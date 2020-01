Cathy McAleer annonce le premier combat de la nouvelle manager Kellie Maloney

RINGSIDE 07/01/2020

La seule boxeuse professionnelle de NI commence son voyage vers le titre mondial de boxe, après avoir conquis les sports de combat au niveau mondial

La seule boxeuse professionnelle d’Irlande du Nord, Cathy McAleer, a annoncé son premier combat en 2020. Les détails du match de boxe qui aura lieu le samedi 22 février 2020 à l’Aston Villa Football Club, Holte Suite, Birmingham, ont été annoncés aujourd’hui lors d’une conférence de presse à la Merchant Hotel, Belfast.

L’équipe sera dirigée par Kellie Maloney, ancienne manager et promotrice d’un certain nombre de champions du monde. La première étape consiste pour Cathy à entrer sur le ring au Aston Villa Football Club. Il s’agit du premier combat dans un calendrier de combats très chargé qui verra Cathy se battre à Belfast pour un titre majeur.

Cathy est une ancienne championne du monde de karaté et de kick-boxing, qui a remporté trois titres mondiaux de karaté et de kickboxing full contact et en a obtenu un quatrième en K1, avant de faire ses débuts en boxe en novembre 2018. En 2019, Cathy a signé un parrainage de deux ans s’occuper de la marque d’assurance automobile en ligne its4women et recruté une nouvelle gérante, Kellie Maloney, pour l’aider dans sa quête d’un titre mondial.

Discutant du combat ‘Havoc at the Holte II’, Cathy McAleer dit:

«Je suis la seule boxeuse d’Irlande du Nord et mon rêve est d’ajouter un titre mondial de boxe à mes autres réalisations sportives. J’ai vraiment hâte au combat de boxe. J’ai suivi un programme d’entraînement rigoureux au cours des mois d’hiver et je sens que physiquement et mentalement je suis en bonne position. C’est un super endroit et j’ai hâte de monter sur le ring et de mettre mes compétences à l’épreuve. J’espère que les spectateurs apprécieront vraiment le match.

«L’année dernière, il y a eu quelques déceptions avec des combats annulés par des adversaires. Cependant, ma concentration n’a pas changé. Mon objectif est de remporter un titre mondial de boxe et j’ai une équipe fantastique autour de moi pour m’aider à faire exactement cela. Avec its4women et Kellie Maloney à bord, ce sera un voyage épique. »

Kerry Beckett, responsable marketing pour its4women, explique pourquoi Cathy est une source d’inspiration pour les autres:

«Cathy McAleer est déjà une athlète de classe mondiale qui veut être championne du monde de boxe. Nous pensons qu’elle a ce qu’il faut et, en tant que fournisseur d’assurance de classe mondiale, nous voulons l’aider à atteindre son objectif. Cathy est vraiment inspirante. Elle a encouragé des centaines de jeunes à pratiquer le sport et à réaliser leur potentiel.

“L’entraîneur de Cathy, John Breen, est l’un des meilleurs et Cathy est florissante avec ses conseils et sa direction. Kellie Maloney partage la passion de Cathy et avec la nouvelle structure de gestion en place, une série de combats devraient avoir lieu dans les prochains mois. 2020 devrait être une année très excitante. its4women est fière de soutenir Cathy dans la prochaine étape de son parcours vers un titre mondial. »

«Havoc at the Holte II» met en vedette Kirstie Bavington, Ryan Hatton, Dilly Singh, Sean Daly, Max Mudway et Danny Quartermaine.

Les billets peuvent être réservés en contactant Cathy McAleer via E: cathymcaleer@yahoo.co.uk ou M: 07751 465323.