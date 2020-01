Le cousin Sal est rejoint par le Dégénéré Trifecta pour prévisualiser le match de championnat AFC entre les Titans et les Chiefs (12h30) et le championnat NFC entre les Packers et les 49ers (23h15), avant de débattre des plus grands scandales de triche dans le sport. (31: 445) et Sharp Tank (39:00). Ensuite, le président de l’UFC, Dana White, appelle pour discuter du combat de samedi soir entre Conor McGregor et Donald “Cowboy” Cerrone (54:45).

