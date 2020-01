Cem Kilic sait ce que la victoire sur Steven Nelson peut faire pour sa carrière

RINGSIDE 07/01/2020

Ce samedi soir au Hard Rock Hotel Atlantic City, le concurrent invaincu des super-moyens Cem Kilic tentera de faire une grande déclaration ainsi que de se positionner pour un titre mondial quand il affrontera invaincu Steven Nelson dans le combat co-long métrage d’un Carte télévisée ESPN.

Le combat était initialement prévu pour le 14 décembre au Madison Square Garden, mais a été déplacé vers samedi, où le combat recevra plus de visibilité en direct sur ESPN.

Kilic de Neustadt Hessen, Allemagne d’origine turque, et appelle maintenant Sherman Oaks, Californie, a un dossier de 14-0 avec neuf KO.

Ce record comprend des victoires sur deux ennemis invaincus à Jerhed Fenderson et DeAndre Ware.

Lors de son dernier combat, Kilic, 25 ans, a stoppé Martez McGregor lors de la huitième manche de leur combat du 15 juin à Las Vegas.

Kilic, qui est classé numéro sept par la WBA, s’est entraîné à Vero Beach, en Floride, sous l’œil vigilant de l’entraîneur du Temple de la renommée Buddy McGirt.

«J’ai eu un excellent camp d’entraînement avec mon entraîneur du Temple de la renommée Buddy McGirt à Vero Beach, en Floride, et je me sens vraiment fort et vif avant la semaine de combat.

«Ce combat signifie tellement pour moi, car je sais que mes talents seront exposés, et qu’une grande victoire devant un large public sur ESPN fera passer ma carrière au niveau supérieur. Je voudrais remercier mon manager Shane Shapiro pour toute sa confiance en moi et Top Rank et ESPN pour m’avoir donné l’opportunité de me présenter correctement au public américain », a déclaré Cem Kilic.

«Cem se porte très bien. Tout va bien et nous n’attendons que la semaine prochaine. Le combat repoussé a été une bénédiction. Cela nous a donné plus de temps pour faire ce que nous devons faire pour gagner ce combat », a déclaré McGirt.

«C’est l’occasion de changer la vie de Cem, et j’ai parlé de la première fois qu’il a accepté de déménager d’Allemagne il y a 6 ans. Samedi prochain, le 11 janvier, tous les téléspectateurs américains verront le style agressif de boxe de Cem Kilic combiné avec l’enseignement de Buddy McGirt sur la boxe scolaire!

«Je tiens à remercier Bob Arum et Brad Goodman pour l’occasion et leur dévouement engagé à ramener la boxe à la télévision en réseau. Je ne peux pas attendre samedi soir “, a déclaré le directeur de Kilic, Shane Shapiro, de No Limit Mindset LLC.