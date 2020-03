Certains matchs de boxe ont été retardés en raison d’un coronavirus

Ringside 19/03/2020

Avec la propagation du coronavirus, autrement connu sous le nom de COVID-19, qui continue d’infecter rapidement les gens, il semble que tous les rassemblements sociaux, y compris les événements sportifs programmés, soient fermés.

“En fait, la star de la boxe Connor McGregor a déjà trouvé sa famille affectée par cette pandémie inquiétante, avec sa tante décédant malheureusement du virus ce mois-ci.

La boxe n’est pas le seul sport à être frappé par des annulations, avec l’avenir des Jeux olympiques de Tokyo en jeu et la Premier League s’arrêtant également.

Partout dans le monde, il semble que les annulations de coronavirus aient affecté toutes les grandes ligues et tous les sports, du tennis au baseball et du rugby au basket. Bien que le British Board of Boxing ait annulé tous les matchs au Royaume-Uni en raison de leur déroulement en public, il est probable que ces matchs reprendront à l’avenir, mais pourraient se poursuivre sans public.

Aux États-Unis, cette idée a également été soulevée, avec la possibilité de reprogrammer les matchs dans des stades vides.

Cependant, avec l’avenir des matchs annulés non confirmés, voici les matchs de boxe les plus récents et les nouvelles affectées par l’épidémie.

Shakur Stevenson contre Miguel Marriaga

Shakur Stevenson, champion olympique américain de 2016, devait combattre Miguel Marriaga pour sa première défense de son titre de poids plume au Hulu Theatre de Madison Square Gardens, New York. Cependant, ce match a maintenant, comme beaucoup d’autres, été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles ESPN pourrait toujours projeter le combat uniquement avec un stade vide, il semble que cette idée ait également été mise de côté pour le moment. La Commission sportive de l’État de New York a déclaré que «la santé et la sécurité des combattants et de leurs équipes» était leur priorité absolue et, à ce titre, tous les événements ont été suspendus pour le moment. L’Olympien irlandais 2016 Michael Conlan devait également se battre à New York, mais ce match a également été annulé.

Savannah Marshall

Avril 2020 devait voir le combat pour le titre mondial de Savannah Marshall, qui se tiendra à Newcastle-Upon-Tyne, au Royaume-Uni. Bien que cela aussi ait été annulé, Marshall est plutôt philosophique sur le sujet. Son adversaire devait être la Geovana Peres de Nouvelle-Zélande et bien que Marshall ait déjà trois semaines dans son programme d’entraînement exténuant, elle admet avec un certain sens de la perspective que “de manière réaliste, je ne pense pas que cela va se produire”. Marshall et ses promoteurs Matchroom comprennent la déception que cela provoquera pour les fans, mais elle exhorte tout le monde à apprécier la situation et à comprendre que, même si l’annulation l’a laissée “complètement vidé”, elle et ses promoteurs apprécient que c’est la bonne chose à faire car “le résultat est que la santé est plus importante.”

L’entraînement préolympique suspendu au Japon mais se poursuit au Royaume-Uni

Un certain nombre de pays devaient déjà commencer leur entraînement préolympique au Japon. Cependant, l’épidémie de coronavirus a entraîné l’arrêt définitif de cette formation programmée, l’avenir des Jeux olympiques de Tokyo étant encore incertain. Au Royaume-Uni, l’épreuve de qualification olympique de boxe se tenait toujours à Londres au Copper Box Arena. Cependant, cette décision a été durement critiquée par Franco Falcinelli, président de la Confédération européenne de boxe, et a fait part de ses inquiétudes quant au fait que la poursuite d’un rassemblement de masse pendant l’épidémie de coronavirus signifiait que la probabilité qu’un boxeur soit infecté était «très haute”. Les organisateurs de l’événement ont rassuré les concurrents que tout est fait pour maintenir les normes d’hygiène les plus élevées possibles et que l’auto-distanciation et l’isolement peuvent toujours être pratiqués même dans les paramètres d’un tel événement. Falcinelli, cependant, a continué à exprimer sa consternation face à la décision de poursuivre l’événement et craint que de nombreux concurrents non britanniques ne soient pas autorisés à rentrer chez eux après l’événement en raison des restrictions de transport qui sont actuellement mises en œuvre pour arrêter. le virus se propage davantage.

Suspensions californiennes mais le Mexique continue avec les matchs

La Californie accueille de nombreux titres de grands noms aux États-Unis en matière de boxe et a pris la décision sans précédent d’annuler tous les événements de boxe jusqu’à au moins fin mars, y compris ceux prévus par le promoteur, Golden Boy. Cependant, le PDG de Golden Boy, Oscar De La Hoya, n’a pas fait grand-chose pour rassurer les fans sur le fait que les combats commenceront même à la fin du mois, précisant que les fans seront mis à jour «lorsque le moment sera venu». Au Mexique, cependant, la chaîne de télévision Telemundo a continué son événement de boxe All-Star malgré les avertissements selon lesquels les grands rassemblements sociaux peuvent provoquer une nouvelle propagation du virus. Le président des étoiles Felix “Tutico” Zabala n’a pas été dérangé par les affirmations et a déclaré que l’événement a permis à un petit nombre de spectateurs de profiter d’un match de boxe et d’oublier la panique du coronavirus pendant une nuit. Que cela reste une décision irresponsable ou non reste à voir.

Que signifient ces annulations pour les promoteurs, les concurrents et les bookmakers?

Les promoteurs américains et le British Board of Boxing ont émis l’idée que certains matchs de boxe pourraient reprendre mais sans le risque d’un grand rassemblement social qu’un public poserait. Le promoteur britannique Eddie Hearn a toutefois exprimé ses préoccupations quant à la façon dont cela pourrait se dérouler dans la réalité. Sans l’énergie et le buzz d’une foule, un sport comme la boxe en souffrirait car une foule peut être cruciale pour le succès de l’événement. En période de pertes financières, sans que l’argent ne soit pris à la porte, les joueurs undercard ne pourraient pas non plus couvrir tous leurs frais de combat. De plus petits événements pourraient encore se dérouler, de l’avis de Hearn, comme Terri Harper vs Natasha Jonas qui se déroulerait au Doncaster Dome de 1400 places, afin de fournir toujours un excellent contenu aux sponsors TV de boxe et de créer des opportunités pour les combattants de continuer à se battre. Mais avec ces annulations encore une chose relativement nouvelle, il est difficile de dire avec certitude comment cela affectera le sport et ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de la boxe. Ceux qui sont les plus susceptibles de souffrir des retombées des annulations de coronavirus sont les sous-cartes. En tant qu’athlètes indépendants, la boxe est la principale source de revenus et sans les accords de parrainage sur lesquels se rabattre comme des combattants champions et champions du monde, il n’est pas certain combien d’entre eux pourront continuer à pratiquer ce sport. Les bookmakers devront en revanche aussi vivre avec l’annulation des matchs. Ils pourraient avoir du mal à poursuivre leur activité cette année, car de nombreux événements sportifs populaires ont déjà été annulés, par exemple des matchs de football importants comme l’Euro-Championship. Mais dès que cette crise sera terminée, il y aura encore beaucoup de paris à faire et ce site peut vous aider à trouver les meilleurs paris gratuits sans dépôt.

Que signifient ces annulations pour les fans?

Si vous avez déjà acheté des billets pour certains de ces événements sportifs, il est probable que vous pourrez demander un remboursement complet. Pour la plupart des fans, comme pour les boxeurs eux-mêmes, il semble que ce sera le moment de regarder et d’attendre. Certains combattants, comme Savannah Marshall, continuent de recevoir des fonds dans le cadre de leur adhésion à l’équipe GB et d’autres boxeurs de noms célèbres ont déjà plusieurs autres sources de revenus en dehors du sport. Il est probable que lorsque les fans syntoniseront les matchs, de nombreux combattants undercard auront peut-être complètement disparu, incapables de poursuivre leur entraînement sans revenu. Cela pourrait changer le visage de la boxe pour les fans, au moins dans un court laps de temps, il sera donc intéressant de voir comment ces matchs reprogrammés se dérouleront – chaque fois qu’ils seront autorisés à se dérouler. Pour l’instant, les boxeurs et les promoteurs exhortent les fans à donner la priorité à la santé et il semble que tous les grands organismes sportifs du monde le conseillent.