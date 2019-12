Ce que devrait être l'équipe NFL All-Pro 2019: édition Défense

Plutôt que de dépenser beaucoup trop d'énergie à me soucier des erreurs avec l'alignement du Pro Bowl de cette année (comme je l'ai fait au cours des années passées), j'ai décidé de constituer ma propre équipe All-Pro en mettant en évidence les meilleurs joueurs de la NFL cette saison. Après avoir décroché l'offensive jeudi, il est temps de récompenser certains défenseurs pour leurs saisons exceptionnelles:

Ligne défensive intérieure

Première équipe: Aaron Donald, Rams

Cet homme n'a pas besoin de présentation. Lors de la construction d'une défense All-Pro ces jours-ci, la liste doit commencer avec Donald. Et ce n'est pas seulement un clin d'œil à sa réputation non plus. Ses 67 pressions cette saison ont mené tous les joueurs de ligne défensive intérieure; si cette position se maintient au cours des deux prochaines semaines, ce serait sa quatrième place consécutive en première place. Donald reste le joueur défensif le plus perturbateur de la NFL.

Première équipe: Cameron Heyward, Steelers

Comparé à l'être humain moyen, j'ai beaucoup de conversations avec les joueurs de ligne offensifs de la NFL. Ces conversations touchent souvent les adversaires les plus coriaces auxquels elles sont confrontées et me présentent en disant des choses stupides comme: «Jouer contre ce mec ne semble pas amusant.» Heyward incarne ce sentiment. Aller aux pieds avec ce gars fait sans aucun doute une journée de merde au bureau. Son jeu est la force, la force et plus de force, combinée à une technique experte. Bonne chance pour le déplacer dans le jeu de course. Et si vous ne faites pas attention, il vous montera le cul sur les genoux du QB.

Deuxième équipe: Grady Jarrett, Falcons

Certains joueurs qui obtiennent des prolongations de contrat massives ont laissé leur pied en panne la saison suivante. Pas Jarrett. Après avoir signé un contrat de 68 millions de dollars sur quatre ans en juillet, Jarrett a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Il était un homme en feu lors de la victoire de la semaine dernière contre les Niners, terminant avec six pressions totales et quatre arrêts de course après avoir passé la majeure partie de l'après-midi dans le backfield de San Francisco. Avec une construction similaire et des compétences de mouvement exceptionnelles, Garrett est une sorte de lumière Aaron Donald. Son explosivité initiale fait de lui un adversaire difficile en protection contre les passes, et sa rapidité latérale lui permet de faire des jeux de haut en bas de la ligne de mêlée.

Deuxième équipe: Kenny Clark, Packers

En tant qu'ancien choix de première ronde, le talent de Clark n'a jamais été remis en question, mais il a vraiment tout mis en place comme un accélérateur de passes cet automne. En octobre, Clark m'a dit que les ajouts hors saison Za’Darius et Preston Smith lui avaient donné de nombreux nouveaux conseils sur la façon d'attaquer certaines techniques de l'OL, et cela montre: ses 58 pressions cette année ne traînent que Donald à l'intérieur. Clark devrait entrer dans la cinquième et dernière année de son contrat de recrue la saison prochaine, et il n'a que 24 ans. Mon homme est sur le point d'être payé.

Edge Rusher

Première équipe: T.J. Watt, Steelers

Un rapide T.J. Histoire de Watt: Avant le brouillon de 2017, Watt et son entraîneur m'ont laissé suivre une de leurs séances d'entraînement. Plus tôt dans la semaine, le frère de Watt, J.J., lui avait fait chier de ne jamais avoir effacé 50 pouces lors d'un exercice qui impliquait de se propulser en l'air avec une paire de bandes de caoutchouc vertes. Donc pendant l'entraînement, avec juvénile hurlant en arrière-plan, j'ai regardé T.J. Watt se propulsa à 51,3 pouces du sol. Il était si haut qu'il a eu peur en descendant.

Le fait est que Watt est l'un des athlètes les plus nerveux de toute la NFL. Il sort de sa position et termine souvent les bons tacles avec un mouvement de dip-and-rip pittoresque qui nécessite une flexibilité et un équilibre incroyables. Sur une base de snap, il a été le rusher de bord le plus efficace de la NFL, et ses six échappés forcés sont à égalité en tête de la ligue. Il est devenu un boogeyman pour les joueurs de ligne de la ligue.

Première équipe: Cameron Jordan, Saints

La solide défensive des Saints est un modèle de cohérence. Il se classe troisième dans la NFL avec 75 pressions et a terminé dans le top 12 de cette métrique chaque saison depuis 2015. Le mélange de puissance et de vitesse hors du commun de Jordan est pratiquement inégalé. La plupart des gars qui pèsent près de 290 livres ne peuvent tout simplement pas rôtir des plaqués au coin de la rue comme il le peut. Et son jeu contre la course se cumule avec n'importe quel joueur de pointe dans la NFL.

Deuxième équipe: Nick Bosa, 49 ans

Vous pouvez choisir l'un des six noms d'un chapeau pour ces deux dernières places. Shaquil Barrett mène la ligue avec 16,5 sacs et a été une aubaine incroyable sur un accord de 4 millions de dollars pour Tampa Bay cette saison. Danielle Hunter, du Minnesota, a hanté les tacles à droite toute l’année. Et le frère de Nick, Joey, a continué son jeu typiquement excellent pour les Chargers. Peut-être que je succombe à un parti pris de récence ici ou que je vais avec Nick parce qu'il est un nouveau visage, mais j'ai vraiment aimé regarder la recrue précipiter le passeur. Il possède déjà certaines des meilleures mains de la ligue (un trait qu'il partage avec son frère), et il a été une force constante pour la meilleure défense de la NFC.

Deuxième équipe: Chandler Jones, cardinaux

Regarder Jones vaquer à ses occupations est un plaisir absolu pour les geeks qui se précipitent. Les véritables coureurs de passes ont des plans détaillés et étoffés qui incluent des compteurs et des compléments à leur meilleur coup. À 35,5 pouces, Jones possède certains des bras les plus longs de la NFL, et il les utilise pour gérer les tacles offensifs. Mais c'est le secondaire qui se détache de cette technique au bras long qui le rend vraiment dévastateur. Alors que les Cardinals peinent dans le désert, Jones ne recevra peut-être pas autant d'attention que d'autres coureurs, mais il y a une raison pour laquelle il a accumulé au moins 11 sacs au cours de chacune des cinq dernières saisons.

Les compétences de Chandler Jones en tant que rusher sont construites autour de son bras long, avec un tas de bégaiements et d'hésitations avant de contacter pour l'installer.

Ce faux bras long va à l'encontre de cela. Smith essaie de l'arracher mais tombe sur son visage et doit le faire trébucher pour empêcher le sac. Filthy pic.twitter.com/0GPAYPLKMS

– Brandon Thorn (@BrandonThornNFL) 12 novembre 2019

Secondeurs

Première équipe: Eric Kendricks, Vikings

L'ancien produit UCLA a été un pilier de la défense de Mike Zimmer pendant des années, mais il a progressé cette saison. Kendricks a 12 passes défendues, ce qui mène la ligue parmi les secondeurs. Et il ne se cache pas seulement dans la couverture de zone et dérive dans les voies de dépassement – Kendricks enferme certains des meilleurs arrières de la NFL. Sur un quatrième et cinquième à la fin du match de la semaine 10 des Vikings contre Dallas, Kendricks était avec Ezekiel Elliott dans la machine à sous. C'est le type de match que les Cowboys aimeraient généralement contre la plupart des secondeurs. Mais sur le coup, Kendricks a couru le retrait rapide d'Elliott pour lui et a fait une déviation de plongée pour sceller le match. Il a sans doute été le meilleur secondeur de couverture de la NFL.

Première équipe: Demario Davis, Saints

Davis est l'une des omissions les plus flagrantes de la formation Pro Bowl de cette année. Le secondeur de 30 ans a eu un impact sérieux dans toutes les facettes du jeu cet automne. Il se classe deuxième de la ligue en passes défendues (11) et à égalité au troisième rang sous la pression des QB par les secondeurs off-ball (26). De plus, il est une balle de démolition contre la course. Il n'y a aucune faiblesse dans le jeu de ce type. À près de 250 livres, il est construit comme un secondeur de la vieille école mais se déplace comme un nouveau-école. Cela n'a pas attiré beaucoup d'attention à l'époque, mais le contrat de 24 millions de dollars de trois ans que les Saints ont accordé à Davis avant la saison 2018 ressemble maintenant à une aubaine absolue.

Première équipe: Lavonte David, Buccaneers

Certains des faits saillants de David cette année me font juste rire. Il efface les passes pour les running backs dans l'appartement, et il est également à l'aise pour déchiffrer les itinéraires dans la zone de couverture. Il joue comme s'il avait été tiré d'un canon.

Deuxième équipe: Jamie Collins, Patriots

Remportez une autre victoire pour les Pats. À la date limite de 2016, la Nouvelle-Angleterre a envoyé Collins à Cleveland, où le secondeur polyvalent a rapidement signé une prolongation de 50 millions de dollars sur quatre ans. Collins a flambé après deux saisons avec les Browns, et c'est alors que les Pats sont revenus et l'ont signé pour un contrat de 2 millions de dollars pour un an. Il les a récompensés avec 24 pressions (troisième de la ligue parmi les secondeurs) et sept sacs (premier), ainsi que trois interceptions. Sa production a un peu baissé au cours du second semestre, mais son excellence en début de saison le rend digne d'être inclus.

Deuxième équipe: Alexander Johnson, Broncos

Contrairement aux autres joueurs de ce groupe, le secondeur de deuxième année peu connu est spécialisé dans la défense contre la course. Et il est sacrément bon dans ce domaine. Que Johnson s'attaque à des bloqueurs pour libérer ses coéquipiers ou qu'il recule autour de la ligne de mêlée, il est constamment près du ballon dans le jeu de course. Il a été une agréable surprise cette année.

Deuxième équipe: Luke Kuechly, Panthers

Ce n’a pas été la meilleure saison de l’illustre carrière de Kuechly, mais il a encore 11 passes défendues et semble toujours au bon endroit. Il est également impossible d’exagérer ce que Kuechly signifie pour l’organisation et la structure de la défense de la Caroline. Il place constamment ses coéquipiers aux bons endroits, que ce soit avec une reconnaissance pré-capture ou une communication post-capture. Kuechly est ce que chaque secondeur espère être.

Flex défensif **

Première équipe: Za’Darius Smith, Packers

Plus tôt cette saison, David Bakhtiari m'a dit que la première fois qu'il s'est affronté contre Za’Darius Smith à la pratique, il a immédiatement pensé «Qui diable est ce gars?» Ils ne les font tout simplement plus comme Z. À 272 livres, Smith est considérablement plus grand que la plupart des secondeurs extérieurs, et il utilise ce cadre à son avantage comme broyeur de passes. Les Packers l'ont aligné partout, et il est heureux de passer directement à travers n'importe quel joueur de ligne offensif qui a le malheur de se mettre sur son chemin. Smith explose en bloqueurs – et puis, au moment où ils planifient cette ruée vers le taureau, il les frappe avec un mouvement de bras rapide qui rend les gardes ridicules. Il est une montre fantastique pour tous ceux qui apprécient les points les plus fins du jeu défensif en ligne.

Deuxième équipe: Jadeveon Clowney, Seahawks

Après des années de scepticisme, je suis venu sur Clowney. Il ne ressemble à aucun autre joueur d'élite de la NFL, ce qui peut le rendre difficile à étudier et à apprécier. Ce n'est pas un chasseur de passes raffiné. Il ne va pas cuisiner des tacles offensifs autour du bord avec beaucoup de virage et de technique. Il ne va pas vous montrer un éventail de contre-mouvements. Mais il est un agent du chaos qui cause constamment des problèmes dans les champs arrière opposés. L'ancien no. 1 choix global change de direction mieux que tout autre joueur de ligne défensive de la ligue. Parfois, il semble qu'il se téléporte. Et son saut latéral sur son mouvement de natation intérieure ne ressemble à rien dans le football. Il est unique et il est exactement le type de présence dont cette défense de Seattle avait besoin.

** L'équipe officielle All-Pro n'a pas techniquement de désignation de flex défensif, mais c'est mon équipe, donc je peux faire ce que je veux. (Il ne se sentait pas non plus juste de ne pas reconnaître ces deux-là d'une manière ou d'une autre.)

Cornerbacks

Première équipe: Stephon Gilmore, Patriots

Mon choix pour le joueur défensif de l'année. La capacité de Gilmore à fermer un côté entier du champ dans la couverture des hommes débloque le schéma défensif de la Nouvelle-Angleterre. Bill Belichick et son personnel sont libres de consacrer leurs autres ressources ailleurs alors que Gilmore couvre un océan d'espace. Et quand les équipes se jettent sur lui, Gilmore les fait payer. Il est à égalité en tête de la ligue avec six interceptions, dont deux pick-six. Il a été le joueur défensif le plus précieux du football cette saison.

Première équipe: Richard Sherman, 49ers

C'était tellement amusant de voir Sherman retrouver la forme qu'il avait avec les Seahawks pendant tant de saisons. À deux ans d'un Achille déchiré, il arpente le tiers profond du côté gauche et ferme cette zone du champ. À 31 ans, Sherman doit compter davantage sur le savoir-faire et la reconnaissance d'itinéraire que lors de son apogée, mais il a été à la hauteur. Il est également l'un des meilleurs virages défensifs de la NFL, ce qui est important dans le schéma de zone de San Francisco. Le football est juste meilleur quand Richard Sherman joue bien.

Deuxième équipe: Tre’Davious White, Bills

À tout juste 24 ans, le corner de troisième année de Buffalo ressemble au prochain grand joueur de la ligue. Les blancs sont tout aussi à l'aise de casser le ballon dans une couverture hors-homme et de manipuler les récepteurs à la ligne de mêlée. Cette rupture de passe qu'il a eue contre Courtland Sutton de Denver lors de la semaine 12 est le genre de jeu que j'attends de White. Il ne semble même pas remarquer qu'il est 5 pouces plus court et 24 livres plus léger que l'étoile en herbe des Broncos. Blanc est probablement le joueur le plus important sur une défense Bills qui se classe troisième en passant DVOA.

Deuxième équipe: Marcus Peters, Ravens

Peters a un style de prise de risque qui ne convient pas à tout le monde, mais il a utilisé cette agressivité dans des jeux énormes pour les Ravens cette saison. Cela comprend un choix de six semaines contre les Seahawks. Après être initialement tombé de son récepteur dans le but de saper une route sur la ligne de touche, Peters a réussi à amorcer Russell Wilson dans un lancer tardif et à le rendre à 67 mètres pour un touché crucial. Peters se dérobe de temps en temps à ses tâches pour lire les yeux du QB et chasser les interceptions, ce qui peut être anxiogène, mais quand cela fonctionne, il peut gagner des matchs en équipe.

Slotback Corner **

Première équipe: Marlon Humphrey, Ravens

Lancer Humphrey – un ancien choix de premier tour absurdement talentueux – sur des récepteurs de machines à sous devrait être contraire aux règles. Humphrey ne perd aucun mouvement contre les récepteurs rapides dans l'espace. C'est un coin intelligent et efficace qui sait bien jouer à l'intérieur.

Deuxième équipe: Kenny Moore, Colts

Moore est mon type de coin de machine à sous préféré. C'est une comparaison noble, mais il me rappelle un peu la légende des machines à sous Antoine Winfield. L'ancien grand Vikings n'est que de 5 pieds 9 pouces, mais cela ne l'a jamais empêché de dominer dans le jeu de course. Moore est coupé du même tissu. Il fait également du bon travail en tant que broyeur de passes; Moore a 2,5 sacs sur la saison, et il a livré des coups absolument écrasants en tant que blitzer.

** L'AP a introduit une désignation de «dos défensif» ces dernières années, mais plutôt que de jeter dans un autre coin extérieur ou de la sécurité juste pour le faire, reconnaissons le coin de la fente, qui est devenu un poste à temps plein.

Sécurités

Première équipe: Jamal Adams, Jets

C'est tellement rafraîchissant de voir un entraîneur permettre à un joueur d'être exactement ce qu'il est censé être. Et il n'y a pas de sécurité dans la ligue comme Adams. Il est un habile joueur de couverture et un excellent défenseur de la course, mais ce qui distingue Adams, ce sont ses capacités de défenseur des passes. Adams a créé 17 pressions sur la saison, qui se classe au premier rang de tous les arrières défensifs et à égalité au cinquième rang parmi les sept derniers joueurs. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a atteint cette marque sur seulement 76 (!) Snaps pass-rush. Parmi les défenseurs avec au moins 50 passes rapides, Adams a été l'un des joueurs les plus perturbateurs de la ligue.

Première équipe: Minkah Fitzpatrick, Steelers

L'échange de Fitzpatrick deux matchs dans la saison a transformé la défense des Steelers. C'est aussi simple que ça. Il a cinq interceptions, trois récupérations échappées et deux touchés défensifs. Il semble qu'il fasse un jeu qui change la donne chaque semaine. À l'approche de la saison, il n'était pas clair où la DB polyvalente s'inscrirait dans une défense de la NFL, mais les Steelers ont décroché l'or en collant Fitzpatrick en toute sécurité et en le laissant se mettre au travail. Dans le plan de Pittsburgh, il est libre de prendre des risques et de faire des mouvements de descente audacieux – et cela a donné lieu à de nombreux jeux positifs pour les Steelers.

Deuxième équipe: Marcus Williams, Saints

Wiliams a propulsé son jeu au niveau supérieur cette année. Il a fait preuve d'une grande sécurité depuis son entrée dans la ligue en 2017, mais il a fait une tonne de jeux de temps forts près de la ligne de mêlée cette saison. Il a une année de carrière, ce qui augure bien pour l'avenir de la défense des Saints.

Deuxième équipe: Devin McCourty, Patriots

McCourty, l’un des anciens fidèles de Belichick, est un joueur parfait pour la défense des Patriots. Il peut jouer la sécurité sur le terrain central si besoin est. Il peut rivaliser avec les porteurs de ballon quand ils sont répartis sur des extrémités larges et serrées sur tout le terrain. McCourty peut être ce que Belichick a besoin de lui, et c'est exactement ce que les Patriots aiment.

Omissions les plus difficiles

Vikings EDGE Danielle Hunter; Seahawks EDGE Shaquill Griffin; Chargeurs EDGE Joey Bosa; Jaguars EDGE Calais Campbell; Les boucaniers EDGE Shaquil Barrett; Le secondeur des Titans Jayon Brown; Sécurité des Broncos Justin Simmons; Sécurité des factures Micah Hyde; Le coin des Patriots Jonathan Jones

