent dire qu’ils sont un champion du monde unifié.”

STEPHEN EDWARDS, entraîneur de Williams

Sur les capacités de Rosario…

«À ce niveau, tout le monde peut se battre. (Rosario) est un beau combattant. Il peut frapper. C’est juste un bon combattant. Il a beaucoup des mêmes caractéristiques que Hurd et Charlo. Il est grand et fort. C’est un bon combat. “

Pourquoi cet adversaire pour ce combat…

“Nous pensions que nous allions combattre Hurd (encore), alors nous avons eu un gars qui est un peu comme Hurd parce que nous ne savions pas si Hurd se retirait du combat.”

En étant le manager de Julian et en l’aidant à conseiller en immobilier…

“Si (Julian) achète une maison, je lui dirai si c’est une bonne propriété, ou parfois il gâche, mais ce qui est cool, c’est qu’il a l’argent pour compenser toutes les erreurs maintenant.”

Nashville Native Austin Dulay affronte Diego Magdaleno sur Fox le 15 février

Le concurrent léger et originaire de Nashville, Austin Dulay, se battra devant sa foule natale quand il affrontera l’ancien challenger du titre Diego Magdaleno dans un combat de 10 rounds qui ouvrira l’action FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes le samedi 15 février de Bridgestone Arena à Nashville , Tennessee.

FOX PBC Fight Night commence à 20 h ET / 17 h PT et est titré par IBF Super Middleweight Champion Caleb “Sweethands” Plant défendre son titre dans un combat de retour contre le challenger obligatoire Vincent Feigenbutz. De plus, les prétendants aux poids mi-moyens Bryant «Goodfella» Perrella et Abel Ramos s’affrontent dans la co-fonctionnalité de 10 rounds.

Dulay de Nashville (13-1, 10 KO) a remporté des combats consécutifs par arrêt depuis sa seule défaite professionnelle contre le meilleur concurrent Chris Colbert en avril 2018. Le joueur de 24 ans a combattu professionnellement depuis 2015 et a remporté ses 11 premiers combats. Il a récemment remporté une victoire de TKO sur Yardley Armenta Cruz en février de l’année dernière, et sa dernière fois sur le ring l’a vu arrêter Justin Pauldo dans un combat qui a ensuite été transformé en un concours sans. Il reviendra combattre à Nashville pour la première fois depuis une victoire en 2017.

Magdaleno, âgé de 33 ans (31-3, 13 KO), a défié deux fois pour un titre mondial et cherchera une victoire de signature le 15 février pour se rapprocher d’une autre chance à la ceinture. Le natif de Las Vegas a déjà abandonné les combats de titre contre Roman Martinez et Terry Flanagan. Magdaleno a remporté trois combats consécutifs entre 2016 et 2018, dont un triomphe sur Art Hovhannisyan, et a récemment perdu contre le champion des poids légers Teofimo Lopez en février 2019.

Trois prospects de Salita Promotions remportent des victoires à Atlantic City

Les poids welters invaincus de Détroit de Salita Promotions, les frères jumeaux Joseph et Jacob Bonas et le destroyer poids lourd russe Apti Davtaev sont restés invaincus vendredi soir avec des victoires impressionnantes.

Combattant sur la carte de base non révélée de l’affrontement Claressa Shields contre Ivana Habazin à l’Ocean Casino Resort à Atlantic City, NJ, Joseph “Detroit Bad Boy” Bonas a déplacé son record à 7-0, 6 KO en arrêtant Glenn Mitchell de Steubenville, Ohio ( 3-5, 3 KO) via TKO 2. Pendant ce temps, le frère Jacob Bonas (maintenant 5-0-1, 2 KO) a dû travailler un peu plus dur pour obtenir une décision unanime en quatre rounds contre Christian Rivera de Highwood, Illinois (1 -1-1).

Montrant une nette amélioration par rapport à son travail à Détroit avec SugarHill Steward, le concasseur de poids lourds Apti Davtaev (19-0-1, 18 KOs) de Kurchaloi, Russie, a dominé Glenville, Virginie-Occidentale Keith Barr (20-13-1, 8 KOs) sur trois rounds brutaux.

Joseph Bonas a fait preuve d’une nouvelle patience en attendant le bon moment pour se jeter sur le Mitchell aux longs membres. Et lorsque l’ouverture s’est finalement présentée, il a abaissé la flèche avec une combinaison de trois coups de poing qui a mis un terme décisif à 1h55 du deuxième tour.

Jacob Bonas a survécu à une alerte momentanée lorsqu’une main droite surprise de son adversaire Rivera a rapidement attiré son attention au premier tour. Montrant son vaste pedigree amateur, cependant, Bonas a fait des ajustements et a finalement navigué vers une décision confortable en quatre tours (scores 39-37 x 3).

Au début, Barr semblait prêt à gronder avec son grand ennemi russe jusqu’à ce que quelques coups de poing de l’homme fort du bloc de l’Est le mettent en mode de survie complet. 38 secondes après le troisième tour, le super naturellement puissant Davtaev a connu sa victoire la plus impressionnante à ce jour.

“Tous nos combattants ont passé des nuits formidables vendredi”, a déclaré Dmitriy Salita. «Les frères Bonas semblent devenir d’excellents combattants professionnels. Ils ont fait ce qu’ils sont censés faire avec leurs premiers adversaires en dominant. Et Apti Davtaev devient de plus en plus fort à mesure que sa carrière avance. Il est prêt pour un combat intensifié contre un autre poids lourd prometteur. Son pouvoir est quelque chose que le monde de la boxe devrait bientôt voir. “

Mykal Fox signe à nouveau avec les promotions King’s

King’s Promotions est heureux d’annoncer la nouvelle signature de Mykal «The Professor» Fox, poids welter, classé dans le monde, dans le cadre d’un accord promotionnel pluriannuel.

Fox of Forrestville, Maryland a un dossier de 22-1 avec cinq KO, et est actuellement classé numéro 14 par l’IBF et numéro 15 par la WBA.

Le Renard de 24 ans a connu une année 2019 chargée alors qu’il a concouru à quatre reprises contre une opposition de haut niveau. Après avoir subi son seul revers professionnel contre Shohjahon Ergashev invaincu sur ShoBox: The New Generation, Fox a rebondi de façon formidable en battant le vainqueur de la médaille d’or olympique 2016 Fazliddin Gaibnazarov (7-0), Eudy Bernardo (25-4) et John Arellano (10 -1) pour gagner son classement.

Fox, devenu professionnel en 2014, a également remporté des victoires sur Ricardo Garcia (14-1), l’ancien champion du monde DeMarcus Corley et Gonzalo Dallera (5-0).

«Nous sommes ravis d’avoir Mykal dans le giron avec nous. Ce fut un plaisir de le voir grandir et King’s Promotions continuera de faire passer Mykal dans de grands combats et, finalement, une opportunité de titre mondial », a déclaré Marshall Kauffman, PDG de King’s Promotions.

“King’s Promotions a été formidable pour moi depuis ma signature en 2015. J’ai hâte de continuer avec eux et de me mettre en position de devenir champion du monde”, a déclaré Fox.

«Nous sommes heureux de poursuivre la relation avec Marshall Kauffman et Kings Promotions. KP permettra à Myke de rester occupé jusqu’à son inévitable opportunité de titre mondial », a déclaré l’agent et l’avocat de Fox, Mike Borao.

Ruben Villa affrontera Alexei Collado sur ShoBox le 31 janvier

Ruben Villa, espoir de poids plume invaincu, fera sa quatrième apparition ShoBox: The New Generation dans un peu plus d’un an alors que l’ancien double champion national olympique junior affrontera Alexei Collado, un coup dur, dans un événement principal de 10 rounds d’une émission télévisée à trois combats le vendredi 31 janvier en direct sur SHOWTIME (22 h HE / HE) du Hirsch Memorial Coliseum à Shreveport, La.

L’Ukrainien invaincu et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2012 Taras Shelestyuk (17-0, 10 KO) rencontre le Mexicain Alejandro Davila (19-1-2, 7 KO) dans un match de poids welter en 10 rounds dans le combat co-présenté. L’ouverture télévisée présente un combat léger de huit rounds opposant Jerry Pérez, originaire de Californie du Sud (12-0, 9 KOs) contre le vétéran de ShoBox Zhora Hamazaryan (9-1-1, 6 KOs) d’Arménie.

«Le 31 janvier, nous avons trois perspectives à différents moments de leur carrière, Ruben Villa devenant une perspective incontournable aux attentes élevées», a déclaré Gordon Hall, producteur exécutif de ShoBox: The New Generation. «Taras Shelestuyk est toujours invaincu et travaille à reconstruire une carrière autrefois prometteuse dans un combat incontournable et Jerry Pérez est jeune et relativement inconnu, mais dans un grand combat intensif qui cherche à être remarqué. Chacun de ces trois est dans des combats significatifs qui devraient être bourrés d’action. “

Salinas, Californie, 22 ans, originaire de Villa (17-0, 5 KOs) était également la championne nationale des gants d’or 2014 et 2016 et est actuellement classée n ° 5 à 126 livres par la WBO et n ° 13 par la WBC. Villa était un remplaçant de l’équipe olympique américaine de 2016 et avait un record amateur impressionnant de 166-17 avec des victoires contre Devin Haney, Shakur Stevenson et Gary Antonio Russell.

La gaucher Villa a semblé impressionnante dans chacune de ses trois précédentes apparitions ShoBox, y compris ses débuts en janvier dernier quand il a surclassé Ruben Cervera, alors invaincu. En mai, Villa est passée au statut de 10 tours pour la première fois et a remporté une décision unanime contre Luis Alberto Lopez et en septembre, Villa a marqué un renversement de deuxième tour contre Enrique Vivas en route vers une décision unanime de blanchissage confortable.

“Je sais que mon adversaire a une bonne fiche à 26-2 et il a des mains lourdes, mais il est sauvage”, a déclaré Villa. «Je sens que je suis proche d’un éliminateur de titre, mais au milieu ou au plus tard fin 2020. ShoBox m’a aidé à ma reconnaissance et à mettre en valeur mon talent. Je suis juste reconnaissant d’être à nouveau en tête d’affiche sur ShoBox. Je sais que je suis sur le point de passer à la prochaine étape pour le candidat, donc je dois être impressionnant le 31 janvier. “

À Collado (26-2, 23 KO), Villa affrontera un Cubain de 31 ans qui vit et s’entraîne actuellement à Miami. Collado est sur une séquence de sept victoires consécutives avec six KO et a été actif en 2019 à quatre reprises, y compris sa dernière victoire via KO au premier tour contre Facundo Eduardo Ased quatre jours avant Noël. Collado a remporté le titre mondial junior 2006 dans la division poids mouche.

“J’ai participé à un événement ShoBox dans le passé et je n’ai pas pu clôturer le spectacle”, a déclaré Collado, qui a fait ses débuts sur ShoBox en avril 2014 dans une défaite de décision unanime légère de 10 rounds contre Rod Salka. «Cette fois, l’histoire sera différente et je suis plus que prêt pour Ruben Villa. Ruben est un jeune boxeur talentueux mais il ne pourra pas faire avec moi ce qu’il a pu faire aux autres gars. Je suis beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent que tous les gars réunis qu’il a affrontés jusqu’à présent. C’est une opportunité que je ne tiendrai pas pour acquise, Villa vaut mieux être prête à être choquée. »

Les problèmes de gestion ont gardé Shelestyuk, 34 ans, pratiquement inactif et il n’a combattu qu’une seule fois en deux ans et demi. Vivant et s’entraînant actuellement dans le sud de la Californie, Shelestyuk s’est entraîné avec Freddie Roach et son écurie de combattants au célèbre Wild Card Gym à Hollywood. Le dernier combat de Shelestyuk a eu lieu en mars, une décision unanime contre Martin Angel Martinez en Californie du Sud. Sa meilleure victoire est survenue en 2015 sur ShoBox face à Aslanbek Kozaev, une fois battu.

“Le camp d’entraînement se déroule très bien et beaucoup de travail acharné est déjà fait, mais nous avons encore trois semaines pour le faire basculer et finir fort”, a déclaré Shelestyuk, qui a déjà combattu deux fois sur ShoBox, enregistrant des décisions unanimes en novembre 2015 et 2016. «Nous avons toujours une bonne ambiance avec l’équipe pendant le camp d’entraînement. C’est excitant d’être de retour sur SHOWTIME. Les fans aiment mon style et je suis prêt à leur faire un show. Mon adversaire est dur et un grand gars, Il a plus de combats que moi dans le ring professionnel, et ce sera un choc de styles différents. “

Davila a fait campagne presque exclusivement au Mexique depuis qu’il est devenu professionnel en 2014. Il a été invaincu au cours de ses 20 premiers combats, dont deux matchs nuls, avant de subir sa première défaite lors de son dernier combat en novembre contre Mikael Zewski, une fois battu au Canada. Davila a décroché sa dernière victoire par décision unanime sur Luciano Chaparro Araujo en juillet au Mexique.

“Je sais que Taras a une formidable carrière amateur et professionnelle, mais j’ai aussi ce qu’il faut pour battre n’importe qui à ce niveau”, a déclaré Davila. «Je viens pour gagner ce combat et donner à Taras sa première défaite. Je ferai de mon mieux pour gagner ce combat. »

Pérez, 26 ans, a eu 45 combats amateurs avec une certaine expérience internationale et s’entraîne actuellement avec le champion du monde en quatre divisions Leo Santa Cruz, qu’il a rencontré par un ami de la famille en 2016. Perez a fait ses débuts professionnels sur le Santa Cruz-Carl Frampton undercard au MGM Grand à Las Vegas alors que Perez a enregistré un KO contre Javier Cepeda en janvier 2017. Dans sa jeune carrière, Perez a également combattu au Staples Center de Los Angeles sur le undercard Mikey Garcia-Robert Easter marquant un KO de deuxième tour contre Aaron Jamel Hollis. Perez a commencé la boxe à l’âge de 9 ans en apprenant son métier au High Desert Boxing Club de Victorville, en Californie, dans le comté de San Bernardino.

“Nous frappons aux portes depuis un certain temps et finalement cette porte s’est ouverte à nous”, a déclaré Perez. «Il est maintenant temps de montrer que je fais partie du ring avec un gars comme Zhora que je respecte mais qui a la certitude que je peux battre. Je viens faire une déclaration dans mes débuts à la télévision et montrer que je suis une force en poids léger. “

Hamazaryan, âgé de 23 ans, réside à Los Angeles et a combattu deux fois sur ShoBox, des combats mémorables et passionnants contre le prospect léger Thomas Mattice. Hamazaryan a perdu le premier affrontement par décision partagée en juillet 2018 après avoir atterri et mis hors tension Mattice dans un combat que de nombreux observateurs pensaient qu’Hamazaryan avait clairement gagné. Hamazaryan a obtenu un match nul contre Mattice dans un match revanche immédiat deux mois plus tard.

“J’ai eu un camp formidable et je suis ravi de revenir sur ShoBox”, a déclaré Hamazaryan. «Je sens que je suis toujours invaincu et les fans savent maintenant ce que j’apporte et c’est un combattant qui se bat dur pour tout le combat. Je ne connais pas grand-chose de mon adversaire sauf son record. Je viens de me battre et je ramènerai la victoire à la maison. »

Barry Tompkins appellera l’action du bord du ring avec l’historien de boxe Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.

Sampson Boxing signe un contrat de co-promotion avec Apinun Khongsong en Thaïlande

Le promoteur Sampson Lewkowicz annonce fièrement qu’il a signé à Bangkok, en Thaïlande, le frappeur Apinun Khongsong pour un contrat de co-promotion, avec Jimmy Chaichotchuang de Kiat Kreerin Promotions.

Khongsong, 23 ans (16-0, 13 KO) est le challenger obligatoire de la WBA et du champion du monde IBF Super Lightweight Josh Taylor, d’Écosse. Khongsong est devenu obligatoire pour l’IBF en marquant un KO au cinquième tour contre Akihiro Kondo en février dernier.

Le co-promoteur Chaichotchuang a déclaré que lui et Khongsong étaient présents pour la victoire à l’unanimité de la décision de Taylor World Boxing Super Series contre Ivan Baranchyk en mai dernier et que les deux hommes disent qu’ils voient des trous dans le jeu de l’Ecossais.

“Nous sommes très confiants”, a déclaré Chaichotchuang de Taylor. «Nous savons que nous pouvons le battre. Mon combattant est un puncheur très, très dur et il battra Josh. Et quand il le fera, il deviendra le «Pacquiao de Thaïlande». »

Chaichotchuang se dit heureux de travailler avec son ancien partenaire Lewkowicz sur la carrière prometteuse du Thaïlandais.

«Je connais Sampson depuis près de 20 ans et c’est un homme bon. Je me sens très bien avec cet accord et pour l’avenir de mon combattant. »

Lewkowicz, qui dit qu’il entamera des négociations presque immédiatement pour le match Taylor contre Khongsong, se dit également heureux d’avoir signé cette co-promotion.

“Je connais Jimmy depuis de nombreuses années et nous avons fait beaucoup de bonnes affaires ensemble”, a déclaré Lewkowicz. “Jimmy est très fidèle et honnête et je suis très fier de l’aider à représenter le meilleur combattant de Thaïlande dans toute la boxe. Khongsong est un puncheur très dur et peu de combattants pourront prendre ses coups, surtout à 140 livres. »