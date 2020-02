Cecilia Braekus revient au camp de Big Bear avec l’entraîneur Abel Sanchez

RINGSIDE 19/02/2020

La championne du monde de poids welter incontestée des femmes, «La Première Dame» Cecilia Braekhus, (36-0, 9 KO), s’entraîne actuellement avec le célèbre Abel Sanchez à Big Bear Lake, en Californie, alors qu’elle se prépare pour un grand 2020 à venir.

Braekhus et Sanchez se sont associés pour la première fois l’année dernière, ce qui a donné lieu à une décision unanime de dix rounds sur la Challenger obligatoire Victoria Noelle Bustos le 30 novembre 2019 à Monte Carlo, une émission télévisée sur DAZN aux États-Unis et Sky Sports au Royaume-Uni.

La victoire, sa première sous la bannière Matchroom Boxing, a été saluée par les médias et les fans comme l’une des performances les plus belles et les plus définitives de sa carrière.

Avec la victoire sur Bustos, Braekhus a égalé le légendaire Joe Louis pour avoir enregistré les défenses du titre mondial les plus consécutives (25).

Les détails du premier combat de Braekhus en 2020 seront annoncés sous peu.

“C’est formidable d’être de retour au camp avec Abel”, a déclaré Braekhus, qui détient les titres incontestés de poids welters depuis septembre 2014. “Abel est un véritable enseignant et je continue d’apprendre quotidiennement à devenir un combattant encore meilleur. J’ai hâte de retourner sur le ring. “

Selon Sanchez, entraîneur de l’année 2015, «Cecilia est formidable de travailler avec, même avec tout ce qu’elle a accompli dans sa carrière extraordinaire, elle vient au gymnase tous les jours pour travailler dur et apprendre.»

Braekhus est titulaire des titres mondiaux WBC, WBO, WBA, IBF et IBO Welterweight ainsi que de la ceinture de titre Pound-for-Pound du magazine RING.