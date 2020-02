Chad Sugden envisage une revanche de Craig Richards, son père dément les commentaires

RINGSIDE 04/02/2020

Le Tchad ‘Slick’ Sugden, poids léger et lourd de Newark, a critiqué les commentaires de Craig Richards à la suite de leur combat – et a appelé à une revanche.

L’arbitre Lee Cook n’a pas pu séparer les combattants après huit tours, marquant 77-77.

Richards a déclaré que Sugden et son père / entraîneur Dean lui avaient dit par la suite qu’ils pensaient qu’il méritait de gagner.

Tous deux le nient.

Chad a profité de l’occasion pour grimper d’un niveau ou deux après s’être vu proposer le combat à quelques jours seulement et l’ancien champion de kick-boxing de 25 ans a brisé le record d’un combattant classé n ° 10 par la WBA.

Sugden, dont le dossier se lit désormais 11-1-1, a déclaré: «La nuit, je ne savais pas dans quelle direction ça allait se passer, mais quand je l’ai regardé en arrière, j’ai pensé que c’était juste.

“Je ne sais pas comment il peut dire qu’il a gagné confortablement.

«Je pensais que plus ça se passait, plus j’étais en tête. Il dit que ce n’était pas un combat de championnat – et cela a eu de la chance pour lui.

«Il avait du mal lors des deux derniers tours et s’il y en avait eu deux autres, ça n’irait que dans un sens.

«Nous sommes très heureux de le faire à nouveau lors d’une émission Matchroom pour son titre si nous obtenons un avis.

«J’ai toujours pensé que je pouvais concourir à ce niveau et c’était agréable de le ponctuer – et à court terme.

«Je veux plus de combats comme ça maintenant. J’ai besoin de gros combats pour aller de mieux en mieux. »

Le prochain combat de Richards devrait avoir lieu contre Shakan Pitters pour le championnat britannique de poids-lourds vacant à Coventry le 29 mars.

Le combat sera projeté en direct sur Channel Five après que Mick Hennessy ait surenchéri sur Eddie Hearn.

Mais il y a une chance que le combat n’ait pas lieu. Richards a laissé entendre qu’un combat avec son collègue de Matchroom, Callum Johnson, est une possibilité pour le mois prochain et compte tenu du classement WBA dans le top 15, cela pourrait avoir plus de sens pour Richards.