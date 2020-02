Chad Sugden veut le vainqueur de Shakan Pitters contre Craig Richards

RINGSIDE 22/02/2020

Chad Sugden de Newark pense qu’il peut battre Shakan Pitters ou Craig Richards, prétendants au titre des poids légers et lourds britanniques, et souhaite avoir la chance de le prouver.

Sugden (11-1-1, 4 KO) figurera sur la sous-carte de Pitters-Richards le samedi 28 mars au Coventry Skydome, exclusivement en direct sur la chaîne gratuite 5, mais son objectif est fermement fixé sur la lutte contre le vainqueur suivant.

Le joueur de 25 ans a provoqué un choc massif en tenant les Richards les plus expérimentés – le champion continental de la WBA et le numéro 10 classé au monde – à un tirage au sort en décembre dans leur huitième round au York Hall. Sugden a pris le combat avec un préavis d’une semaine seulement, mais il a donné au favori des paris des moments tremblants pendant le combat.

Malgré le résultat, Sugden est heureux d’avoir relevé le défi et de s’annoncer sur la scène nationale pour prouver qu’il appartient au mélange avec les meilleurs prétendants à 175 livres.

Maintenant, il veut tirer sur quiconque sort victorieux de Pitters et Richards.

«Je me suis entraîné depuis le combat de Noël et du Nouvel An, donc je serais prêt à me battre chaque fois que l’appel arriverait et je suis ravi de me battre sur le Coventry Skydome show», a déclaré Sugden.

«Alors que c’était frustrant de sortir avec un match nul quand j’ai pensé et beaucoup de gens qui l’ont regardé pensaient que j’avais battu Richards, je suis heureux que ma performance dans le combat ait élevé mon profil et cela m’a mis sur un bon niveau pour cette année et il ne me reste plus qu’à continuer de le développer “

«Je sais que je peux tenir bon contre des gens comme Richards et j’aimerais avoir la chance de recommencer avec lui. Avec plus d’une semaine de préavis, je retournerais certainement la table et le battrais la prochaine fois. S’il bat Pitter, alors faisons-le avec le titre britannique sur la ligne. Tout le monde ne tarissait pas d’éloges sur le dernier combat, imaginez quelle taille ce serait la prochaine fois? »

«Je serais tout aussi confiant contre Pitters qui, malgré son avantage en hauteur contre nature, je pense que cela lui présenterait des inconvénients dans d’autres domaines que j’exploiterais. Je le regarde depuis un moment et j’adorerais entrer et me tester contre lui. Je sais juste que je le battrais. “

“Avec l’émission en direct et gratuite à travers le Royaume-Uni sur Channel 5, c’est une autre occasion énorme pour moi de présenter mes compétences et de faire connaître mon nom à un public de millions de personnes et je ne peux pas attendre.”

Une undercard de haute qualité est en vedette avec le retour du talent chauffeur de poids lourd Isaac Chamberlain de Brixton, dans le sud de Londres, alors qu’il revient à l’action et revient dans sa quête d’un titre mondial.

La carte présente également de superbes matchs dans les Midlands, notamment un fougueux derby de Coventry entre les poids welter Jordan Cooke et Michael Green en six rounds; Ishmael Ellis de Birmingham affronte Shaun Cooper de Walsall en six manches en poids léger; River Wilson Bent de Coventry affronte Lee Gunter de Tamworth dans un concours de poids moyen-léger de quatre rounds; Tamworth poids welter Tom Silcox dans un concours de quatre tours; Le super-poids plume de Lewis Lewis Coley dans un concours de quatre rondes; Le poids léger de Leamington Spa Danny Quartermine dans un concours de quatre tours et Battersea poids léger Mark Williams dans un concours de quatre tours.

Michael Hennessy Jr. de Sevenoaks, Kent, sera également sur la carte avec son espoir de poids moyen dans son cinquième combat professionnel en six manches.