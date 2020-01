C’est le plus grand combat des poids lourds depuis Lewis contre Tyson!

Nouvelles de boxe du monde 30/01/2020

📸 Mikey Williams

Le champion des poids lourds linéaires Tyson Fury dit que sa prochaine bataille avec Deontay Wilder fera exploser tout combat des poids lourds depuis 2002 hors de l’eau.

Fury, qui défend le tag qu’il a pris à Wladimir Klitschko en 2015 contre le détenteur du titre WBC, souhaite faire taire les sceptiques lors de leur bataille de décembre 2018.

“The Gypsy King” a été abandonné durement par Wilder dans le tour final et a survécu à la cloche finale. Beaucoup ont cité la générosité de l’arbitre Jack Reiss et un lent décompte pour la reprise.

Maintenant, avec la chance de devenir certainement le meilleur combattant de première division de la planète par une certaine marge, Fury dit que les fans seront témoins de l’histoire le mois prochain.

“Nous avons enfin le match revanche et je ne me souviens pas d’un combat de poids lourds plus important depuis longtemps. Peut-être que Lennox Lewis contre Mike Tyson était le dernier gros comme ça et que c’était une autre confrontation entre les États-Unis et le Royaume-Uni », a souligné Fury.

Sur les tentatives de reprendre les devants de Wilder pour le match revanche, Fury a ajouté: «Deontay Wilder n’a pas retourné mes appels ou mes messages depuis que je l’ai battu la dernière fois. Il essaie de garder ses distances.

“Il ne voulait pas être avec moi pour que je puisse me mettre dans la tête. Mais je ne pense pas que vous puissiez vraiment vous mettre dans la tête de qui que ce soit.

“En fin de compte, c’est juste une discussion. Peu importe ce que nous disons. Surtout, il importe ce qui se passe le 22 février.

BILLETS ET INFO

Le match revanche tant attendu des titans poids lourds est fixé. Le champion invaincu de la WBC Deontay «The Bronze Bomber» Wilder et le champion de la lignée invaincue Tyson «The Gypsy King» Fury poursuivront leur rivalité sur le ring le samedi 22 février en direct du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans un historique FOX Sports conjoint. PPV et ESPN + PPV.

Les tickets sont en vente maintenant. Ils peuvent être achetés sur www.mgmgrand.com ou www.axs.com. L’événement est promu par BombZquad Promotions, TGB Promotions, Top Rank et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une présentation Premier Boxing Champions.

Wilder contre Fury II était très attendu depuis leur première rencontre. Wilder a conservé son titre par tirage au sort après que Fury soit miraculeusement passé d’un knockdown du 12e round pour terminer le combat. C’est l’un des moments les plus mémorables de l’histoire des poids lourds. Il a augmenté les enjeux historiques avant le match retour le 22 février.