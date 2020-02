Catskills Clash III devrait se terminer le 17 avril à New York

RINGSIDE 16/02/2020

Star Boxing a le plaisir d’annoncer le retour de «Catskills Clash III» au majestueux Resorts World Catskills Casino Resort à Monticello, New York, le 17 avril.

Les Catskills ont indéniablement une prétention à la grandeur de la boxe. Des décennies de combattants ont appelé les Catskills leur domicile temporaire, pour s’entraîner pour les combats de championnat à venir.

Les terrains de boxe creusés du comté de Sullivan sont un territoire sacré depuis l’âge d’or de la boxe, établi par des goûts de Marciano, Tyson et Ali. Ces derniers temps, cette réputation s’est poursuivie dans le nouveau casino entièrement intégré, car Star Boxing y a organisé deux événements à succès en 2019.

La série «Catskills Clash» de Star Boxing revient au Resorts WorldRW Epicenter, poursuivant son héritage de boxe dans la région. Entièrement prêt à reprendre là où il s’était arrêté en septembre dernier, «Catskills Clash» III devrait être une soirée de combats passionnants et pleins d’action. Dans Catskills Clash I & II, Star Boxing a présenté des talents en hausse, dont cinq combats pour le titre, des KO de grande envergure et une immense compétence de boxe. Le 17 avril, les fans peuvent s’attendre à une autre expérience exceptionnelle.

Le PDG de Star Boxing, JOE DEGUARDIA, est ravi d’être de retour au Resorts World Catskills: «Les Catskills et la boxe vont de pair, et nous sommes fiers de faire partie de cet héritage continu.

Les combats au Resorts World Catskills ont été formidables et les fans adorent pouvoir voir les combats et ensuite se rendre au casino entièrement intégré le plus proche de New York. Le 17 avril mettra à nouveau en vedette des combats qui plairont aux fans dans un spectacle passionnant avec les meilleurs talents, les étoiles montantes et les combats de titres. »

Billets pour Catskills Clash III ouverts au public à partir de DEMAIN, VENDREDI 14 février, à MIDI ET.