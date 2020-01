Changement tardif d’adversaire d’Eric Donovan sur Celtic Clash X

RINGSIDE 29/01/2020

Le champion irlandais invaincu Eric Donovan devra garder ses esprits à son sujet ce week-end après avoir reçu un changement d’adversaire tardif.

Le gaucher poids plume Kildare en tête d’affiche du grand projet de loi “Celtic Clash 10” au Devenish à Belfast ce samedi soir [February 1st] et devait affronter le champion d’Espagne Cristian Montilla. Cependant, ses plans ont été jetés dans le désarroi avec la nouvelle que Montilla s’est retirée du combat.

Heureusement, un remplaçant de test a été trouvé à un moment extrêmement tardif et Donovan affrontera désormais le mexicain Joseafat Reyes au lieu du huitième tour du projet de loi.

Le champion irlandais des poids plumes a été au camp avec l’entraîneur Kenny Egan depuis avant Noël pour préparer Canary Islander Montilla, un combattant orthodoxe, mais doit maintenant changer rapidement les plans de son duel avec le frappeur gaucher Reyes – son tout premier adversaire mexicain.

Reyes a provoqué des chocs dans le passé, notamment en faisant dérailler la perspective invaincue d’Israël Robles et en battant l’Anglais Brad Watson. Jamais éliminé, le joueur de 26 ans n’a perdu que contre les meilleurs – y compris les champions du monde Paul Butler et Ryan Burnett ainsi que les champions européens Thomas Masson et Marc Vidal.

Ce sera certainement une sortie difficile pour Donovan, 34 ans, qui entame une année décisive pour sa carrière. L’ancien médaillé et champion amateur européen et européen s’est fixé un ultimatum, déclarant qu’il devra réclamer les honneurs continentaux ou entrer dans le Top 15 du classement mondial au cours des 12 prochains mois, sinon il mettra un terme à sa carrière légendaire.

‘Celtic Clash 10’ comprend également le milieu léger Cavan Dominic Donegan, le welter de Sligo Town Aaron Gethins, le léger welter de Kildare Town Katelynn Phelan, le super moyen Tramore Rhys Moran, le milieu de la lumière North Belfast Owen O’Neill, le milieu léger Crumlin Tony McGlynn et le lumière Leixlip welter Senan Kelly.