Chad Sugden remporte un titre britannique inattendu alors que Craig Richards tombe malade

Chad Sugden a reçu un tir de rêve choquant sur le titre Vacant British Light-Heavyweight contre Shakan Pitters le samedi 28 mars au Coventry Skydome, exclusivement en direct sur la chaîne gratuite 5 au Royaume-Uni, après le retrait du challenger d’origine Craig Richards .

Le guerrier de Newark Sugden (11-1-1, 4 KO) devait à l’origine figurer sur la sous-carte, mais s’entraînait comme s’il allait défier le titre de 175 livres au cas où Pitters ou Sugden se retireraient du combat et qu’il a dû intervenir.

Cela est maintenant devenu une réalité pour Sugden après que Richards a été exclu du combat pour le titre en raison d’une infection virale qui l’a rendu incapable de s’entraîner et Sugden se prépare à combattre les Pitters invaincus dans l’événement principal.

Sugden, 25 ans, a provoqué un choc énorme en tenant le champion continental de la WBA et le numéro 10 mondial classé Richards à un tirage au sort en décembre dernier au York Hall où, à peine une semaine de préavis et en étant opprimé, il a combattu le combat de son la vie au niveau de Richards et a vu son stock augmenter considérablement.

«2-Slick» Sugden est ravi de relever le défi de la prestigieuse ceinture de Lonsdale dans le premier concours de championnat de sa carrière de 13 combats et se dirige maintenant vers une épreuve de force de derby des Midlands contre son rival de Birmingham.

Il a dit: «C’est un rêve devenu réalité. De combattre Richards à une semaine d’avis et d’obtenir un tirage au sort, puis d’être constamment dans la salle de gym pour Noël et le Nouvel An à la recherche du prochain combat, puis d’obtenir une place sur le undercard de Pitters contre Richards et maintenant de tirer sur le Le titre britannique est ce dont les rêves sont faits. Mais je ne m’emballe pas avec ça, la réalité est que je dois maintenant m’entraîner comme jamais auparavant et faire de ce rêve une réalité et remporter le titre britannique. Je vais me battre contre l’opprimé et j’aime ça parce que je sais que je peux causer un énorme bouleversement. “

Pitters (13-0-0, 4 KO) n’est pas inquiet avec le changement d’adversaire de Richards à Sugden et ne laissera pas cela nuire à sa concentration et à sa détermination à remporter le titre britannique.

«Je commence juste le travail devant moi et remporte le titre britannique. Peu m’importe qui est dans le ring la nuit, ils se font battre, c’est simple. C’est mon destin de devenir champion britannique et rien ne va me faire dérailler. Le combat est encore près de cinq semaines, il y a donc beaucoup de temps pour se réadapter de Richards à Sugden. Il pense avoir vu des fentes dans mon armure à cause de ma taille, mais il découvrira pour de vrai la nuit ce qu’il affronte. ” Dit Pitters.

Bien que déçu, Richards n’a pas perdu sa chance et affrontera ensuite le vainqueur de Pitters et Sugden et vise à être au bord du ring pour voir qui sort vainqueur dans la nuit. Il a déclaré: «Après deux semaines hors du gymnase avec un virus de la grippe, mon manager et entraîneur Peter Sims a pris une décision à laquelle je me suis opposé, mais je comprends que c’est pour ma propre santé de me retirer de la lutte contre Shakan Pitters pour la Titre britannique le 28 mars. Cependant, étant donné que mon médecin généraliste a fourni les documents médicaux pertinents au BBBofC, je suis toujours le challenger obligatoire et je combattrai le vainqueur de Pitters et Sugden à Coventry où j’espère regarder au bord du ring. “

Le promoteur Mick Hennessy a ajouté: «Sugden a prouvé qu’il était plus qu’un digne challenger pour le titre britannique après sa formidable performance contre Richards et avoir réussi à faire match nul un combattant de qualité comme lui dans une semaine a été une grande réussite. Nous sommes désolés de voir Richards devoir se retirer en raison d’une condition virale, mais au moins il a une consolation dans le fait qu’il obtiendra le premier crack au vainqueur pour le titre britannique. Entre Pitters et Sugden, nous avons une véritable déchirure du derby des Midlands entre un grand et habile boxeur de Pitters et le rugueux, dur et implacable Sugden, ce qui provoquera une bataille intense avec le prestigieux titre britannique en jeu. Avec Richards qui attend dans les coulisses, c’est formidable de voir une pénurie de talents dans la division nationale de 175 livres qui s’affronteront. »

Présenté par Hennessy Sports en association avec Ladbrokes, Channel 5, Infinitum et John Pegg, les billets sont au prix de 40 £, Ringside 70 £ et Inner Ringside 100 £ sont actuellement disponibles via les boxeurs sur la carte car l’événement est presque épuisé.

Une undercard de haute qualité est en vedette avec le retour du talent chauffeur de poids lourd Isaac Chamberlain de Brixton, dans le sud de Londres, alors qu’il revient à l’action et revient dans sa quête d’un titre mondial. L’un des combattants les plus excitants de la boxe britannique, Sam Eggington de Birmingham, l’ancien champion britannique des poids welters argent britannique, du Commonwealth, européen et WBC, fait son retour tant attendu sur le ring alors qu’il vise un combat pour le titre mondial cette année.

La carte présente également de superbes matchs dans les Midlands, notamment un fougueux derby de Coventry entre les poids welter Jordan Cooke et Michael Green en six rounds; Ishmael Ellis de Birmingham affronte Shaun Cooper de Walsall en six manches en poids léger; River Wilson Bent de Coventry affronte Lee Gunter de Tamworth dans un concours de poids moyen-léger de quatre rounds; Tamworth poids welter Tom Silcox dans un concours de quatre tours; Le super poids plume de Lewis Lewis Coley dans un concours de quatre rounds et le poids léger de Leamington Spa Danny Quartermine dans un concours de quatre rounds.

Michael Hennessy Jr. de Sevenoaks, Kent, sera également sur la carte avec son espoir de poids moyen dans son cinquième combat professionnel en six manches.