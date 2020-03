Caroline, la sœur de Daniel Dubois, avance dans le tournoi de qualification olympique

RINGSIDE 14/03/2020

Née à Londres, Caroline Dubois, a battu Ala Staradub, de Biélorussie, lors du premier match de qualification aux Jeux olympiques de boxe à Tokyo et affrontera la médaillée de bronze de Rio 2016 Mira Potkonen au prochain tour.

La personnalité sportive de l’année de la BBC, jeune et légère, âgée de 19 ans, faisait ses débuts seniors après un record de jeunesse invaincu.

Dubois a déclaré: «C’est le premier combat qui est toujours le pire. C’était bien, pas de mon mieux, et si vous demandez à l’un des entraîneurs, il vous le dira. Je peux être beaucoup mieux.

Sur la perspective de concourir contre Potkonen, elle a ajouté: “” Pour être le meilleur, vous devez battre le meilleur. Elle est évidemment une tête de série mais à la fin de la journée, elle n’a que deux mains, deux jambes et un cerveau et c’est la même chose que moi.

«Je sais exactement à quoi m’attendre et elle sait exactement à quoi s’attendre de moi. Ce sera certainement un bon combat.

«Il n’y a aucune pression venant de Londres. Je n’y pense même pas. Si quelqu’un fait pression, c’est Mira Potkonen. Comment va-t-elle se sentir sur le ring avec une jeune de 19 ans, dans son esprit, elle pensera qu’elle ne peut pas perdre face à quelqu’un de mon âge. “

