Carolyn Redmond figurera sur le projet de loi de la Nouvelle-Écosse pour la Saint-Valentin

RINGSIDE 25/01/2020

Vendredi 14 février, Carolyn Redmond (2-0-0, 1KO) de Keswick Ridge, au Nouveau-Brunswick, fait ses débuts dans les Maritimes contre Karina Rodriguez (3-1-1, 2KO) du Mexique dans le cadre du «Massacre de la Saint-Valentin» au Centre 200 à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Le combat est prévu pour quatre tours ou moins dans la division des poids mi-moyens. Présenté par Three Lions Promotions (TLP), Redmond-Rodriguez fait partie de la défense de Ryan Rozicki (11-0-0, 11KOs) WBC International Silver Cruiserweight Championship contre Vladimir Reznicek (9-2-2, 4KOs) de Prague, République tchèque République.

«J’adore me battre dans ma maison d’adoption, l’Ontario, mais ce sera vraiment spécial de boxer dans les Maritimes, a déclaré Redmond. «J’ai entendu dire que ces grands spectacles au Cap-Breton sont assez excitants. Grandes foules, super ambiance. J’ai vu les vidéos des événements précédents. J’ai hâte d’en faire partie. “

Rodriguez sera le test le plus difficile de Redmond à ce jour. Après une mise à pied de cinq ans de boxe, Rodriguez est revenu en juillet de l’année dernière pour vaincre la rivale nationale Valeria Segovia par décision unanime. En cinq combats, elle a déjà fait six rounds trois fois, dont un arrêt de sixième round de Yolanda Segura dans un combat qui était prévu pour dix.

“Elle possède beaucoup d’expérience”, a admis Redmond. «Je pense que nous le faisons tous les deux. Elle a perfectionné ses compétences dans les rangs professionnels, mais je me battais contre certains des meilleurs amateurs au Canada. Je ne pense pas qu’elle ait un avantage sur moi. Si elle pense le faire, elle se trompe. Ce sera quatre rondes d’enfer pour elle. “

Redmond a fait ses débuts en amateur en 2014, remportant le Championnat provincial Open Ontario l’année suivante, après seulement quatorze combats. Avec 75 combats amateurs et plusieurs couronnes provinciales à son actif, Redmond est déterminée à connaître le même succès dans les rangs du punch-for-pay. Après s’être battu deux fois sur des cartes TLP en 2019, Redmond a officiellement rejoint l’écurie des Lions à la fin de l’année dernière.

“Je suis très heureux d’être promu par les Lions”, a expliqué Redmond. «Je sais qu’ils me garderont en action et aideront à bâtir ma carrière. Leurs spectacles sont toujours très professionnels. Je m’entraîne à la TNT Boxing Academy de Guelph avec mon entraîneur Stevie Bailey, qui entraîne également Ryan Rozicki, un autre combattant promu par Three Lions. Sur la base de tout ce que j’ai vécu en combattant sur leurs cartes et des bonnes choses que j’ai entendues de Stevie et Ryan, je savais que signer avec les Lions améliorerait mes chances de réaliser mon rêve de devenir champion du monde. C’est le résultat final. “

Les billets sont en vente à tickets.capebreton.ca et en personne à la billetterie du Centre 200.