Ce que les dauphins nous apprennent sur le fait d'être mauvais en 2019

S'il existe des jeux de football parfaits – Saints-Niners cette année, Chiefs-Rams l'année dernière, Eagles-Patriots l'année précédente – alors c'est exactement le contraire qui existe. La recherche de ce dernier m'a amené à Miami dimanche, un jour de décembre couvert dans le sud de la Floride, trois jours avant Noël. Les dauphins sont mauvais; les Bengals sont pires. Il y a un type très particulier d'observateur de football qui a marqué ce match sur son calendrier. Je suis ce type.

Je suis venu dans le sud de la Floride pour apprendre ce que signifie être mauvais dans la NFL en 2019, surtout quand vous êtes une équipe qui savait qu'une saison terrible allait arriver. Les Dolphins terminent l'une des saisons les plus étranges de ces dernières années – une saison qui a commencé par un démontage historique de l'alignement, qui comprenait un récit qu'ils tentaient de remporter 0-16, d'une manière ou d'une autre une victoire sur les champions probables de la NFC East, et enfin, une quatrième victoire . J'ai vu une épopée de 38-35 – une épopée dans laquelle les Bengals ont effacé un déficit de 23 points, marqué sur une fléchette de 25 verges à l'expiration du temps, marqué deux conversions de deux points et récupéré un coup de pied dans une ligue où cela est presque impossible. Les Dolphins ont gagné sur un panier alors que le temps expirait en prolongation (les Bengals ont frappé un botté de dégagement plus tôt pour donner à Miami une bonne position sur le terrain). C'était Saints-Niners dans la chronologie la plus sombre possible. Le vieil adage de la boxe est que les styles font des combats – en quelque sorte, le manque de style des Bengals et des Dolphins combiné pour une guerre. C'était parfait à sa manière. C'est-à-dire mauvais.

Les Dolphins, maintenant avec quatre victoires, ne sont pas ce que le récit médiatique leur a indiqué: au lieu d'une équipe de tanking historiquement horrible, les Fins 2019 sont tout simplement une mauvaise équipe typique. Le tank de style Sam Hinkie ne s'est jamais matérialisé. Les Dolphins ne sont pas la pire équipe de tous les temps, ni la pire équipe de la saison, et sont à peine la pire équipe de leur division.

"Vous ne pouvez vraiment pas tanker dans notre sport", m'a dit le directeur général Chris Grier cette semaine. "C'est un jeu tellement physique, et aller demander aux joueurs d'aller là-bas et de ne pas essayer de gagner des matchs et de se faire battre est une idée complètement fausse de ce que vous essayez d'établir dans le football." Co-signer cela de l'autre Dimanche, l'entraîneur des Bengals, Zac Taylor, a parlé du jus compétitif de son équipe, dont le retour a menacé leur tir au présomptif premier choix global Joe Burrow (les Dolphins choisiront toujours les cinq premiers). Aucun Bengale en vue ne semblait se soucier d'avoir décroché un tir sur Burrow après le match. En fait, lors de la conférence de presse de Taylor, des cris frustrés ont pu être entendus dans le vestiaire des Bengals. Le Tank Bowl allait et venait et personne n'était impliqué dans le tank.

La pire chose dans le football, c'est une mauvaise équipe sans plan. Les dauphins ne sont pas ça. Ce que les Dolphins ont fait est l'une des destructions de listes les plus intéressantes de la mémoire récente: les Dolphins ont effectué 228 transactions, la moyenne de la NFL est de 142. L'équipe a utilisé 80 joueurs, le plus dans l'histoire. Ils ont réclamé 20 joueurs sans renonciation, plus que quiconque – les équipes ont en moyenne environ quatre réclamations. Ils ont environ 65 millions de dollars en argent mort – parmi les plus grands nombres de l'histoire de la NFL, et suffisamment pour leur permettre d'avoir plus de 100 millions de dollars d'espace libre l'année prochaine. Ils ont échangé deux de leurs meilleurs joueurs plus tôt cette année – Laremy Tunsil à Houston pour deux choix de première ronde et Minkah Fitzpatrick à Pittsburgh pour une première. L'inconvénient d'obtenir un bon rapport qualité-prix pour vos bons joueurs est, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de bons joueurs. Ce qui reste est une équipe sans une tonne de talent mais la possibilité d'en ajouter bientôt: les Dolphins auront trois choix de première ronde en avril et deux l'année prochaine. Ces choix ne sont pas aussi bons qu'ils pourraient l'être – les Steelers choisiront dans la moitié inférieure après une saison étonnamment réussie, les Texans ont remporté leur division et, bien sûr, les Dolphins ont maintenant remporté quatre matchs.

Le plan d'ensemble, m'a dit Grier, était simple. "Voyons combien de capital provisoire nous pouvons accumuler et utiliser à l'avenir, comme bon nous semble. Il autorise la libre agence, les échanges, les mouvements de montée et de descente le jour du projet et l'année suivante dans le projet », a déclaré Grier. «Le projet de capital, de nos jours, est très important. Donc pour nous, nous avons établi dès le premier jour que nous avons essayé d'en obtenir le plus possible. »

En novembre de cette année, le Miami Herald a rapporté que le propriétaire des Dolphins, Stephen Ross, n'était pas fou des victoires de son équipe. "Un associé a déclaré que Ross n'était pas en colère ou dévasté par la victoire de deux matchs des Dolphins", indique le rapport. "Ross est ravi qu'il ait un entraîneur, à Brian Flores, qui peut tirer le meilleur parti de son alignement et constituer une équipe dont les performances sont supérieures à la somme de ses parties." C'est probablement le premier de ces rapports dans la NFL histoire: clarifier le propriétaire est OK avec des victoires. À peu près à la même époque, l'analyste ESPN et ancienne arrière de la NFL, Domonique Foxworth, a déclaré que Flores devrait être considéré comme l'entraîneur de l'année pour avoir remporté trois victoires des Dolphins, révélant exactement à quel point leur armoire est vide cette année. Il n'y a pas eu beaucoup d'élan sérieux pour cela – pas avec John Harbaugh aidant à construire l'une des infractions les plus intéressantes de l'histoire de la NFL et Sean Payton avec une fiche de 5-0 avec un quart-arrière de secours. Mais il convient de noter que Flores a sans aucun doute dépassé les résultats au milieu d'un taux de désabonnement presque sans précédent. Pour leur part, cette saison, les Bengals ont accompli par accident ce que les Dolphins attendaient: glisser confortablement dans le premier choix du classement général. Le tanking, en théorie, peut être une voie viable dans le football, mais il n'est toujours pas largement utilisé.

Le plan de capital-projet des Dolphins n'est pas le même que le tanking et est plus conforme aux normes de la NFL. Les Eagles et les Patriots (et, célèbres, les Browns de l'ère Sashi Brown) sont fans d'acquérir autant de choix que possible. "Nous croyons au volume", a déclaré le propriétaire des Eagles, Jeffrey Lurie, au printemps. "Nous ne sommes pas assez arrogants pour penser que vous allez mieux rédiger que n'importe qui d'autre, et il est très important de créer du volume."

Il y a des raisons pratiques pour lesquelles un char complet ne pourrait pas nécessairement fonctionner dans le football, et pourquoi accumuler beaucoup de choix de repêchage très rapidement est la procédure opérationnelle standard pour les équipes qui cherchent à construire un concurrent. Les offres de recrue bon marché, en place depuis la convention collective de 2011, signifient que vous devez vous remettre rapidement en état pour profiter d'un jeune quart-arrière, la pierre angulaire de la plupart des reconstructions. "Une fois que la culture est établie et que les joueurs savent comment gagner ou apprendre à gagner, c'est à ce moment-là qu'elle décolle. Si c'est dans un an, très bien, ou deux ans, mais pour nous, nous essayons de gagner autant de matchs que possible chaque année », a déclaré Grier. Mais il a offert quelques balises: «Je pense que la chose la plus proche maintenant est San Francisco. Ça fait trois ans mais ça a probablement été ralenti d'un an par Jimmy (Garoppolo) qui s'est blessé. C'était peut-être une entente de deux ans. Cleveland a fait un grand saut dans sa première année avec Baker (Mayfield), maintenant ils se débattent à travers certaines choses. Il est difficile de mettre un horodatage dessus car chaque équipe est différente. "

Le secondeur Jerome Baker est, à 22 ans, un vétéran en ayant simplement fait partie de l'équipe pendant plus d'une saison. Ou plus que quelques semaines. «Cela semble mauvais, mais un secondeur extérieur arrive et, malheureusement, il est parti dans deux semaines. Un nouveau secondeur arrive et je connais déjà la question qu'il va poser », a déclaré Baker. "Des trucs comme" Que dois-je faire dans cette situation? "Et je suis prêt, donc je suis déjà en avance dans la situation." Du récit de tanking de début de saison, le pro de la deuxième année a dit: "C'est la nature humaine de l'entendre et être bouleversé. Nous l'avons ignoré mais nous l'entendons toujours. »

Bien sûr, ils n'étaient pas destinés à 0-16, et ce n'était jamais le plan. Cela a conduit à dimanche, un match sauvage et difficile à manier entre deux des pires équipes de 2019. Un jeu qui avait tout: les Dolphins ont montré les points forts de Baby Yoda sur le tableau vidéo; Chuck Yeager, le pilote qui a d'abord brisé le mur du son, était là. Yeager a eu une ovation plus grosse que Baby Yoda. Il comportait également une équipe pire que les Dolphins.

Cette reconstruction prendra fin, vraisemblablement, à un moment donné. J'ai demandé à Grier s'il pensait qu'il devait obtenir un quart cette année. «Des erreurs sont faites parce que vous devez l'avoir. Vous dites: «Nous allons avec ce gars-là», et vous mettez tous vos œufs sur celui-ci, même si, dans l'esprit de tout le monde, c'est «Eh bien, ce n'est peut-être pas tout à fait le gars», a déclaré Grier. «Fitz a fait un travail fantastique, Josh (Rosen) s’est amélioré, nous allons faire tout ce que nous pouvons à chaque poste. Ce n'est pas seulement le quart-arrière; nous devons nous améliorer dans de nombreux postes. Le quart-arrière est évidemment un élément très, très important, et nous savons que nous devons y ajouter de la concurrence, et nous ferons tout notre possible pour trouver les bons gars. "

Il convient de noter que les Dolphins ont choisi le mauvais quart-arrière à presque toutes les étapes au cours des deux dernières décennies. L'instance la plus célèbre a eu lieu en 2006, lorsque l'équipe a transmis Drew Brees en agence libre après que les médecins de l'équipe ont déclaré que son épaule était trop endommagée. Il y a d'autres quasi-accidents: Deux ans plus tard, l'équipe a eu le premier choix global au repêchage et a choisi le plaqueur Jake Long et n'a jamais sérieusement considéré Matt Ryan. Ils ont emmené Chad Henne au deuxième tour. L'année suivante, l'équipe a sélectionné le quart-arrière de Virginie-Occidentale Pat White, un choix inspiré qui a fait preuve de vision, mais les plans offensifs que les Fins ont menés avec lui n'avaient pas cette même vision. Les blancs n'ont jamais réussi une passe. Choisir Ryan Tannehill au huitième rang n'était pas un désastre, mais le repêchage de 2012 mettait en vedette Russell Wilson et Kirk Cousins ​​dans les rondes intermédiaires. Tannehill a quitté l'année dernière après un mandat généralement inégal.

Il convient également de souligner ici qu’une quantité étonnamment faible de quarts-arrières d’élite ont été choisis en premier. Parmi les quarterbacks universellement considérés comme les meilleurs de cette époque – des gars comme Tom Brady, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes et Lamar Jackson – presque aucun d'entre eux n'était le premier quart-arrière repêché, sans parler du premier joueur.

Les quarts-arrière ne sont pas le seul sujet dans le sud de la Floride, surtout maintenant que Burrow est essentiellement éliminé comme une possibilité et Tua Tagovailoa est un point d'interrogation avec une blessure à la cheville.

Cette semaine, un journaliste a tenté de poser des questions à Flores sur Chase Young de l’Ohio State sans le nommer. Le projet de média a suggéré que Young pourrait ne pas s'intégrer parfaitement dans le système des Dolphins et, comme la plupart des conférences de presse des Dolphins, l'accent était mis sur quatre mois. La question: «Je voulais avoir une vue d'ensemble de quelque chose qui a été en quelque sorte débattu parmi certains médias au cours de la semaine dernière. Nous n'allons pas parler d'un joueur en particulier, mais s'il y a un joueur défensif exceptionnel à votre disposition via le repêchage, via l'agence libre – le prix n'est pas un problème, le comportement hors champ n'est pas un problème – s'il est pas le schéma idéal, diriez-vous «non, ce joueur n'est pas pour nous»? Ou dans votre esprit, s'il y a un excellent joueur disponible, acceptez-vous votre plan pour ce joueur? " La réponse de Flores a été transcrite comme suit: "(rires)."

Les autres questions posées lors de cette conférence de presse comprenaient à quoi ressemblait un chasseur de passes idéal et à quelle hauteur Flores aimait ses dos de coin. Ce sont le genre de questions philosophiques que les journalistes réservent habituellement à la NFL. Flores organise une conférence de presse combinée tous les jours pour toujours. Il ne peut pas nommer de joueurs, et même s’il le voulait, il ne le ferait pas pour des raisons de compétition, et les journalistes ont donc un peu son avis sur les joueurs hypothétiques. Un journaliste m'a dit que le rythme avait duré des semaines à la fois sans poser de questions sur le match en cours. J'ai demandé à Flores ce que c'est que de former une équipe dans laquelle l'accent est souvent plus mis sur avril que n'importe quel dimanche.

"Je comprends bien. Ça me semble logique. Mais en même temps, penser que ces jeux n'ont pas de sens, pour moi c'est fou. Si vous pensez que cela n'a pas de sens, vous pouvez y aller et courir sur un coup d'envoi si vous pensez que ce n'est pas grave », m'a dit Flores.

Les conférences de presse des dauphins, en raison de leur saison bizarre, sont différentes de la plupart. Cette semaine, un journaliste a demandé à Fitzpatrick de réduire ses interceptions, mentionnant qu'il avait eu un jeu à quatre interceptions au cours de sa carrière. Fitzpatrick a corrigé le journaliste. Il a eu six choix dans un match.

Flores a dit qu'il essayait de construire une culture d'honnêteté. C'est pourquoi il a dit qu'il était «honnête et transparent» lorsque des joueurs comme Tunsil et Minkah Fitzpatrick sont traités. Flores est un ancien éclaireur des Patriots, il garde donc toujours un œil sur le repêchage. Quand il était un joueur défensif, a-t-il dit, il se concentrait sur la défense mais a dit qu'il aimait voir les perspectives offensives pour le dernier repêchage. "Ça a toujours été une passion, quelque chose qui me fascine", a-t-il déclaré. "Je suis impatient d’arriver à ce processus quand il sera temps de le faire. Pour l'instant, ce n'est pas ce moment-là. "

Il y a un jeu de plus, à New England, alors ce sera ce moment-là: l'une des plus grandes saisons mortes de l'histoire de la franchise.

L'une des leçons du football moderne est qu'il n'y a pas de moyen direct de bâtir un concurrent: se retirer et obtenir des choix élevés ne garantit pas les superstars. Les Jaguars ont repêché dans le top cinq pendant six ans et seul Jalen Ramsey est devenu une star. Des équipes comme les Steelers et les Patriots qui choisissent rarement haut trouvent des moyens d'avoir du succès chaque saison. Les dauphins ont un plan, des choix de repêchage et un espace de plafond. Les Bengals ont le premier choix global. Ils ont joué dimanche et d'une manière ou d'une autre, c'était parfait.