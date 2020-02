Cecilia Braekhus vs Jessica McCaskill aura lieu dans le Maryland le 17 avril

RINGSIDE 29/02/2020

La championne mondiale incontestée des poids welters Cecilia Braekhus défendra ses titres contre la championne unifiée des super-légers Jessica McCaskill au MGM National Harbor à Oxon Hill, Maryland, le vendredi 17 avril, en direct sur DAZN.

Braekhus (36-0 9 KOs) mettra ses ceintures de 147 livres en jeu pour la dixième fois après avoir revendiqué toutes les sangles en septembre 2014, et la victoire de la “ Première Dame ” verra la sensation norvégienne battre le record Joe Louis de 25 consécutifs mondiaux. défenses de titre, avec le record de 38 ans qui remonte à son premier combat pour le titre mondial lors de sa 11e sortie en mars 2009.

McCaskill (8-2 3 ​​KO) sera désespérée de casser cette séquence dans le Maryland, et la star de Chicago a sans aucun doute été l’une des grandes réussites de la dernière année de boxe féminine. ‘CasKILLA’ a rebondi après une défaite rapprochée contre la championne du monde de l’époque WBA, Katie Taylor, à Londres en décembre 2017 pour remporter la couronne WBC Super-Lightweight en octobre 2018 sur son propre terrain, puis a unifié la division dans le Maryland en mai 2019.

La star du livre pour le livre Braekhus sera sur le point de faire l’histoire cette nuit, mais McCaskill peut devenir une championne du monde à deux poids et continuer sa course phénoménale de forme dans ce combat hors du commun sous le choc du choc des anciens champions du monde des super-légers Régis Prograis et Maurice Hooker.

«Je suis très excitée de combattre Jessica McCaskill le 17 avril», a déclaré Braekhus. «Elle est une championne du monde unifiée et une formidable adversaire pour moi. Cependant, après ma victoire en novembre, je n’ai pris que peu de temps pour m’entraîner et je serai bien préparé pour ce défi très difficile.

“Merci beaucoup à mon équipe pour ses efforts pour m’apporter cette opportunité et à mes fans du monde entier, j’ai hâte de vous présenter un super spectacle dans le Maryland.”

«C’est un combat que je voulais», a déclaré McCaskill. «Je veux combattre les plus grands noms et les meilleurs combattants. Rien de moins. Mon nom est là-haut avec le meilleur de l’histoire des femmes et je veux continuer sur cette voie. Chaque fois que je me bats, c’est excitant et pas seulement pour la boxe féminine mais pour la boxe – point final. »

“C’est un combat fantastique sur ce qui va être une autre brillante soirée de boxe sur DAZN”, a déclaré le promoteur Eddie Hearn. «Cecilia est l’une des plus grandes combattantes de tous les temps et la‘ First Lady ’a toujours de grandes ambitions pour atteindre encore plus de grandeur dans le sport.

“Mais quelle star révolutionnaire Jessica est devenue depuis qu’elle a décroché son titre mondial à Chicago – ce fut une ascension féérique et elle veut continuer à atteindre la grandeur comme son ennemi dans le Maryland. Jessica apporte toujours la nuit et la victoire sur Cecilia l’emporterait sur tout ce qu’elle a fait jusqu’à présent, et cela veut dire quelque chose.

“Nous avons tellement plus d’action à ajouter à cette carte et je ne peux pas attendre une énorme soirée le 17 avril dans le Maryland.”

D’autres actions de sous-carte seront ajoutées dans les prochains jours et une annonce sur les dates de mise en vente des billets sera faite au début de la semaine prochaine.