Chad Sugden promet de “ casser Shakan Pitters en deux ” avec des attaques corporelles

RINGSIDE 06/03/2020

Le challenger britannique pour le titre des poids légers et lourds, Chad Sugden, dit qu’il cassera Shakan Pitters en deux avec des coups de corps lors de leur affrontement le samedi 28 mars au Coventry Skydome, exclusivement en direct à travers le Royaume-Uni sur Channel 5.

Le combattant de Newark a rencontré son rival de 6 pi 6 po à Birmingham pour la première fois lors de la conférence de presse d’hier au célèbre monument de Coventry, le Belgrade Theatre, bien qu’ils n’aient pas strictement rencontré «face à face» avec Pitters dominant le 6 pieds Sugden.

Non seulement Sugden (11-1-1, 4 KO) devra faire face à un déficit de hauteur de six pouces dans le combat, mais il devra également faire face à la portée stupéfiante de 85 pouces de Pitters – 10 pouces de plus que Sugden.

Cependant, Sugden ne se soucie pas de ses inconvénients physiques et se concentrera plutôt sur son propre plan de match et a promis de briser le corps de Pitters avec une attaque féroce et implacable à ses côtes dès la première cloche.

Le joueur de 25 ans dit qu’il a affronté des adversaires encore plus grands que Pitters quand il était sur le circuit de kickboxing et sait exactement comment faire face à lui.

“Ses avantages physiques sont clairement évidents et il serait stupide de ma part d’essayer de le boxer”, a déclaré Sugden.

«La seule façon d’arriver à Pitters est de s’y tenir comme de la colle et d’écraser son corps jusqu’à ce qu’il se casse pour lui faire tomber les mains, puis je le clouerai avec des coups de tête. C’est comme abattre un puissant chêne avec une hache, cela prendra du temps mais cet arbre finira par tomber. “

«J’ai toujours été un bon perforateur et j’en ai arrêté quelques-uns de cette manière dans mes combats. J’ai affronté des hommes beaucoup plus grands que Pitters dans des combats de kick-boxing, en particulier ces garçons du bloc de l’Est, de vraies bêtes de l’Est, mesurant près de 7 pieds et vous devez dépasser les coups de pied et les genoux pour vous mettre à portée. Je les ai surmontés et je ferai de même et surmonterai Pitters »,

“Pitters est grand et maigre et une fois que je serai dans son jab et que je commencerai à travailler ses côtes, il ne pourra pas me tenir éloigné de lui. Je serai partout sur lui comme un requin se nourrissant d’une carcasse de baleine. Je ne lui laisserai pas le temps de reprendre son souffle et une fois que j’aurai coupé l’oxygène de ses poumons, c’est mon combat “

«Gagner le titre britannique signifie tout pour moi. C’est un rêve de recevoir ce cliché et je mettrai tout ce que j’ai dans ce combat, rien ne sera laissé au hasard. Ce tir peut ne pas se reproduire, alors je m’assure de laisser l’anneau avec cette ceinture. “

Une undercard de qualité supérieure est en vedette avec le retour du talent chauffeur de poids lourd Isaac Chamberlain de Brixton, dans le sud de Londres, alors qu’il revient à l’action et revient dans sa quête d’un titre mondial.

La carte présente également de superbes matchs dans les Midlands, notamment un fougueux derby de Coventry entre les poids welter Jordan Cooke et Michael Green en six rounds; Ishmael Ellis de Birmingham affronte Shaun Cooper de Walsall en six manches en poids léger; River Wilson Bent de Coventry affronte Lee Gunter de Tamworth dans un concours de poids moyen-léger de quatre rounds; Tamworth poids welter Tom Silcox dans un concours de quatre tours; Le super-poids plume de Lewis Lewis Coley dans un concours de quatre rondes; Le poids léger de Leamington Spa Danny Quartermine dans un concours de quatre tours et Battersea poids léger Mark Williams dans un concours de quatre tours.

Michael Hennessy Jr. de Sevenoaks, Kent, sera également sur la carte avec son espoir de poids moyen dans son cinquième combat professionnel en six manches.